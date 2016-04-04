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Google, Taliban'ın uygulamasını Playstore'dan sildi

Terör örgütlerinin uygulamalarına teknoloji devlerinden geçit yok. Afganistan ve Pakistan'da faaliyet gösteren Taliban'a ait bir uygulama Playstore'dan kaldırıldı.
3 yıl
3,5b
1
12
Mobil Uygulamalar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Google, Taliban'ın uygulamasını Playstore'dan sildi
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Google, Taliban tarafından Android cihazlar için geliştirilen bir uygulamayı Playstore'dan kaldırdığını açıkladı. Uygulamanın amacı bu terör örgütünün dünya çapında daha tanınır hale gelmesini sağlamaktı. Taliban; Afganistan ve Pakistan'da çok sayıda sivile karşı terör saldırlarında bulunmuştu.
1 Nisan'da yayınlanan uygulama bu tür terör gruplarını izleyen Amerikalı SITE Intel Group'un şikayeti sonrasında Pazar günü kaldırılmış. Peştuca olarak yayınlanan uygulamada örgüte ait propaganda videolarının ve resmi bildirilerin yayınlandığı söyleniyor.
Afgan hükümeti bir yandan Taliban'ın bütün iletişim ağlarını kesmeye çalışırken bir yandan da Batılı kuruluşların bu terör örgütüne baskısı artıyor. Son dönemlerde terör örgütlerinin sosyal medya ve web sitelerini militan toplama aracı olarak kullanması devletleri ve gönüllü kuruluşları harekete geçirmişti.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-03/google-removes-taliban-developed-smartphone-app-from-play-store Yorum Yaz
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Roark 3 yıl en beğenilen
çıplak gösteren kamera vb. uygulamalarla çöplüğe dönmüş market google efendi. apple store kalitesine getiremediniz şu marketi. zibilyon tane şirketiniz binlerce elemanınız var. şu marketi adam edecek, uygulama kontrol onayı yapacak bi departman kuramadınız. anca popülizm yapın taliban uygulamasını sildik diye.
çıplak gösteren kamera vb. uygulamalarla çöplüğe dönmüş market google efendi. apple store kalitesine getiremediniz şu marketi. zibilyon tane şirketiniz binlerce...
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ULU GÖKTÜRK 3 yıl
huseyincarnege
nasıl bir uygulama tuşuna basınca fatihamı okuyo

Hayatımda gördüğüm ve tekrarını göremeyeceğim en saçma yorum olmuş. Tebrik ediyorum seni.
huseyincarnegenasıl bir uygulama tuşuna basınca fatihamı okuyoHayatımda gördüğüm ve tekrarını göremeyeceğim en saçma yorum olmuş. Teb...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Fenomenon 3 yıl joven
joven
iOS'da her önüne gelen uygulamasını ekleyemiyor Apple
bu konuda daha seçici

Daha seçici ama %100 mükemmel değil.
Bak mesela Apple ekim 2015'te yüzlerce uyg kaldırdı. Bu zararlı uygulamalar Apple'ın o mükemmel ötesi güvenlik sistemini bir şekilde geçmeyi başarmış. Ki bunlar Apple'ın sonradan öğrendiği, yanı daha yüzlerce hatta binlerce vardır
techradar.com/...
joveniOS'da her önüne gelen uygulamasını ekleyemiyor Applebu konuda daha seçiciDaha seçici ama %100 mükemmel değil....
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ULU GÖKTÜRK 3 yıl
huseyincarnege
nasıl bir uygulama tuşuna basınca fatihamı okuyo

Hayatımda gördüğüm ve tekrarını göremeyeceğim en saçma yorum olmuş. Tebrik ediyorum seni.
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huseyincarnege 3 yıl ULU GÖKTÜRK
senin anlamanı beklemiyodum zati
baya zoruna gitmiş
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huseyincarnege 3 yıl
nasıl bir uygulama tuşuna basınca fatihamı okuyo
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N. Chomsky 3 yıl

Şimdi siz bu haberle uygulamanın reklamını yapmış olmadınız mı?
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umut_baris 3 yıl N. Chomsky
S. Hawking


Şimdi siz bu haberle uygulamanın reklamını yapmış olmadınız mı?

Uygulama kaldırılmış zaten?
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Hubalahubhub 3 yıl
windows da uygulama az play de uygulama cok abi ne istiyoruz acaba biz :)
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Roark 3 yıl en beğenilen
çıplak gösteren kamera vb. uygulamalarla çöplüğe dönmüş market google efendi. apple store kalitesine getiremediniz şu marketi. zibilyon tane şirketiniz binlerce elemanınız var. şu marketi adam edecek, uygulama kontrol onayı yapacak bi departman kuramadınız. anca popülizm yapın taliban uygulamasını sildik diye.
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google, playstore ve
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