Google, akıllı saatler için yapay zeka destekli bir fitness koçu üzerinde çalışıyor

Google'ın son zamanlarda yapay zekayı birçok ürününe entegre etmeke istemesi, geleceğin artık bu teknoloji üzerine kurulduğunu gösteriyor. Teknoloji devinin şimdi de, Wear OS akıllı saatler için yapay zeka destekli bir fitness koçu üzerinde çalışmalar yaptığı belirtiliyor. Proje tamamlandığında artık herkesin sağlık ve fitness hedeflerine yardımcı olacak yapay zeka destekli bir fitness koçu olabilecek.

Google Fit'in yerini alabilir

Android Police sitesine göre Google'ın fitness koçu Project Wooden kod adı altında geliştiriliyor. Yeni AI asistanı kullanıcılara proaktif olarak sağlık ve fitness verileri sunabilecek. Fitness koçu ayrıca antrenman önerileri vererek kullanıcının ilerlemesini izleyecek. Bunun yanında önceden programlanmış bir antrenmanı yerine getiremediğiniz durumlarda ise Google koç size alternatif bir egzersiz sunarak o zaman diliminizin boş geçmemesini sağlayacak.

https://www.androidpolice.com/2018/08/15/exclusive-google-developing-wearable-health-fitness-assistant-called-google-coach/

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Raporda, fitness koçunun kullanıcılarınde izleyeceği ve onlara öneriler sunacağı belirtiliyor. Asistan önerilerini kullanıcının mevcut konumu vegöz önünde bulundurarak yapma yeteneğine de sahip olacak.olarak da adlandırılabilecek olan bu fitness koçunun'in yerini alacağı da sızan bilgiler arasında.