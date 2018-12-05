Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Waymo, otonom taksi hizmetini sunmaya başladı

Uzun süredir otonom araç çalışmaları gerçekleştiren Google’un Waymo projesi sonunda kullanıma açılıyor. Waymo One adıyla Phoenix şehrinde otonom taksi hizmeti verilecek.
5 ay
2,7b
1
2
Otomobil Teknolojileri
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google Waymo, otonom taksi hizmetini sunmaya başladı
Tam Boyutta Gör

Google’un 2009 yılında geliştirmeye başladığı otonom aracı 2016 yılında Waymo ismi altına girmişti. O zamandan bu yana çalışmalarına hız veren firma sonunda hizmet vermeye başladı. Waymo One ismiyle ilk müşterilerini bekliyor.

Güvenlik amacıyla şoför bulunacak

ABD’nin Phoenix şehrinde tamamıyla sürücüsüz araçlar hali hazırda yollardaydı. Ancak yeni devreye giren hizmet Waymo One içerisinde tedbir amacıyla şoför bulunacak. Olası acil durumlarda araca müdahale etmeleri bekleniyor. Şu an beta programı içerisinde bulunan özel kişiler hizmeti kullanabiliyorlar. Daha öncesinde 400 yolculuktan oluşan kapalı başka bir test yapılmıştı. O testlerdeki gibi bilgili kullanıcılar yerine, bu sefer sıradan kişiler hizmetten yararlanacak. Ayrıca araç hakkında deneyimlerini paylaşmaları da serbest olacak. Kullanıcılar programa dahil olmayan aile yakınları ve arkadaşlarını da araca alabilecekler.

Google Waymo, otonom taksi hizmetini sunmaya başladı
Tam Boyutta Gör
Ayrıca Bkz. "Google Wing, teslimat drone’unu Avrupa’da kullanmaya başlıyor"

Phoenix şehrinde belirlenen bir bölgede Waymo One araçları 7 gün 24 saat çalışıyor olacaklar. Bu bölge zamanla daha da genişleyecek. Ayrıca kullanıcılar aracı çağırmadan önce ödeyecekleri fiyatı ve gidecekleri yerin uzaklığını görebilecekler. Son olarak, Waymo uygulamasına veya araçta bulunan Waymo çalışanına sistem hakkında farklı sorular sorulabiliyor.


https://techcrunch.com/2018/12/05/waymo-launches-self-driving-car-service-waymo-one/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 5 ay
Şimdilik şoför bulunsa da ilerleyen zamanlarda sistem daha güvenli olunca onu kaldırırlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 5 ay
atsız araba çıktı ve atlar azaldı !
şimdiyse ;
sürücüsüz araba çıktı
ve yakında insanları azaltmak icap edecek gibi !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay 2018'de Avrupa ülkelerinde en çok satılan otomobil modelleri [Galeri] 5 ay Google, Allo mesajlaşma uygulamasını sonlandırıyor 5 ay Bir garip çeviri hatası: Snapdragon 855'li ilk telefonu OnePlus çıkarmayacak 5 ay Türkiye'de geliştirilen canlı yardım botu, Amazon tarafından kullanılmaya başlandı 5 ay OnePlus CEO’su: 5G destekli telefonlar 200-300 dolar daha pahalı olacak 5 ay Türkiye'ye önemli yatırım: Ericsson Araştırma Laboratuvarı 5 ay DonanımHaber Forum'da Kasım ayının en popüler telefon modelleri ve markaları 5 ay Karanlık madde araştırma deneyleri Güney Kore’de devam ediyor 5 ay Apple, hızlı şarj aletini satışa sunuyor 5 ay Samsung QLED TV yılın en iyi 50 buluşundan birisi seçildi 5 ay 16 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen Ryzen 3 işlemciler geliyor 5 ay Fortnite Creative modu ile kendi haritanızı oluşturun 5 ay 2019 Suzuki Jimny Türkiye fiyatı belli oldu! 5 ay AnTuTu, Kasım ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı 5 ay Delikli ekrana sahip Huawei Nova 4'ün fotoğrafları yayınlandı 5 ay Battlefield V'e gelen güncelleme sonrası DXR ışın izleme performansında %50 artış 5 ay Juno uzay aracı, Jüpiter'de 'yunus' görüntüledi 5 ay Apple'ın AirPods patenti biyometrik sensörlü yeni bir tasarıma işaret ediyor 5 ay Game of Thrones mekanları drone videoları ile gözler önüne serildi 5 ay Kalp kasında kök hücre bulunmadığı tespit edildi 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Google Waymo, otonom taksi hizmetini sunmaya başladı Sonraki Nokia 8.1 tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı 5 ay 4K HDR projeksiyon Optoma UHD300X, Türkiye'de satışa sunuldu 5 ay Rus arama motoru devi Yandex ilk akıllı telefonunu tanıttı 5 ay Audi'den elektrikli araç üretimine 14 milyar euro yatırım 5 ay 2si1 | Neydik, ne olduk? 5 ay SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na binlerce kiloluk kargo gönderiyor [Güncellendi] 5 ay App Store'daki sahte fitness uygulamaları, kullanıcıları dolandırıyor 5 ay In-Win fütüristik tasarıma sahip Z-Tower kasasını duyurdu 5 ay Doğal yağlar antibiyotik gibi davranıyor 5 ay Tom Cruise uyardı! HDTV’nizin hareket yumuşatma özelliğini kapatın 5 ay WhatsApp Android tabletlere geldi 5 ay Toshiba Canvio HDD ailesi genişliyor 5 ay Mobil uygulama ile Anemi testi yapılabilecek 5 ay Bethesda bu sefer Fallout 76 güç zırhı sürümünü alanları sevindirecek 5 ay İnternetten para kazanmanın 15 farklı yolu 5 ay YouTube'un mobil uygulamalarına "otomatik oynatma" özelliği geliyor 5 ay Qualcomm dünyanın ilk ekrana entegre ultrasonik parmak izi sensörünü duyurdu 5 ay Snapdragon 855 en iyilere karşı 5 ay Yeni Fiat Panda Euro NCAP'ten yıldız alamadı 5 ay Kripto madencilik için 415 bin router hacklendi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim