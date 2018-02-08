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Microsoft, Progressive Web App'leri Windows 10'a getiriyor

Microsoft, Progressive Web Apps'i bir sonraki büyük Windows güncellemesiyle birlikte Windows 10'a getireceğini açıkladı. Insider üzerinde çalışan PWA'lar yıl sonunda genel kullanıma sunulacak.
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Windows
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Microsoft, Progressive Web App'leri Windows 10'a getiriyor
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Eğer bir Android kullanıcısıysanız Chrome kullandığınız esnada bir veya iki tane Progressive Web App (PWA) ile karşılaşmış olabilirsiniz. Progressive Web App’i, web sitelerinin kullanıcı deneyimini ve görüntüsünü bir mobil uygulamaya benzetmesi olarak tarif edebiliriz. Yani bu web sitelerini ziyaret ettiğinizde sanki mobil tarayıcıyı değil de bir mobil uygulamayı kullanıyormuş hissine kapılabilirsiniz. Ali Express, Twitter, Trivago ve Flipboard gibi siteleri PWA'ya sahip sitelere örnek verebiliriz.

PWA'lar çok yakında Windows 10'a geliyor 

Microsoft da bu konuda harekete geçerek, PWA’ları Edge’in gerekli web teknolojilerini destekleyen yeni versiyonuyla birlikte Windows 10’a getiriyor. Şirket ayrıca yüksek kalitede PWA’ları Microsoft Store’a da eklemeye başlayacak. Geliştiriciler de kendi uygulamalarını mağazaya ekleyebilecek. Uygulamaların mağazaya girebilmesi için önce Bing crawler'in kontrolünden geçmesi gerekecek. Pek çok kullanıcının bu süreçte uygulamalarını manuel olarak mağazaya koyması gerekebilir. Ancak, Microsoft'a göre bu süreç de oldukça basit olacak.

Microsoft’un Visual Studio Code’u gibi Electron uygulamalarının aksine PWA’lar native kod içermeyecek. Onlar sadece daha iyi önbellek, bildirim ve arka plan işlevselliği sunan web siteleri olarak kalmaya devam edecek.

Progressive Web Apps şuanda Windows 10 yapıları olarak Windows Insider Programı’nda çalışıyor. Bu yılın sonunda da genel kullanıma sunulması bekleniyor.


https://www.theverge.com/2018/2/7/16987842/microsoft-progressive-web-apps-pwa-edge-windows-10 Yorum Yaz
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INumber1OneI 1 yıl
Güzel bir sistem front-endcilerin işine gelir sanırım bu durum
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Spider_hip 1 yıl
Microsoft daha normal web app leri, css leri falan tanımayı öğretsin internet explorer'ına. Ya da adı kirlendi diye yeni isimlendirdiği edge'sine.
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