Microsoft, Progressive Web App'leri Windows 10'a getiriyor

PWA'lar çok yakında Windows 10'a geliyor
Microsoft da bu konuda harekete geçerek, PWA’ları Edge’in gerekli web teknolojilerini destekleyen yeni versiyonuyla birlikte Windows 10’a getiriyor. Şirket ayrıca yüksek kalitede PWA’ları Microsoft Store’a da eklemeye başlayacak. Geliştiriciler de kendi uygulamalarını mağazaya ekleyebilecek. Uygulamaların mağazaya girebilmesi için önce Bing crawler'in kontrolünden geçmesi gerekecek. Pek çok kullanıcının bu süreçte uygulamalarını manuel olarak mağazaya koyması gerekebilir. Ancak, Microsoft'a göre bu süreç de oldukça basit olacak.
Microsoft’un Visual Studio Code’u gibi Electron uygulamalarının aksine PWA’lar native kod içermeyecek. Onlar sadece daha iyi önbellek, bildirim ve arka plan işlevselliği sunan web siteleri olarak kalmaya devam edecek.
Progressive Web Apps şuanda Windows 10 yapıları olarak Windows Insider Programı’nda çalışıyor. Bu yılın sonunda da genel kullanıma sunulması bekleniyor.
https://www.theverge.com/2018/2/7/16987842/microsoft-progressive-web-apps-pwa-edge-windows-10 Yorum Yaz Paylaş Tweetle