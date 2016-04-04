Google, Taliban'ın uygulamasını Playstore'dan sildi

Google, Taliban tarafından Android cihazlar için geliştirilen bir uygulamayı Playstore'dan kaldırdığını açıkladı. Uygulamanın amacı bu terör örgütünün dünya çapında daha tanınır hale gelmesini sağlamaktı. Taliban; Afganistan ve Pakistan'da çok sayıda sivile karşı terör saldırlarında bulunmuştu.

1 Nisan'da yayınlanan uygulama bu tür terör gruplarını izleyen Amerikalı SITE Intel Group'un şikayeti sonrasında Pazar günü kaldırılmış. Peştuca olarak yayınlanan uygulamada örgüte ait propaganda videolarının ve resmi bildirilerin yayınlandığı söyleniyor.

Afgan hükümeti bir yandan Taliban'ın bütün iletişim ağlarını kesmeye çalışırken bir yandan da Batılı kuruluşların bu terör örgütüne baskısı artıyor. Son dönemlerde terör örgütlerinin sosyal medya ve web sitelerini militan toplama aracı olarak kullanması devletleri ve gönüllü kuruluşları harekete geçirmişti.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-03/google-removes-taliban-developed-smartphone-app-from-play-store