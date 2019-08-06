Google Stadia için yeni etkinlik tarihi açıklandı

Gamescom’dan önce düzenleniyor
Önemli video oyun fuarlarından Gamescom’un başlamasına iki haftadan az bir süre kaldı. Google da Gamescom başlamadan önce Stadia için kendi etkinliğini düzenleyeceğini açıkladı. 19 Ağustos tarihli bu etkinlik, her zaman olduğu gibi Stadia resmi YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.
Etkinlikte Stadia için yeni oyun duyuruları göreceğiz. Hatırlarsanız bir önceki etkinlikte de oyun duyuruları iple çekiliyordu ancak beklenen verilemedi. 19 Ağustos’ta düzenlenecek etkinlikte ise sonunda oyun severler isteklerine kavuşabilecekler.Ayrıca Bkz. "Apple Card sınırlı sayıda kullanıcı için açıldı"
Tabii ki oyun duyuruları haricinde Stadia hakkında farklı bilgiler de öğrenme ihtimalimiz var. Örneğin bugüne kadar Stadia’nın arayüzünü göremedik. Bazı kaynaklara göre yeni etkinlikte arayüz de sır olmaktan çıkabilir. Tüm detaylar için iki haftadan az bir süre sonra gerçekleşecek etkinliği beklememiz gerekiyor.
https://9to5google.com/2019/08/06/google-next-stadia-connect/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
oyunların masrafı
yüksek performanslı oyuncu bilgisayarların masrafı
devletlerde vergi koyacaktır google bunca masrafın altından nasıl kalkacak kimlere bu hizmeti satabilecek merak ediyorum ucuz bir şey olmayacağı açık düşük çözünürlüklü ücretsiz sürümünü reklama boğsa anca kurtarır ama reklamı server tarafında videoya gömmeli yoksa reklam engelleyiciler reklamı kapatır.