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Google Stadia Pro ile her ay bir oyun bedava verilecek

Google Stadia yöneticisi Andrey Doronichev, kullanıcıların Stadia ile ilgili sorularını yanıtladı. Böylece Kasım ayında açılacak servis hakkında bazı yeni detaylar öğrenebildik.
52 dk. (Son Güncelleme: 52 dk.)
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Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Stadia Pro ile her ay bir oyun bedava verilecek
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Google Stadia için bugüne kadar iki etkinlik düzenlendi. Bu etkinliklerden ilkinde servisin isimlendirmesi ve amacını gördük. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen ikinci etkinlikte ise Stadia hakkında fiyatlandırması dahil yeni detaylar paylaşıldı. Ancak hala birçok konu kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Google Stadia yöneticisi Andrey Doronichev de kullanıcıların sorularını Reddit üzerinde cevapladı. Böylece bazı bilgilere ulaşabildik.

İlk ay Destiny 2 hediye

Yöneticinin altını çizdiği en önemli konu Stadia’nın “oyunlar için Netflix” olmadığı konusu. Kendilerini daha çok Xbox Live Gold ve PlayStation Plus servislerine yakın gördüklerini söylüyor. Aylık 10 dolar ücret ödeyen Stadia Pro kullanıcıları, oyun fiyatlarında indirim, bazı ücretsiz oyunlar özel ulaşım ve her ay bir bedava oyun sahip olacaklar. İlk bedava oyun da Destiny 2 olarak belirlenmiş.

Bildiğiniz üzere Stadia’nın bir de ücretsiz sürümü mevcut. Daha sonrasında devreye girecek ücretsiz sürüm, indirimlerden ve bedava oyunlardan haliyle yararlanamayacak. Yöneticinin belirttiği bir diğer konu ise Stadia kontrolcüsü ile alakalı. Kontrolcünün ilk çıkışında Bluetooth kulaklıkları desteklemeyeceği söyleniyor. Eğer Chromecast Ultra üzerinden Google Stadia’yı kullanıyorsanız, kontrolcü üzerinde bulunan 3.5 mm kulaklık girişini kullanmanız gerekecek.

Ayrıca Bkz. "GM 9 Pro Android Q ile karşınızda"

Google Stadia, oyun duyuruları konusunda hala geride kalıyor. Dolayısıyla henüz servisin geleceği hakkında net bir şey söylemek mümkün değil. Çoğu kullanıcının beklentisi, yöneticinin de belirttiği gibi “oyunlar için Netflix” olduğu için bir miktar hayal kırıklığı oluştu. Kasım ayında servisin devreye girmesiyle kullanıcıların tepkisi daha net anlaşılacaktır.


https://www.engadget.com/2019/07/19/google-stadia-free-game-per-month/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MrKattchup 4 dk.
Kendilerinin de dediği gibi oyunlar için Netflix olmayacaklarsa bir anlamı yok, oyunları tek tek alacaksam ayda bir oyun için de ücret vereceksem diğerlerinden farkın ne
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yorumculuklar 8 dk.
Bence çok iyi planlanmış bir servis değil, ayrıca medyanın sisirmesi sebebiyle de ellerinde patlayacak. Servis çok abartıldi, bunu yapan bir sürü servis çoktandır var. Yaptıkları tanıtımlarla söylemlerinin uyuşmaması servisin Google'ın farklı birimlerince farklı anlaşılmasından bence ki bu da başarısızlığa ayrı bir adım. Google+ da "çevre" kurma konusunda o kadar tanıtım yapmışlardı ki platformun sosyal medya olma yönünü kendi elleriyle tıkamışlardı.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Deswaaa 1 dk. yorumculuklar
Hocam bu servis zeplin bolunu gibi patlıcak kim nederse desin heleki bu ülke de zaten direk bu servis çöpe malum internet altyapısı çöplük ben hiç bir zaman konsolu veya pc bulut sistemine değişmem
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