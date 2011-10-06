Google başkan yardımcısı Vic Gundotra : Jobs bir CEO'nun ayrıntılara dikkat etmesi gerektiğini hepimize gösterdi

Apple'ın kurucusu ve eski CEO'su Steve Jobs'un ölümünün ardından birbiri ardına açıklamalar yapan devlet adamları ve şirket yöneticileri arasında en çok ders verici nitelikte olanı arama motoru devi Google'ın başkan yardımcılığını yürüten Vic Gundotra'dan geldi. 2008 yılında Vic Gundotra ile Steve Jobs arasında geçen bir görüşmeyi size aktarıyoruz:





"6 Haziran 2008 Pazar günü sabahı ailemle arabaya binmek için evden çıkarken cep telefonuma isimsiz bir aramanın geldiğini gördüm. Kimden olduğunu bilmediğim için görmezden geldiğim aramadan sonra telefonuma bir mesaj geldi.





Mesaj Steve Jobs'tandı ve önemli bir mesele için kendisini evinden aramamı söylüyordu. O dönem Google'da mobil uygulamalar bölüm yöneticisiydim ve Steve Jobs'la düzenli görüşmelerimiz oluyordu. Arabaya binmeden Jobs'u aramaya karar verdim.





Ona isim görünmediği için geri aramak istemediğimi ve özür dilediğimi belirttim. O da bana esprili bir şekilde eğer gelen aramada TANRI yazmıyorsa hizmet esnasında telefona bakmamam gerektiğini söyledi.





Bir Pazar günü Steve'in beni araması oldukça garip bir durumdu. Demek ki çok önemli bir konu vardı. "Vic acil bir problem var" diyerek söze başladı. Ekibiyle bu sorun üzerinde çalışıyordu ve benim fikirlerime ihtiyacı vardı.





iPhone üzerindeki Google logosunun ikinci O harfinde sarı gradyan renk doğru değildi ve düzeltilmesi gerekiyordu. İzin verirsem ekibi ile kısa sürede bu sorunu giderecekti. Ben de kabul ettim. Kısa süre sonra ekibinden bana İkon Ambülansı adlı bir mail geldi. İkon düzeltilmişti.





11 yaşından bu yana Apple ürünlerine tutkunum ve 15 yıl Microsoft'ta çalışmama rağmen Apple'a olan ilgim hiç değişmedi. Liderlik, hırs ve dikkat ile ilgili detaylar aklıma geldiğinde Pazar günkü konuşmayı daima hatırlarım. Çünkü Steve bana bir CEO'nun ne kadar detaylara önem vermesi gerektiğini öğretti."