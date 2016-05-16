Google Spaces, paylaşımın yeni adı

Arama motoru ve bulut bilişim gibi konularda büyük başarılar elde eden Google, gel gör ki sosyal ağ dendiği zaman bir türlü istediği verimi elde edemiyor. Google+ sosyal ağı ile, rakiplerinin bir hayli gerisinde olan firma, şimdi yeni bir paylaşım platformu deniyor.

Google Spaces adıyla hizmete başlayan platform, daha çok katılım tabanlı bir sosyal ağ görünümünde. Kullanıcılar, Spaces adı verilen ve kategorilere göre oluşturulabilen çevrelerin içerisine arkadaşlarını yerleştiriyor. Herhangi bir içerik paylaşımında, konuya göre bu çevrelerden bir veya bir kaçını davet ediyor. Sonrasında ise sohbet ve fikir alışverişi başlıyor.

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Facebook veya Twitter konseptinden oldukça uzak olan Spaces, bir konu üzerinde tartışma konseptini temel alıyor. Uygulama içerisinde bir arama motoru var ve diğer kullanıcıların paylaştığı konular listelenebiliyor. Ayrıca YouTube entegrasyonu da sağlanmış. Henüz web ve mobil uygulamalar aktif değil. Muhtemelen ilerleyen saatlerde veya 18 Mayıs tarihinde başlayacak I/O 2016 konferansında, platform kullanıma sunulacak.