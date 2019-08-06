Google Stadia için yeni etkinlik tarihi açıklandı

Google, çevrimiçi oyun servisi Stadia için Mart ayında ilk duyuruyu Stadia Connect etkinliğini tarih duyurusu yapıldı. , çevrimiçi oyun servisiiçin Mart ayında ilk duyuruyu yaptı . Daha sonrasında abonelik ve oyunlara yönelik ek bir etkinliği ise Haziran ayında gördük . Stadia Connect adı altında gerçekleşen etkinlikte, hizmetin Kasım ayında kullanıcılara açılacağı gibi önemli bilgiler de verildi. Bugün ise yeni biretkinliğini tarih duyurusu yapıldı.

Gamescom’dan önce düzenleniyor

Önemli video oyun fuarlarından Gamescom’un başlamasına iki haftadan az bir süre kaldı. Google da Gamescom başlamadan önce Stadia için kendi etkinliğini düzenleyeceğini açıkladı. 19 Ağustos tarihli bu etkinlik, her zaman olduğu gibi Stadia resmi YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

Etkinlikte Stadia için yeni oyun duyuruları göreceğiz. Hatırlarsanız bir önceki etkinlikte de oyun duyuruları iple çekiliyordu ancak beklenen verilemedi. 19 Ağustos’ta düzenlenecek etkinlikte ise sonunda oyun severler isteklerine kavuşabilecekler.

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Tabii ki oyun duyuruları haricinde Stadia hakkında farklı bilgiler de öğrenme ihtimalimiz var. Örneğin bugüne kadar Stadia’nın arayüzünü göremedik. Bazı kaynaklara göre yeni etkinlikte arayüz de sır olmaktan çıkabilir. Tüm detaylar için iki haftadan az bir süre sonra gerçekleşecek etkinliği beklememiz gerekiyor.

https://9to5google.com/2019/08/06/google-next-stadia-connect/