Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Takvim uygulamasındaki SMS bildirimlerini kaldırıyor

Arama devi Google, Takvim uygulaması ile ilgili önemli bir karar aldı. Şirketten yapılan duyuruya göre 2019'un başlarından itibaren Takvim uygulamasındaki SMS bildirimleri kaldırılacak.
6 ay
2,1b
1
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google'ın en çok kullanılan hizmetlerinden biri olan Takvim uygulamasında önemli bir değişiklik yaşanacak. Şirket yaptığı açıklama ile 2019'un ilk ayından itibaren artık Takvim uygulamasından SMS bildirimlerinin gönderilmeyeceğini duyurdu.

E-posta olarak da gönderilecek

7 Ocak 2019 tarihinden itibaren kaldırılacak olan bu özellikle ilgili Google'ın geçerli bir nedeni var. Zira, Takvim uygulaması kendi içinde bildirimler sunuyor ve şirket SMS bildirimlerinin ekstra bir faydası olmadığına kanaat getirmiş durumda.
Bundan böyle Android veya iOS platformunda Google Takvim kullanıyorsanız bildirimler uygulama içinden gelecek. Ancak eğer bazı etkinlikleriniz için SMS bildirimi ayarladıysanız bunlar e-posta olarak gönderilmeye başlanacak. Bunun için de uygulama içinde herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek olmadığı belirtiliyor.

https://www.phonearena.com/news/Google-Calendar-SMS-notifications-removed_id111168 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Once Upon A Deadpool için ilk fragman yayımlandı 6 ay Xiaomi, Hindistan'da aynı anda 500 Mi Store açarak rekor kırdı 6 ay NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na turist taşımayı planlıyor 6 ay Bitcoin’deki çöküş diğer sektörlerde domino etkisi yarattı 6 ay 3D yazıcılar hava kalitesini düşürüyor 6 ay Scythe, Katana 5 işlemci soğutucusunu duyurdu 6 ay Monster'da Bu Hafta - Hitman 6 ay Elon Musk, devasa uzay gemisi BFR'nin yeni ismini açıkladı 6 ay LG Türkiye'den 7 TL'ye amiral gemisi telefon 6 ay G.Skill kristal LED tasarımlı bellek kitlerini duyurdu 6 ay Volkswagen CEO'su itiraf etti: Waymo'nun birkaç yıl gerisindeyiz 6 ay Lexus'un son reklam filminin senaryosunu yapay zeka yazdı 6 ay LG Q9 sızmaya devam ediyor 6 ay Dünyanın ilk Android tabanlı uydu telefonu Thuraya X5-Touch satışa çıkıyor 6 ay Steam Link üretimi sona erdi 6 ay Infinity-O ekranlı Samsung Galaxy A8s işte böyle görünecek 6 ay OnePlus Roaming ile SIM kart gerektirmeden internet kullanımı 6 ay Çinli üreticiden Tesla Model 3'e rakip elektrikli sedan: Aion S 6 ay Tumblr uygulamasının App Store üzerinden neden kaldırıldığı belli oldu 6 ay Bu oyun yuttuğunuz sensörlerle oynanıyor 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Google, Takvim uygulamasındaki SMS bildirimlerini kaldırıyor Sonraki AOC ve G2 ortaklığında G2590PX G2 Esports Signature Edition oyuncu monitörü 6 ay Samsung Galaxy S10'un renk seçenekleri sızdı 6 ay Çekte sahteciliğe kesin çözüm: Elektronik çek 6 ay LG ilk Google Asistan destekli akıllı ekranını piyasaya sürüyor 6 ay Uzaya roket fırlatması planlanan uçak ilk test uçuşunu gerçekleştirdi 6 ay Huawei, 5G destekli katlanabilir telefonunu MWC 2019’da tanıtmak istiyor 6 ay Moto Z4, Snapdragon 8150 işlemci ve 5G MotoMod ile gelecek 6 ay Yurt içi ve yurt dışı uçak bileti nasıl alınır? 6 ay Ethereum'un kurucusu:"Türkiye'de iletişime geçmediğimiz büyük bir topluluğumuz mu var?" 6 ay Lada Vesta SW Cross, 2019'da Türkiye'ye gelebilir 6 ay Google Fotoğraflar portre özelliklerini iOS’a getirdi 6 ay Anakart, işlemci ve ekran kartı fiyatları artacak 6 ay Nvidia hisselerinde büyük çöküş 6 ay Mürekkep tanklı, düşük maliyetli yazıcı "Canon PIXMA G3411 incelemesi" 6 ay Pixel 3’te şimdi de kamera sorunu baş gösterdi 6 ay Xiaomi son çeyreği artışla kapattı 6 ay Çentikli tasarıma sahip Asus ZenFone Max Pro M2 göründü 6 ay Msi Meg Z390 Godlike inceleme | Anakartların anakartı 6 ay Instagram sahte beğeni ve takipçileri silecek 6 ay Global Grad Show 2018'de sergilenen en inovatif projeler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim