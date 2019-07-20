Google Stadia Pro ile her ay bir oyun bedava verilecek

Google Stadia için bugüne kadar iki etkinlik düzenlendi. Bu etkinliklerden ilkinde servisin isimlendirmesi ve amacını gördük. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen ikinci etkinlikte ise Stadia hakkında fiyatlandırması dahil yeni detaylar paylaşıldı. Ancak hala birçok konu kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Google Stadia yöneticisi Andrey Doronichev de kullanıcıların sorularını Reddit üzerinde cevapladı. Böylece bazı bilgilere ulaşabildik.

İlk ay Destiny 2 hediye

Yöneticinin altını çizdiği en önemli konu Stadia’nın “oyunlar için Netflix” olmadığı konusu. Kendilerini daha çok Xbox Live Gold ve PlayStation Plus servislerine yakın gördüklerini söylüyor. Aylık 10 dolar ücret ödeyen Stadia Pro kullanıcıları, oyun fiyatlarında indirim, bazı ücretsiz oyunlar özel ulaşım ve her ay bir bedava oyun sahip olacaklar. İlk bedava oyun da Destiny 2 olarak belirlenmiş.

Bildiğiniz üzere Stadia’nın bir de ücretsiz sürümü mevcut. Daha sonrasında devreye girecek ücretsiz sürüm, indirimlerden ve bedava oyunlardan haliyle yararlanamayacak. Yöneticinin belirttiği bir diğer konu ise Stadia kontrolcüsü ile alakalı. Kontrolcünün ilk çıkışında Bluetooth kulaklıkları desteklemeyeceği söyleniyor. Eğer Chromecast Ultra üzerinden Google Stadia’yı kullanıyorsanız, kontrolcü üzerinde bulunan 3.5 mm kulaklık girişini kullanmanız gerekecek.

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Google Stadia, oyun duyuruları konusunda hala geride kalıyor. Dolayısıyla henüz servisin geleceği hakkında net bir şey söylemek mümkün değil. Çoğu kullanıcının beklentisi, yöneticinin de belirttiği gibi “oyunlar için Netflix” olduğu için bir miktar hayal kırıklığı oluştu. Kasım ayında servisin devreye girmesiyle kullanıcıların tepkisi daha net anlaşılacaktır.

https://www.engadget.com/2019/07/19/google-stadia-free-game-per-month/