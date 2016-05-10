Google arama sonuçlarında siyah liste dönemi başlıyor

İnternet dünyası için çok önemli bir yer tutan Google’ın arama sonuçları sayfası, yıllar boyunca irili ufaklı değişikliklere uğradı ancak genel tasarım çizgileri hep aynı kaldı. Şimdi ise dikkat çekici bir değişikliğin deneme aşamasında olduğu belirtiliyor.

Bugüne kadar Google arama sonuçlarında, ilgili site adreslerinin öne çıkması açısından mavi renk ile işaretlendiğini görmüştük ve artık bir nevi kullanıcıların gözleri de bu renge alışmıştı. Bazı kullanıcılardan gelen bilgilere göre, Google site bağlantılarında siyah renk temasını test etmeye başladı.

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Google’ın neden siyah rengi tercih ettiği bilinmiyor ancak kullanıcıların ilk tepkileri olumsuz ve mavi rengin daha uyumlu olduğuna dikkat çekiliyor. Milyarlarca insanın aşina olduğu rengi değiştirerek, daha geri planda kalan siyah renge geçiş yapmak muhtemelen pek çok kimseyi memnun etmeyecektir.

Bu testlerin ne zaman son bulacağı ve tüm kullanıcılara dağıtılacağı net olarak bilinmiyor. Bazı kaynaklar, gelen tepkilere göre siyah renk temasının hiç bir zaman gün yüzü göremeyebileceğini veya seçimlik olarak sunulabileceğini belirtiyor.