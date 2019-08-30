Google açık bulma ödül programını genişletiyor

Bugün devasa platformlara sahip yazılım devleri potansiyel açıkları daha önceden tespit edebilmek amacıyla ödüllü programlar düzenliyor. Bunlardan birisi olan Google devam ettirdiği ödül programını daha da genişletti.

Geliştiricilere önemli fırsat

Google Play Security Reward Program adındaki program normalde mağazadaki en popüler 8 uygulama ile sınırlandırılmıştı. Ne var ki 100 milyon kullanıcısı olan uygulamalarda bile zararlı yazılımların olduğunun anlaşılması stratejiyi değiştirdi.

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Bundan böyle Google Play mağazasında 100 milyon indirme sayısını geçmiş tüm uygulamalar ve oyunlar ödül programının kapsamına alınacak. Geliştiriciler buldukları açıkların riskine göre 20 bin dolara kadar ödül kazanabilecekler.

Programın genişlemesi ile Android ekosistemindeki sayısız uygulama dolaylı da olsa kontrol altına alınmış olacak. Para ödülü kazanmak isteyen geliştiriciler haliyle uygulamaları mercek altına almaya başlayacak.

Diğer taraftan Developer Data Protection Reward Program adında yeni bir program daha başlıyor. Bu program da Android uygulamalarında, OAuth giriş onay projelerinde ve Chrome uzantılarında verilerin kötüye kullanılıp kullanılmadığını anlamayı amaçlıyor. Burada da ödül 50 bin dolara kadar çıkıyor.