Google Waymo, otonom taksi hizmetini sunmaya başladı

Google’un 2009 yılında geliştirmeye başladığı otonom aracı 2016 yılında Waymo ismi altına girmişti. O zamandan bu yana çalışmalarına hız veren firma sonunda hizmet vermeye başladı. Waymo One ismiyle ilk müşterilerini bekliyor.

Güvenlik amacıyla şoför bulunacak

ABD’nin Phoenix şehrinde tamamıyla sürücüsüz araçlar hali hazırda yollardaydı. Ancak yeni devreye giren hizmet Waymo One içerisinde tedbir amacıyla şoför bulunacak. Olası acil durumlarda araca müdahale etmeleri bekleniyor. Şu an beta programı içerisinde bulunan özel kişiler hizmeti kullanabiliyorlar. Daha öncesinde 400 yolculuktan oluşan kapalı başka bir test yapılmıştı. O testlerdeki gibi bilgili kullanıcılar yerine, bu sefer sıradan kişiler hizmetten yararlanacak. Ayrıca araç hakkında deneyimlerini paylaşmaları da serbest olacak. Kullanıcılar programa dahil olmayan aile yakınları ve arkadaşlarını da araca alabilecekler.

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Phoenix şehrinde belirlenen bir bölgede Waymo One araçları 7 gün 24 saat çalışıyor olacaklar. Bu bölge zamanla daha da genişleyecek. Ayrıca kullanıcılar aracı çağırmadan önce ödeyecekleri fiyatı ve gidecekleri yerin uzaklığını görebilecekler. Son olarak, Waymo uygulamasına veya araçta bulunan Waymo çalışanına sistem hakkında farklı sorular sorulabiliyor.

https://techcrunch.com/2018/12/05/waymo-launches-self-driving-car-service-waymo-one/