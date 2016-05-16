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Google Spaces, paylaşımın yeni adı

Sosyal ağ rekabetinde eline geçen her fırsatı değerlendirmeye çalışan Google, şimdi de Spaces adını verdiği ve konu paylaşımına dayanan yeni bir platform deniyor.
3 yıl
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13
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Arama motoru ve bulut bilişim gibi konularda büyük başarılar elde eden Google, gel gör ki sosyal ağ dendiği zaman bir türlü istediği verimi elde edemiyor. Google+ sosyal ağı ile, rakiplerinin bir hayli gerisinde olan firma, şimdi yeni bir paylaşım platformu deniyor.

Google Spaces adıyla hizmete başlayan platform, daha çok katılım tabanlı bir sosyal ağ görünümünde. Kullanıcılar, Spaces adı verilen ve kategorilere göre oluşturulabilen çevrelerin içerisine arkadaşlarını yerleştiriyor. Herhangi bir içerik paylaşımında, konuya göre bu çevrelerden bir veya bir kaçını davet ediyor. Sonrasında ise sohbet ve fikir alışverişi başlıyor.

Ayrıca Bkz. "Türk yapımı Jump.Now sınırları zorlamaya geliyor"

Facebook veya Twitter konseptinden oldukça uzak olan Spaces, bir konu üzerinde tartışma konseptini temel alıyor. Uygulama içerisinde bir arama motoru var ve diğer kullanıcıların paylaştığı konular listelenebiliyor. Ayrıca YouTube entegrasyonu da sağlanmış. Henüz web ve mobil uygulamalar aktif değil. Muhtemelen ilerleyen saatlerde veya 18 Mayıs tarihinde başlayacak I/O 2016 konferansında, platform kullanıma sunulacak. 

 

https://get.google.com/spaces/ Yorum Yaz
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face1tr 3 yıl
google drive ill entegresini çözemedim.
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Paul Klee 3 yıl
Eski YouTube u istiyoruz. Yorum sistemi güzeldi önceden. Google o sistemi bıraktı facebook geçti. Her paylaşımda en güzel yorumlar öne çıkıyor en güzeli bu. Konuya gelecek olursak tutmaz diyorum
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inifiesta 3 yıl
Uygulamasını kurdum. Boyutu küçük. Tam alanlarda bir kelime arayacağım derken "uygulamadan daha verimli yararlanabilmeniz için Google Chrome son sürüm gerekiyor." gibi bir uyarı aldım.
Google Chrome ile ne alakası var?
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freudunpiposu 3 yıl
disquss ?
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alemburda34 3 yıl
Sanki Google Forum sitesi acmis gibi
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PaTRaiN1 3 yıl
Yakında bu serviste kapanır. Google + YT için duruyor birde Games için servisleri birleştirme platformu gibi. Yoksa sosyal ağ konusunda bir işe yaramıyor.
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homebird 3 yıl
Tutar bu.
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Rajeesh 3 yıl
facebook gruplar gibi bir şey sanırım
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Das Boot 3 yıl
get.google.com/...


Mantık gayet iyi. Aslında bu özelliğin bir benzeri Google Drive'da da mevcut. Açarsın bir klasör, alakalı kişiler ile paylaşırsın linkini. Herkes o klasöre içerik ekleyip kaldırabilir. Bu düzeni daha sosyal, etkileşimin daha fazla olduğu bir platforma çevirmiş Google. Kullanıma sunulmasını bekliyorum, deneyelim bakalım.


Düzeltme: Kullanıma açılmış. Gerçekten çok pratik iş, eğitim, bilim alanında faaliyet yürüten insanlar rahatlıkla bu platforma geçiş yapabilir.
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Macella 3 yıl
ekşiye mi özeniyorlar lan
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