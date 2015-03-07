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Google artık Kokteyl yapımında da yardımcı olacak

4 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Google artık Kokteyl yapımında da yardımcı olacak
Google arama motoru kısmında geliştirmelerine devam ediyor. Daha önce en popüler arama motorunun şarkı sözlerini ve sağlık bilgilerine arama sonuçlarında yer vermeye başlayacağını sizlere aktarmıştık. Bu kez ise çok daha farklı bir alanda bilgi kartlarını genişleten Google artık kokteyl yapmanız için yardımcı olacak.
Şimdilik İngilizce dilinde hizmet verecek servis How do I make a ...... ( nasıl yapabilirim (kokteyl adı) ) şeklinde yapılan aramalarda ilk sırada bilgi kartını ekrana getirerek aratılan kokteylin nasıl yapılacağını anlatacak. İnternette çok farklı tarifler arasında kaybolmaktan kurtulabileceğiniz bu servis aynı zamanda kokteyli hazırlama dışında sunum için de ipuçlarına yer verecek. Yeni özelliğin Türkçe dil desteğine ne zaman kavuşacağı ise belirsiz.

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doctor_bey 4 yıl
Googledan atasözleri sözlüğü de bekliyorum
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emir kustirika 4 yıl
kokteyl dataları tamam
robot araştırmaları tamam
google hadi barmen makinası yap :D
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Mr xXx 4 yıl
Google bu yaptığını hiç anlamıyorum sen o kadar mühendisi vs bünyende barındır ama sonra bunu duyur
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