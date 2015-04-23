Google, aramalarında mobil sitelere öncelik vermeye başladı

İnternet devi Google, geçtiğimiz dönemde yaptığı bir açıklama ile 21 Nisan tarihinden sonra cep telefonlarından yapılan aramalarda mobil sitelere öncelik vereceğini duyurmuştu. Şirket bu önemli süreci hayata geçirdi.





Bundan sonra yapılacak Google aramalarında mobil versiyonu olan ya da mobil için optimize edilen siteler daha üst sıralarda gösterilecek ve bu özellik dünya genelinde evrensel olarak gerçekleştirilecek. Bu önceliği site içerisinde yer alan yazıları okumak için herhangi bir yakınlaşma ve yatay kaydırma zorunluluğu gerektirmeyen sitelere veren şirket, buna rağmen aranan anahtar kelimelere bağlı olarak mobil sitesi olmayan içerikleri yine üst sırada tutacak ancak öncelik her zaman mobil sürümlerde olacak. Google Ayrıca indekslenmiş uygulamaları da arama sonuçlarında daha belirgin hale getirecek.

Google'ın konu hakkında yayınladığı yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://googlewebmastercentral.blogspot.com.tr/2015/04/rolling-out-mobile-friendly-update.html