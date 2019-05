Google, Samsung Amerika'nın stratejik pazarlamadan sorumlu yöneticisini Motorola bölümü için işe aldı

2012 yılındaki reklamları için 4 milyar dolarlık bir bütçe ayıran Samsung, reklam kampanyaları için en çok harcamada bulunan firmalar arasında yer alıyor. Güney Koreli üreticinin son dönemde satışlarında ciddi artış yaşamasında büyük rol oynayan A.B.D'deki reklamlarının arkasındaki en önemli isim olan Brian Wallace, Google'da çalışmaya başlıyor. Samsung Amerika'da stratejik pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaparken Android işletim sisteminin geliştiricisi tarafından araklanan tecrübeli yönetici, artık Motorola Mobility için çalışmalarda bulunacak.

AllThingsD tarafından bildirilen bu gelişme henüz resmiyet kazanmamış olsa da, yakında somut delillerin gün yüzüne çıkması bekleniyor. En son 2009'da duyurduğu Droid adlı akıllı telefonu için yürüttüğü reklam kampanyasıyla ülke genelinde ürününün oldukça popüler hale gelmesini sağlayan, en çok satan mobil cihazlar listesinde ilk sıraya yükselmeyi başaran Motorola, önümüzdeki yıl yeniden yükselişe geçmeyi ve devrim niteliğinde bir cihaz piyasaya sürmeyi planlıyor. X Phone isimli bir proje kapsamında Google ile birlikte geliştirilen yeni amiral gemi modeli için Larry Page'den geniş bir pazarlama bütçesi sözü alan Illinois merkezli firmanın çalışanları, pil ömrü, kamera ve kamera yazılımı üzerine odaklanılmış bir çözüm ortaya çıkaracak.

Research In Motion'da yaklaşık on yıl çalıştıktan sonra 2011'de Samsung'da üst seviye yöneticiliğe getirilen Brian Wallace, 2013'te Motorola'nın pazarlama çalışmalarından sorumlu en yetkili isim olacak. Reklamlarda büyük bir değişimi beraberinde getirecek yöneticinin bu yılın en popüler teknoloji reklamı seçilen Samsung Galaxy S3'ün "The Next Big Thing" adlı kampanyasıyla Google'ın ilgisini çekmeyi başardığı ileri sürülüyor. Ünlü reklamı aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://allthingsd.com/20121221/google-poaches-a-partners-top-marketer-samsung-exec-brian-wallace-goes-to-motorola/