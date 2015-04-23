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Google, aramalarında mobil sitelere öncelik vermeye başladı

4 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google, aramalarında mobil sitelere öncelik vermeye başladı

İnternet devi Google, geçtiğimiz dönemde yaptığı bir açıklama ile 21 Nisan tarihinden sonra cep telefonlarından yapılan aramalarda mobil sitelere öncelik vereceğini duyurmuştu. Şirket bu önemli süreci hayata geçirdi.

Bundan sonra yapılacak Google aramalarında mobil versiyonu olan ya da mobil için optimize edilen siteler daha üst sıralarda gösterilecek ve bu özellik dünya genelinde evrensel olarak gerçekleştirilecek. Bu önceliği site içerisinde yer alan yazıları okumak için herhangi bir yakınlaşma ve yatay kaydırma zorunluluğu gerektirmeyen sitelere veren şirket, buna rağmen aranan anahtar kelimelere bağlı olarak mobil sitesi olmayan içerikleri yine üst sırada tutacak ancak öncelik her zaman mobil sürümlerde olacak. Google Ayrıca indekslenmiş uygulamaları da arama sonuçlarında daha belirgin hale getirecek.
Google'ın konu hakkında yayınladığı yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://googlewebmastercentral.blogspot.com.tr/2015/04/rolling-out-mobile-friendly-update.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
serafon 4 yıl
MURATSPLAT
Google çok kişinin canı yakacak, bazı mobil siteler mobil değil diyor. Google tekelleşme adına kendi araçlarını kullanmaya zorlarsa geliştiriciler isyan bayrağı açmaya hazır. Zira zamanında M$ zamanında çok çektik...

Google microzorttan daha tehlikeli. Bu yorumu eksileyenleri anlamak zor
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serafon 4 yıl
şahsen telefondan bile açsam normal versiyonu açıyorum mobiller kullanışsız ve eksik çoğu zaman
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doctor_bey 4 yıl
Irkçı Google
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl
Aklınca varolamadığı masaüstü ve dizüstü piyasasına göre düzenlenmiş siteleri engeleyip insanları , androidin egemen olduğu cep telefonuna göre tasarlanmış sitelere çekmeye çalışıyor.
Boşa demiyoruz tekelin her çeşidi kötüdür.
1 Yanıt Yanıtla +1
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doctor_bey 4 yıl Guest-BE73ABCD2
Yalnız sadece mobilden girdiğimizde öyle olacakmış, yani pcden açtığında mobil siteye yönlendirilmeyeceksin, zaten öyle saçma bir şey olamaz.
Ayrıca iOS cihazlarından da Google kullanılabiliyor, haberiniz olsun.
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Dwayn 4 yıl
Mstar için bir tane mobil site kursam iyi olur
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dranas 4 yıl
Olması gereken buydu isabetli bir karar.
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MURATSPLAT 4 yıl
Google çok kişinin canı yakacak, bazı mobil siteler mobil değil diyor. Google tekelleşme adına kendi araçlarını kullanmaya zorlarsa geliştiriciler isyan bayrağı açmaya hazır. Zira zamanında M$ zamanında çok çektik...
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Das Boot 4 yıl
Google bir de uyumluluk testi için bir sayfa hazırlamış. Yine webmaster araçlarnıdan SpeedPage'ten de sonuç görebilirsiniz. Benim kendi web sitelerimde yıllardır mobil uyumlu temalar kullanıyordum zaten.
google.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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SEO-Uzmanı 4 yıl
geç bile kalmış !
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