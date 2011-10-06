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Google başkan yardımcısı Vic Gundotra : Jobs bir CEO'nun ayrıntılara dikkat etmesi gerektiğini hepimize gösterdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,3b
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın kurucusu ve eski CEO'su Steve Jobs'un ölümünün ardından birbiri ardına açıklamalar yapan devlet adamları ve şirket yöneticileri arasında en çok ders verici nitelikte olanı arama motoru devi Google'ın başkan yardımcılığını yürüten Vic Gundotra'dan geldi. 2008 yılında Vic Gundotra ile Steve Jobs arasında geçen bir görüşmeyi size aktarıyoruz:

"6 Haziran 2008 Pazar günü sabahı ailemle arabaya binmek için evden çıkarken cep telefonuma isimsiz bir aramanın geldiğini gördüm. Kimden olduğunu bilmediğim için görmezden geldiğim aramadan sonra telefonuma bir mesaj geldi.

Mesaj Steve Jobs'tandı ve önemli bir mesele için kendisini evinden aramamı söylüyordu. O dönem Google'da mobil uygulamalar bölüm yöneticisiydim ve Steve Jobs'la düzenli görüşmelerimiz oluyordu. Arabaya binmeden Jobs'u aramaya karar verdim. 

Ona isim görünmediği için geri aramak istemediğimi ve özür dilediğimi belirttim. O da bana esprili bir şekilde eğer gelen aramada TANRI yazmıyorsa hizmet esnasında telefona bakmamam gerektiğini söyledi.

Bir Pazar günü Steve'in beni araması oldukça garip bir durumdu. Demek ki çok önemli bir konu vardı. "Vic acil bir problem var" diyerek söze başladı. Ekibiyle bu sorun üzerinde çalışıyordu ve benim fikirlerime ihtiyacı vardı. 

iPhone üzerindeki Google logosunun ikinci O harfinde sarı gradyan renk doğru değildi ve düzeltilmesi gerekiyordu. İzin verirsem ekibi ile kısa sürede bu sorunu giderecekti. Ben de kabul ettim. Kısa süre sonra ekibinden bana İkon Ambülansı adlı bir mail geldi. İkon düzeltilmişti.

11 yaşından bu yana Apple ürünlerine tutkunum ve 15 yıl Microsoft'ta çalışmama rağmen Apple'a olan ilgim hiç değişmedi. Liderlik, hırs ve dikkat ile ilgili detaylar aklıma geldiğinde Pazar günkü konuşmayı daima hatırlarım. Çünkü Steve bana bir CEO'nun ne kadar detaylara önem vermesi gerektiğini öğretti."

