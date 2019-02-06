Google, bildirimler bölümünü kaldırıyor

Herhangi bir Google sayfasına giriş yaptığınızda, sağ üst kısımda bir bildirim kısmı bulunuyordu. Buradan Google Plus, Google Fotoğraflar ve Hangouts hizmetlerine ait bildirimleri takip edebiliyordunuz. Google Plus platformunun kapanacağının açıklanması ardından görünen o ki Google, bildirim bölümünün kaldırılmasına karar vermiş.

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7 Mart tarihinde kaldırılacak

Google Plus ile birlikte 2011 yılında kullanılmaya başlayan bu bildirim bölümü önümüzdeki ay kaldırılacak. Zil ikonuna tıkladığınızda “Bildirimler Widget’ı 7 Mart 2019’da kullanımdan kaldırılacak.” yazısıyla karşılaşıyorsunuz. Detaylara baktığınızda ise şu mesaj çıkıyor;

“7 Mart 2019 tarihinden itibaren, Google web ürünleri için bildirimlere, gezinti çubuğu üzerinden ulaşamayacaksınız. Bu bildirimleri almaya devam etmek istiyorsanız, kendi Google ürünlerinizin bildirim ayarlarını güncelleyebilirsiniz.”

Bilgilendirme içerisine girerek Hangouts Chat ve Google Fotoğraflar için gerekli bildirim ayarlamalarını yapabilirsiniz. Google Plus, 2 Nisan tarihinde bireysel kullanıcılara kapanacağından dolayı sadece G Suite hesabına sahip kişiler Google Plus bildirim ayarlamalarını yapabiliyor.

https://9to5google.com/2019/02/05/google-removing-notifications-widget/