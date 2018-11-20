Google, Takvim uygulamasındaki SMS bildirimlerini kaldırıyor

Google'ın en çok kullanılan hizmetlerinden biri olan Takvim uygulamasında önemli bir değişiklik yaşanacak. Şirket yaptığı açıklama ile 2019'un ilk ayından itibaren artık Takvim uygulamasından SMS bildirimlerinin gönderilmeyeceğini duyurdu.

E-posta olarak da gönderilecek

7 Ocak 2019 tarihinden itibaren kaldırılacak olan bu özellikle ilgili Google'ın geçerli bir nedeni var. Zira, Takvim uygulaması kendi içinde bildirimler sunuyor ve şirket SMS bildirimlerinin ekstra bir faydası olmadığına kanaat getirmiş durumda.

https://www.phonearena.com/news/Google-Calendar-SMS-notifications-removed_id111168

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Bundan böyleveyaplatformundakullanıyorsanız bildirimler uygulama içinden gelecek. Ancak eğer bazı etkinlikleriniz için SMS bildirimi ayarladıysanız bunlargönderilmeye başlanacak. Bunun için de uygulama içinde herhangi birgerek olmadığı belirtiliyor.