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Batuist 8 yıl en beğenilen
Steve Jobs için ayrı bir başlık açmanızı takdir ettim. Bence bunu hak eden birisi ki bir teknoloji sitesi ise söz konusu yer, bunu çok doğal karşılamak lazım. Kaç tane şirketin tepe yöneticisini bu kadar yakından tanıyoruz. Tanıyorsak var bir hikmeti ki tanıyoruz. Keşke biraz daha yaşasaydı diyorum kimbilir bir yirmi sene daha ömrü olsaydı teknolojiyi şimdikinden ne kadar daha ileriye taşıyabilirdi. Son on yıldaki kadar hızlı bir büyüme ve radikal yenilikler artık eskisi gibi olmayacak. iphone ile nokia tekelinden kurtulan dünya, ilk defa adam gibi akıllı telefon ne demek onu gördü. estetik, basitlik ve sanatla teknolojinin nasıl bu kadar mükemmel bir şekilde harmanlanabileceğini gördü. Ne diyelim ömrü bu kadarsa bundan sonrası da onun için iyi olur inşalah. Mekanı cennet olsun. Bir teknoloji tutkunu olarak çok büyük bir kayıp olarak görüyorum. Onun zamanında teknolojiyi takip eden ve gelişmeleri gören biri Steve Jobs'ın neler yaptığını çok iyi anlayabilir ama bazı ilköğretim ve liseli gençlerin bu zamanları görmüş olması pek mümkün olmayacağı ve teknolojideki itici lokomotif bir güç olarak bunu yaşayarak görmüş olmaları mümkün olmayacağı için çok abes yorumlarla gelebiliyorlar. Onlar için sözüm bir teknoloji sitesinde iseniz en azından tüm bu yararlandığınız imkanları size sunan yada bunun oluşmasının altında ki sebeplerden olan birini tanımıyorsanız dahi bir insan olarak saygı duymanız ve insan onuruna yakışır bir şekilde bir canın bu dünyadan göçüşünü değerlendirmeniz. Hala konuyu android ios olarak gören zavallı minik yavrularımıza da umarım aileleri yakın bir zamanda yeteri kadar eğitim verirde insan olmanın ne demek olduğunu daha iyi öğrenirler...
Steve Jobs için ayrı bir başlık açmanızı takdir ettim. Bence bunu hak eden birisi ki bir teknoloji sitesi ise söz konusu yer, bunu çok doğal karşılamak lazım. K...
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CodeMachine 8 yıl
Ayrı ayrı haber girmektense tek başlık altında toplasanız olmaz mı?
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Centauri 8 yıl
Ben de okuduğum birşeyi yazayım:
iPhone'un piyasaya çıkmadan önce tam 4 kez Steve Jobs tarafından iptal edildiği biliniyor. Son iptal edilme sebebi ise oldukça ilginç.
Steve Jobs, kulaklığı iPhone a taktığınızda çıkan 'klilk' sesini yeterince etkili ve tatmin edici bulmadığı için cihazı iptal etmiş. Mühendisler bu duruma bozulmuşlar ve iPhone çıkışının ertelenmesi yüzünden şirketin para kaybedeceği söylenmiş, ancak Steve Jobs kararından vazgeçmemiş ve iPhone'un kulaklık soketinin değişmesi için cihazın piyasaya çıkışı ertelenmiş.
Başka bir anektod da 1984'teki Macintosh'tan. Steve Jobs cihazın ana kartının çirkin olduğunu söyleyerek yeniden dizayn edilmesini istemiş. Mühendisler anakart asla görünmeyecek demesine rağman, Steve Jobs , 'iyi bir marangoz yaptığı dolabın kapalı kısımlerının görünmeyeceğini bilir, ama yine de güzel yapar. Biz de görünmese de estetik yapmak zorundayız' demiş.
Bunlar 'Inside Steve's Brain' (Steve'in beyninin içinde) adlı kitaptandır.
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frkn7 8 yıl
içten bi mesaj olmuş umarım samimidir.
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CodeMachine 8 yıl
@kmlknsr akıllı ol hakaret etme. Sende benim mesajımı okuma kafana silah dayayıp okumu diyorlar.
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Volkanbaba 8 yıl
Anlat biz dinliyoruz.
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MURATSPLAT 8 yıl
Bu sitenin hedef kitlesi yüzde kaçı Apple Fanboyudur. Artık bu haberler canımı sıkmaya başladı. Ölmüş, üzüldük ama yeter !!!
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1 HiT u DowN 8 yıl
yeter diyenler girmesin konuya ya zorla mı sokuyorlar içeri?
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Batuist 8 yıl MURATSPLAT
MURATSPLAT

Bu sitenin hedef kitlesi yüzde kaçı Apple Fanboyudur. Artık bu haberler canımı sıkmaya başladı. Ölmüş, üzüldük ama yeter !!!

Birincisi öncelikle ölen apple değil bir insan.. apple fanboyluğuna bunu getirerek ne kadar dar bir mizacın olduğunu gösteriyorsun ki artık sizin gibi ölüm gibi canlıları ilgilendiren bir konuyu kurumsal bir kimliğe bürüyerek ne denli ruhsuz bir kişilik taşıdığınızı ortaya koyuyorsunuz. Apple fan boyluğuyla bunun ne ilgisi, alakası var? Dünya genelinde teknoloji ile alakalı bir kurum ve konumda olmayan Amerika Başkanından tutta yeryüzündeki bir çok dünya ülkesindeki belli başlı insanın üzüntüsünü dile getirerek taziye mesajları gönderdiği bir noktada herkesi apple fan boyu olarak görmek doğrumudur? Bu durumun insani tarafını göremeyen metaryalist zihniyete sahip kişiler hala ölen kişinin Apple olduğunu ve durumun sadece fanboylukla alakalı olduğunu savunarak akıl yaşınızı mı yoksa biyolojik yaşınızı mı ortaya koyma çabası içerisindesiniz merak ediyorum.

