Google, Takvim uygulamasındaki SMS bildirimlerini kaldırıyor

Teknoloji Editörü
Google'ın en çok kullanılan hizmetlerinden biri olan Takvim uygulamasında önemli bir değişiklik yaşanacak. Şirket yaptığı açıklama ile 2019'un ilk ayından itibaren artık Takvim uygulamasından SMS bildirimlerinin gönderilmeyeceğini duyurdu.
E-posta olarak da gönderilecek
7 Ocak 2019 tarihinden itibaren kaldırılacak olan bu özellikle ilgili Google'ın geçerli bir nedeni var. Zira, Takvim uygulaması kendi içinde bildirimler sunuyor ve şirket SMS bildirimlerinin ekstra bir faydası olmadığına kanaat getirmiş durumda.Bundan böyle Android veya iOS platformunda Google Takvim kullanıyorsanız bildirimler uygulama içinden gelecek. Ancak eğer bazı etkinlikleriniz için SMS bildirimi ayarladıysanız bunlar e-posta olarak gönderilmeye başlanacak. Bunun için de uygulama içinde herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek olmadığı belirtiliyor.
https://www.phonearena.com/news/Google-Calendar-SMS-notifications-removed_id111168 Yorum Yaz Paylaş Tweetle