Google artık Kokteyl yapımında da yardımcı olacak

Şimdilik İngilizce dilinde hizmet verecek servis How do I make a ...... ( nasıl yapabilirim (kokteyl adı) ) şeklinde yapılan aramalarda ilk sırada bilgi kartını ekrana getirerek aratılan kokteylin nasıl yapılacağını anlatacak. İnternette çok farklı tarifler arasında kaybolmaktan kurtulabileceğiniz bu servis aynı zamanda kokteyli hazırlama dışında sunum için de ipuçlarına yer verecek. Yeni özelliğin Türkçe dil desteğine ne zaman kavuşacağı ise belirsiz.

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