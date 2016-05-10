Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google arama sonuçlarında siyah liste dönemi başlıyor

Bugüne kadar mavi renk temasına alıştığımız Google arama sonuçları listesinde, artık siyah linkler görürseniz şaşırmayın. Google’ın yeni testlerinde siyah link teması kullanılıyor.
3 yıl
6,3b
1
7
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İnternet dünyası için çok önemli bir yer tutan Google’ın arama sonuçları sayfası, yıllar boyunca irili ufaklı değişikliklere uğradı ancak genel tasarım çizgileri hep aynı kaldı. Şimdi ise dikkat çekici bir değişikliğin deneme aşamasında olduğu belirtiliyor.

Bugüne kadar Google arama sonuçlarında, ilgili site adreslerinin öne çıkması açısından mavi renk ile işaretlendiğini görmüştük ve artık bir nevi kullanıcıların gözleri de bu renge alışmıştı. Bazı kullanıcılardan gelen bilgilere göre, Google site bağlantılarında siyah renk temasını test etmeye başladı.

Ayrıca Bkz. "Android One programı sil baştan"

Google’ın neden siyah rengi tercih ettiği bilinmiyor ancak kullanıcıların ilk tepkileri olumsuz ve mavi rengin daha uyumlu olduğuna dikkat çekiliyor. Milyarlarca insanın aşina olduğu rengi değiştirerek, daha geri planda kalan siyah renge geçiş yapmak muhtemelen pek çok kimseyi memnun etmeyecektir.

Bu testlerin ne zaman son bulacağı ve tüm kullanıcılara dağıtılacağı net olarak bilinmiyor. Bazı kaynaklar, gelen tepkilere göre siyah renk temasının hiç bir zaman gün yüzü göremeyebileceğini veya seçimlik olarak sunulabileceğini belirtiyor. 

 

http://www.androidheadlines.com/2016/05/google-begins-testing-black-links-search-results.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mesudum 3 yıl en beğenilen
MegaWolt38
Google arka planı siyah yapsa dünya çapında ciddi boyutta elektrik tasarrufu yapılacak deniyordu bir ara, bence onu yapsınlar.

O milletin CRT kullandığı dönemdeydi.
LCD ekranlarda beyaz ekran daha az elektrik yakar.
OLED gelince siyaha dönülür.
MegaWolt38Google arka planı siyah yapsa dünya çapında ciddi boyutta elektrik tasarrufu yapılacak deniyordu bir ara, bence onu yapsınlar.
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fthkn 3 yıl
Biz millet olarak Google şirketini internet var mı yok mu diye kullanan bir ülkeyiz. Siyahmış maviymiş hiç önemli değil.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 3 yıl
MegaWolt38
Google arka planı siyah yapsa dünya çapında ciddi boyutta elektrik tasarrufu yapılacak deniyordu bir ara, bence onu yapsınlar.

Sen şu an windows görüntü tema ayarlarını değiştirerek buna katkıda bulunmaya başlayabilirsin google ile ilgisi yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
bence daha hoş olmuş artık değişsin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abidn 3 yıl
Android 5.0.2 Google Now Launcher'da bir kaç gün siyah olmuştu haberi okuyunca baktım geri mavi yapmışlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 3 yıl en beğenilen
MegaWolt38
Google arka planı siyah yapsa dünya çapında ciddi boyutta elektrik tasarrufu yapılacak deniyordu bir ara, bence onu yapsınlar.

O milletin CRT kullandığı dönemdeydi.
LCD ekranlarda beyaz ekran daha az elektrik yakar.
OLED gelince siyaha dönülür.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 3 yıl
Google arka planı siyah yapsa dünya çapında ciddi boyutta elektrik tasarrufu yapılacak deniyordu bir ara, bence onu yapsınlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 3 yıl
ben açtım baktım yok öyle birşey
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Falcon 9'un inişini 3 farklı açıdan izleyin (VİDEO) 3 yıl Drone’lara Periscope desteği 3 yıl Çift kameralı Huawei Honor V8 resmiyet kazandı 3 yıl Lenovo Vibe P1 inceleme videosu "Pil performansıyla dikkat çekiyor" 3 yıl Microsoft, Windows 10 Mobile'ın minimum sistem gereksinimlerini arttırdı 3 yıl Turkcell ile tek fatura ve tek paket hizmetleri hakkında konuştuk 3 yıl Honda farklı hacimde silindirlere sahip motor tasarımının patentini aldı 3 yıl Samsung'dan sürücüsüz araçlara yatırım hamlesi 3 yıl Tesla'nın devasa Gigafactory tesisinden yeni fotoğraflar var 3 yıl Microsoft ve Apple, 1 trilyon dolar gelir barajını geçti 3 yıl Volkswagen'in gizemli yeni SUV'si pazara bir adım daha yaklaştı 3 yıl Google Zengin Cevaplar (Rich Answers) nedir? 3 yıl Eğlenceli ve göz alıcı bulmaca oyunu: Maestria 3 yıl Konsol yarışına Çin’den rakip geliyor 3 yıl Hindistan iPhone şifrelemesini aşabilen bir yazılıma sahip olduğunu açıkladı 3 yıl 4850mAh batarya ve 6.44 inç ekran: Xiaomi Mi Max 3 yıl Android ile çalışan LPG’li Şahin 3 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nden GoPro hamlesi 3 yıl Bir modüler telefon da Motorola’dan 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1080 üzerinde DOOM testi 120FPS değerini buluyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google arama sonuçlarında siyah liste dönemi başlıyor Sonraki Chevrolet yeni araçlarında erken arıza tespit sistemini hayata geçirdi 3 yıl Tesla Model S korkunç bir kaza yaptı, araçtaki 5 yolcu da sağ kurtuldu 3 yıl Opera'dan iOS için ücretsiz ve sınırsız VPN uygulaması 3 yıl Black Widow filmi sonunda gerçek oluyor 3 yıl Türk girişimcinin uzay şirketi NASA'nın gelecek Mars görevi için seçildi 3 yıl Hyundai, aralıksız 321 km gidebilen elektrikli SUV geliştiriyor 3 yıl Standart cep telefonu satışlarında artış var 3 yıl Telefonunuzu PC yapın "Microsoft Continuum" inceleme videosu 3 yıl Samsung, dünyanın dördüncü büyük yongaseti üreticisi oldu 3 yıl Dell ve EMC yeni bir isimlendirme altında toplanıyor 3 yıl Çift kameralı Huawei Honor V8 sızdırıldı 3 yıl Samsung’un güvenli harici depolama cihazı Taşınabilir SSD T3 Türkiye’de 3 yıl Metal kasalı Galaxy C5 modelinden yeni görüntüler 3 yıl HTC'de düşüş derinleşiyor 3 yıl Battlefield 1 ile ilgili bilmeniz gereken her şey 3 yıl Vestel, silahlı insansız hava aracı Karayel'i uçurmaya hazırlanıyor 3 yıl En akıllı akülü araba Broon, Türkiye’de satışa çıkıyor 3 yıl Microsoft Surface Book 2 iddiaları 3 yıl Bu mobil oyun ile gerçek bir inek kazanabilirsiniz 3 yıl Android One programı sil baştan Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim