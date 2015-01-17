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Google, arama sonuçlarına sosyal medya profillerini ekleyecek

4 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Teknoloji devi Google bir çok konuda geliştirmelere devam ederken arama motoru hizmetini de ihmal etmiyor. Zaman zaman arama motorundaki yenilikleri duyuran Google'ın son olarak şarkı sözlerini göstereceği hizmetini bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. 

Bu kez ise arama sonucunda sosyal medya hesapları aramayı yapan kullanıcılara sunulacak. Servis kişisel hesaplara değil sadece şirketlerin sosyal medya hesaplarına arama sonuçlarında yer verecek. Kullanıcılar bu sayede arama üzerinden markaların resmi sosyal medya hesaplarına direk olarak erişebilecek. Google'ın sosyal medya platformu olarak rakibi sayılabilecek Facebook'un da bağlantılar arasında yer alması dikkat çeken bir nokta oldu.

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Gece772 4 yıl
Sosyal medya hastaları için güzel çalışma....
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Eufloria 4 yıl
google+ nın kapanması lazım çok gereksiz bir platform
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SEO-Uzmanı 4 yıl
deccal ! :)
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doctor_bey 4 yıl
İyi de, şu an zaten göstermiyor mu?
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nokiahastasi 4 yıl
Aslında bu arama motorlarının , istenilen bilgileri adreslemesi sıralaması belli bir kanun çerçevesinde olmalı , benim yazılarımı benim profilimi benden izin almadan neden başkalarının gözü önüne getiriyor. Kendi sitesine içerik olarak ekliyor. Sonuçta arama motorunda çıkan yazılar vss. kendi içinde bir site içeriğidir.
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Farwynd 4 yıl nokiahastasi
nokiahastasi
Aslında bu arama motorlarının , istenilen bilgileri adreslemesi sıralaması belli bir kanun çerçevesinde olmalı , benim yazılarımı benim profilimi benden izin almadan neden başkalarının gözü önüne getiriyor. Kendi sitesine içerik olarak ekliyor. Sonuçta arama motorunda çıkan yazılar vss. kendi içinde bir site içeriğidir.


Kendin site kurarsın, Google indekslememesini sağlamanın yolu basit. Facebookta bununla ilgili bir ayar mevcut zaten.
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Rachsuchtig 4 yıl
Facebook en büyük sosyal platformlardan biri ve Google+ yanından geçemez tabii arama sonuçlarında facebook olacak
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