Google, arama sonuçlarına sosyal medya profillerini ekleyecek

Bu kez ise arama sonucunda sosyal medya hesapları aramayı yapan kullanıcılara sunulacak. Servis kişisel hesaplara değil sadece şirketlerin sosyal medya hesaplarına arama sonuçlarında yer verecek. Kullanıcılar bu sayede arama üzerinden markaların resmi sosyal medya hesaplarına direk olarak erişebilecek. Google'ın sosyal medya platformu olarak rakibi sayılabilecek Facebook'un da bağlantılar arasında yer alması dikkat çeken bir nokta oldu.
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Kendin site kurarsın, Google indekslememesini sağlamanın yolu basit. Facebookta bununla ilgili bir ayar mevcut zaten.