İkincisi bu haberler canını sıkmaya başladı ise açıp okumazsın ve yorum yazma zahmetinde de bulunmazsın. Buda ayrı bir akıl iradesi ki akıllara zarar!!

Steve Jobs Apple ismi ile bütünleşmiş bir isim olsada ölen bir insandır apple kurumsal bir şirket olarak varlığını hala sürdürmektedir. Ama bazı beyinsizler birbiri ile bütünleşen bu iki ismi birbirinden ayırt etmekte zorlandığından olayı hala ios, android, iphoneun fiyatı gibi konulara çekerek insani duyarlılık gerektiren noktalarda forum kirliğiği yaratarak, Türk insanı olarak insan hayatına ne kadar hassas olduğumuz çok iyi gösteriyoruz.
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Batuist 8 yıl en beğenilen
Steve Jobs için ayrı bir başlık açmanızı takdir ettim. Bence bunu hak eden birisi ki bir teknoloji sitesi ise söz konusu yer, bunu çok doğal karşılamak lazım. Kaç tane şirketin tepe yöneticisini bu kadar yakından tanıyoruz. Tanıyorsak var bir hikmeti ki tanıyoruz. Keşke biraz daha yaşasaydı diyorum kimbilir bir yirmi sene daha ömrü olsaydı teknolojiyi şimdikinden ne kadar daha ileriye taşıyabilirdi. Son on yıldaki kadar hızlı bir büyüme ve radikal yenilikler artık eskisi gibi olmayacak. iphone ile nokia tekelinden kurtulan dünya, ilk defa adam gibi akıllı telefon ne demek onu gördü. estetik, basitlik ve sanatla teknolojinin nasıl bu kadar mükemmel bir şekilde harmanlanabileceğini gördü. Ne diyelim ömrü bu kadarsa bundan sonrası da onun için iyi olur inşalah. Mekanı cennet olsun. Bir teknoloji tutkunu olarak çok büyük bir kayıp olarak görüyorum. Onun zamanında teknolojiyi takip eden ve gelişmeleri gören biri Steve Jobs'ın neler yaptığını çok iyi anlayabilir ama bazı ilköğretim ve liseli gençlerin bu zamanları görmüş olması pek mümkün olmayacağı ve teknolojideki itici lokomotif bir güç olarak bunu yaşayarak görmüş olmaları mümkün olmayacağı için çok abes yorumlarla gelebiliyorlar. Onlar için sözüm bir teknoloji sitesinde iseniz en azından tüm bu yararlandığınız imkanları size sunan yada bunun oluşmasının altında ki sebeplerden olan birini tanımıyorsanız dahi bir insan olarak saygı duymanız ve insan onuruna yakışır bir şekilde bir canın bu dünyadan göçüşünü değerlendirmeniz. Hala konuyu android ios olarak gören zavallı minik yavrularımıza da umarım aileleri yakın bir zamanda yeteri kadar eğitim verirde insan olmanın ne demek olduğunu daha iyi öğrenirler...
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Normandia_06 8 yıl
Tamam arda arda başlıklar ama hep iyi yönlerinden bahsedilmiş Steve Jobs 'un niye şu füzelerin yön bulma (konum saptama) yazılımının aktörünün kim olduğunu yazmazlar ki :D neyse giden gitti günahı olan cezasını çeker tabii öteki taraf varsa :D
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kmlknsr 8 yıl
ya ben anlamıyorum .. her haberin altında ya abarttınız ya bilmemne ya bir başlık altında topla ...hepsi super zeka .. nesiniz siz
kafanıza silah dayayıp zorla habermi okutuyorlar okuma arkadas bak başlığa haber apple ilgili .. ya benim bununla ilgim yok de bakma habere ...
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gun 8 yıl
Böyle tecrübeleri paylaşılması herkes için inanılmaz bir öğreti. Bunları insanlara en iyi ulaştırma yolu kariyerim boyunca gözlemlediğim şekilde tek tek büyük başlıklarla vermektir. Tepkiniz olabilir anlıyorum ama bu bir gün ve belkide birisinin buradan öğrenebileceği bir şey hayatını değiştirebilir.
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Batuist 8 yıl
Bence teknoloji dünyasının çok çok büyük bir kaybı bu..ben artık appledan radikal şeyler beklemiyorum bu saatten sonra.. ne yaptıysa apple'a steve jobs yaptı..
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