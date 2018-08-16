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Google, akıllı saatler için yapay zeka destekli bir fitness koçu üzerinde çalışıyor

Teknoloji devi Google, yapay zekayı neredeyse tüm ürünlerine entegre etmek için büyük bir çaba sarfediyor. Şirket şimdi de akıllı saatler için yapay zeka destekli bir fitness koçu geliştiriyor.
9 ay
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7
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google'ın son zamanlarda yapay zekayı birçok ürününe entegre etmeke istemesi, geleceğin artık bu teknoloji üzerine kurulduğunu gösteriyor. Teknoloji devinin şimdi de, Wear OS akıllı saatler için yapay zeka destekli bir fitness koçu üzerinde çalışmalar yaptığı belirtiliyor. Proje tamamlandığında artık herkesin sağlık ve fitness hedeflerine yardımcı olacak yapay zeka destekli bir fitness koçu olabilecek.

Google Fit'in yerini alabilir

Android Police sitesine göre Google'ın fitness koçu Project Wooden kod adı altında geliştiriliyor. Yeni AI asistanı kullanıcılara proaktif olarak sağlık ve fitness verileri sunabilecek. Fitness koçu ayrıca antrenman önerileri vererek kullanıcının ilerlemesini izleyecek. Bunun yanında önceden programlanmış bir antrenmanı yerine getiremediğiniz durumlarda ise Google koç size alternatif bir egzersiz sunarak o zaman diliminizin boş geçmemesini sağlayacak.
Raporda, fitness koçunun kullanıcıların beslenme şekillerini de izleyeceği ve onlara öneriler sunacağı belirtiliyor. Asistan önerilerini kullanıcının mevcut konumu ve yeme alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak yapma yeteneğine de sahip olacak. Google Coach olarak da adlandırılabilecek olan bu fitness koçunun Google Fit'in yerini alacağı da sızan bilgiler arasında.

https://www.androidpolice.com/2018/08/15/exclusive-google-developing-wearable-health-fitness-assistant-called-google-coach/ Yorum Yaz
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Tommy Shelby 9 ay
İyiymiş
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SEO-Uzmanı 9 ay
mesaj geldi ! ve söyle yazıyor
YÜRÜ BE KOÇUM :) AZMİN ELİNDEN HİÇ BİR ŞEY KURTULAMAZ :)
MESAJIN TEKRARI
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kotukoylu 9 ay
Benim merak ettiğim eski çağlarda sporcular pedometre kullanıyor muydu? Ya da basitçe spor yapmak bir alışkanlıkmı olmalı yoksa trende uyup kasılmak mı?
1 Yanıt Yanıtla
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sis651 9 ay kotukoylu
Pedometre sporcuların işi değil ki, spor yapmadığından veya kilolarından şikayet edenlerin işi daha çok. Birçok firma adımsayar özellikli cihazlar üretiyor. Giyilebilir spor teknolojileri endüstrisinde ciddi gelişmeleri Polar firması yapmıştır mesela. Saatlerinde de adımsayar, adım hedefleri vs. özellikler koymaya hiç meraklı değillerdi. Çünkü biliyorlardı ki bir sporcu için bunların gerçekte bir önemi yok. Devamında tüm giyilebilir spor teknolojileri üreticilerinin yarattığı bu furyadan geri kalmamak için bu özellikleri geliştirdiler, yoksa ürün satamazlar.
Antrenman ile spor yapmak biraz daha hedefi olan sporcuların işi. Bir bisiklet yarışına katılacaksan ona yönelik antrenman yaparsın. Vücudunu fit tutmak ya da koşmanın tadını almak için yaptığın koşu vs. bunlar biraz farklı. Bunlar alışkanlık tadında spor aktiviteleri. Ha göbeğindeki götündeki yağlardan rahatsız olup haftasonu kısa bir yürüyüşe ya da temposuz bölük bölük bir koşuya çıkma olayı da trende uymak dediğimiz kısım sayılabilir ki, daha çok konusu açıldığında alınıyor bu etkinlik kararları.
Ciddi sporcular için ise bu tür araçlar çok da önemli değiller aslında. Hani nabız takibi önemlidir mesela ama her gün 10 KM koşan sporcu kendi hissiyatına göre nabız durumunu bilebilir. Ya da pahalı Garmin, Suunto, Polar saatler ile veri kaydetmektense ucuz Sigma saatler ile turlarını kaydedip sonradan kağıda yazmayı da tercih edebiliyorlar. Hani bu araç gereç işin biraz teknolojiye ve oyuncaklara merakı olan kitlesine hitap eden şeyler. Antrenmanını ciddi ciddi yapacak olanlar için tam bir olmazsa olmaz diyemeyiz, dediğim gibi çok basit ve ucuz şekilde de benzer şeyleri yapmak mümkün.
Ama teknolojiden yardım alıp kendini geliştirmek de cidden kullanabilene tabii ki bir artı. Ama bir maraton birinciliğini garantileyecek diye bir şey yok.
Konuya gelince, Google önce dandik işletim sisteminin güç tüketimini optimize etsin. Daha basit işlemcilerle çalışabilir hale getirsin. İkide bir şarja takılan aletten ne hayır bekleyeyim ben...
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smart1978 9 ay
Donanimsal yapay zeka muthis ...
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