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Google Play Store üzerinden sistem güncellemeleri Pixel telefonlar için başladı

Bazı Pixel akıllı telefon sahipleri Google Play Store üzerinden sistem güncellemesi almaya başladılar. Android Q Beta 2’deki kullanıcılara gönderilen güncelleme sızıntıları doğrulanmış oldu.
1 ay
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android
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Play Store üzerinden sistem güncellemeleri Pixel telefonlar için başladı
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Android işletim sistemindeki en büyük sorunlardan biri hiç şüphesiz geciken sistem güncellemeleri. Google yeni Android sürümünü tanıtmak üzereyken çoğu Android telefon henüz önceki senenin Android güncellemesini bile almamış olabiliyor. Project Treble gibi çözümler geliştiren Google’ın geçtiğimiz hafta güncelleme konusuna farklı bir çözüm getireceği öğrenilmişti. Android kullanıcılarının sistem güncellemelerini Google Play Store üzerinde alacağı sızıntısı görünen o ki doğru çıktı.

Bazı Pixel akıllı telefon sahiplerine güncelleme geldi

Bildiğiniz gibi Android Q beta sürecine başladı. Pixel akıllı telefon sahipleri bu süreci yakından takip edebiliyor. İçinde bulunduğumuz ay itibariyle de Android Q Beta 2 sürümünü deneyimleyebiliyorlar. Android Q Beta 2 kurulu Pixel sahipleri Google Play Store üzerinden gelen bir bildirimi fark ettiler. Bu bildirim sistem güncellemesi indirme seçeneğini sunuyor. Gerekli indirme işlemlerini yapan Google Play Store daha sonrasında telefonu otomatik olarak yeniden başlatarak güncellemeyi tamamlıyor.

Google Play Store üzerinden sistem güncellemeleri Pixel telefonlar için başladı
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Güncelleme sonrasında kullanıcılar telefonlarında herhangi bir değişim fark edememişler. Hatta derleme numarası (build number) değişmediği için tam işletim sistemi güncellemesi olmadığını da söyleyebiliriz. Anlaşıldığı kadarıyla Google küçük adımlarla yeni özelliği test etmeye başladı.

Ayrıca Bkz. "Samsung’dan 75$’a akıllı telefon"

Güncellemeyi alma şansı yakalayan kullanıcıların verdiği bilgiler oldukça kısıtlı. Yani güncelleme işleminin nasıl yürüdüğü, kullanıcılara veya akıllı telefon üreticilerine ne tür katkılar sağlayabileceği hala bilinmiyor. Hatta Pixel akıllı telefonlara özel kalıp kalmayacağı da belirsiz. Daha detaylı bilgiye önümüzdeki ay gerçekleşecek Google I/O 2019 etkinliğinde ulaşacağız.


https://www.androidpolice.com/2019/04/15/google-starting-to-roll-out-pixel-system-updates-through-play-store/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
smart1978 1 ay en beğenilen mert1907
Tanzim Guncellemeleri diyebiliriz
.
Araci yok direk kendisi veriyor
. Ureticiden direk son kullaniciya.
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mert1907 1 ay
Bunun normal güncellemeler den ne farkı var ki? Sadece dağıtım kanalının değişmesiyle mi ilgili yani.
2 Yanıt Yanıtla
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smart1978 1 ay mert1907
Tanzim Guncellemeleri diyebiliriz
.
Araci yok direk kendisi veriyor
. Ureticiden direk son kullaniciya.
Yanıtla +4
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yorumculuklar 1 ay mert1907
Diğer üreticilerin özelleşmiş Android'leri için bakarsak, orada Hakkında kısmındaki yeri onlar yönetirken, Google Play'i Google yönetiyor. Son geliştirici konferansında geçecekleri yeni Android güncelleme yapısı için gerekli bir hamle bu, eski sürümlerde yine Hakkında kısmından gelir güncellemeler.
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