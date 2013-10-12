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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Street View, otomobil tutkunlarının hayran olacakları bir müzeyi görüntüledi

5 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Street View, otomobil tutkunlarının hayran olacakları bir müzeyi görüntüledi
Kişilere bilgisayarları başında dünyayı gezme imkanı veren Street View servisi, eklenen yeni mimari yapılar ve doğal güzellikler ile her geçen gün büyüyor. Geçtiğimiz aylarda Dubai'de bulunan Burj Klalifa'yı (Burç Halife), dünyaca ünlü Galapagos Adalarını ve Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ni (CERN) görüntüleyen servis, şimdi de geliştirdiği otomobiller ile herkesin beğenisini toplayan Lamborghini'nin İtalya'da bulunan araç müzesi "Museo Lamborghini" içerisine giriş yaptı.
Ünlü otomobil üreticisinin 50 yıllık geçmişinde ürettiği Reventon, Estoque, Sesto Elemento, Miuras, Countach, Diablo, LM002s, Jalpas gibi araçları 360 derece çekilen fotoğraflar ile evimize getiren Google Street View, müzenin içini görüntülemekle yetinmemiş ve süper otomobillerin içerisine de giriş yapmış durumda.
Bu büyülü gezi hakkında hazırlanan tanıtım sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. 


http://www.lamborghini.com/en/company/news/details/1/1/1/automobili-lamborghini-launches-exclusive-museum-indoor-view-on-google-maps/ Yorum Yaz
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jony___ 5 yıl
The Cave
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Demage 5 yıl
Dün verildi.

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