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Google Stadia için yeni etkinlik tarihi açıklandı

Google’ın çevrimiçi oyun servisi için Gamescom’dan önce yeni bir etkinlik düzenlenecek. 19 Ağustos’ta Almanya’da gerçekleşecek olan etkinlikte yeni oyunlar duyurulacak.
1 gün
1,5b
2
11
Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Stadia için yeni etkinlik tarihi açıklandı
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Google, çevrimiçi oyun servisi Stadia için Mart ayında ilk duyuruyu yaptı. Daha sonrasında abonelik ve oyunlara yönelik ek bir etkinliği ise Haziran ayında gördük. Stadia Connect adı altında gerçekleşen etkinlikte, hizmetin Kasım ayında kullanıcılara açılacağı gibi önemli bilgiler de verildi. Bugün ise yeni bir Stadia Connect etkinliğini tarih duyurusu yapıldı.

Gamescom’dan önce düzenleniyor

Önemli video oyun fuarlarından Gamescom’un başlamasına iki haftadan az bir süre kaldı. Google da Gamescom başlamadan önce Stadia için kendi etkinliğini düzenleyeceğini açıkladı. 19 Ağustos tarihli bu etkinlik, her zaman olduğu gibi Stadia resmi YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

Etkinlikte Stadia için yeni oyun duyuruları göreceğiz. Hatırlarsanız bir önceki etkinlikte de oyun duyuruları iple çekiliyordu ancak beklenen verilemedi. 19 Ağustos’ta düzenlenecek etkinlikte ise sonunda oyun severler isteklerine kavuşabilecekler.

Ayrıca Bkz. "Apple Card sınırlı sayıda kullanıcı için açıldı"

Tabii ki oyun duyuruları haricinde Stadia hakkında farklı bilgiler de öğrenme ihtimalimiz var. Örneğin bugüne kadar Stadia’nın arayüzünü göremedik. Bazı kaynaklara göre yeni etkinlikte arayüz de sır olmaktan çıkabilir. Tüm detaylar için iki haftadan az bir süre sonra gerçekleşecek etkinliği beklememiz gerekiyor.



https://9to5google.com/2019/08/06/google-next-stadia-connect/ Yorum Yaz
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sosisvesalam 8 sa.
server masrafı
oyunların masrafı
yüksek performanslı oyuncu bilgisayarların masrafı
devletlerde vergi koyacaktır google bunca masrafın altından nasıl kalkacak kimlere bu hizmeti satabilecek merak ediyorum ucuz bir şey olmayacağı açık düşük çözünürlüklü ücretsiz sürümünü reklama boğsa anca kurtarır ama reklamı server tarafında videoya gömmeli yoksa reklam engelleyiciler reklamı kapatır.
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DH Misafiri 14 sa.
Stadia base 1080 60fps ücretsiz. İnternet hızınız iyi ise oldukça mantıklı.
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Cihan_68 14 sa.
Stadia‘yi kiralanmis bilgisayar gibi düsünün aylik 10€ ödeyeksiniz 4K 60 FPS oynayacaksiniz egerki ben kendim 4K 60FPS oynatacak bilgisayar toplarim derseniz ortalama 2200€ tutar. Buda size nerdeyse 20 yillik Stadia üyeligine denk geliyor az oynayan insanlar icin mantikli. Tabi birde herkezin zevkleri ayri benim gibi donanim hastasi olanlarda var
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redoano 15 sa.
tamam da latency nolacak arkadas
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DH Misafiri 16 sa.
Ps5. Devam vall.
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yorumculuklar 18 sa.
Google'ın her takımının ayrı anladığı bir platform, şuan sadece basına marka basıyorlar ve "bu sektörün kurusu biz olacağız, lideri de" dedirmeye çalışıyorlar bu marka baskısıyla. Ellerinde kalacağa benziyor; ortada platform yokken bu hareketleri yaptıklarından dolayı da ellerinde kalmasını umuyorum.
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khaos 1 gün
Google sosyal platformda yaptığı hataları yapıyor stadia netflix tarzı bir platforma dönüştürülmediği sürece google'ın elinde patlayacağını tahmin ediyorum
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BluesBoyNS 15 sa. khaos
Netflix tarzı olursa ayda 30-40 dolardan aşağı kurtaramaz. Sen piyasadaki oyunların yüzde 50 sini açsan oraya milyar milyar dolarlar gerekir hepsini satın almak için. Nasıl altından kalkacak?
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gowlet 1 gün
Valla hevesim kaçtı. Bulut tabanlı sistem için oyuna ayrı servise ayrı para benim heyecanımı kaçırdı...
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MustafaC53 18 sa. gowlet
Eğer dedigin gibiyse sıkıntı, ben haftada 3-4 saat oyun oynayan biriyim, oyuna bir kerelik para veririm ama servise aylık para vermem şahsen.
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google, oyun ve
8 etiket daha gamescom çevrimiçi oyun servisi google stadia stadia connect 19 ağustos Oyunlar Yazılım Onur Emre Karadağ
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