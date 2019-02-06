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Google, bildirimler bölümünü kaldırıyor

Google web sayfasının sağ üst kısmında bulunan bildirim kısmı kaldırılıyor. Google+, Google Fotoğraflar ve Hangouts gibi uygulamaların bildirimlerini içeren bölüm 7 Mart’ta silinecek.
3 ay
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6
Web Siteleri
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google, bildirimler bölümünü kaldırıyor
Herhangi bir Google sayfasına giriş yaptığınızda, sağ üst kısımda bir bildirim kısmı bulunuyordu. Buradan Google Plus, Google Fotoğraflar ve Hangouts hizmetlerine ait bildirimleri takip edebiliyordunuz. Google Plus platformunun kapanacağının açıklanması ardından görünen o ki Google, bildirim bölümünün kaldırılmasına karar vermiş.
Ayrıca Bkz. "Instagram birden fazla hesap arasında geçişi kolaylaştıracak"

7 Mart tarihinde kaldırılacak

Google Plus ile birlikte 2011 yılında kullanılmaya başlayan bu bildirim bölümü önümüzdeki ay kaldırılacak. Zil ikonuna tıkladığınızda “Bildirimler Widget’ı 7 Mart 2019’da kullanımdan kaldırılacak.” yazısıyla karşılaşıyorsunuz. Detaylara baktığınızda ise şu mesaj çıkıyor;

“7 Mart 2019 tarihinden itibaren, Google web ürünleri için bildirimlere, gezinti çubuğu üzerinden ulaşamayacaksınız. Bu bildirimleri almaya devam etmek istiyorsanız, kendi Google ürünlerinizin bildirim ayarlarını güncelleyebilirsiniz.”

Google, bildirimler bölümünü kaldırıyor

Bilgilendirme içerisine girerek Hangouts Chat ve Google Fotoğraflar için gerekli bildirim ayarlamalarını yapabilirsiniz. Google Plus, 2 Nisan tarihinde bireysel kullanıcılara kapanacağından dolayı sadece G Suite hesabına sahip kişiler Google Plus bildirim ayarlamalarını yapabiliyor.


https://9to5google.com/2019/02/05/google-removing-notifications-widget/ Yorum Yaz
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Ulfast 3 ay
Google'dan tek beklentim Duo ile Allo'yu birlestirmesi.
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eP_362 3 ay Ulfast
Bildiğim kadarıyla Allo mart ayında kapatılıyor.
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MonitörKertenkelesi 3 ay
Google + kapatıldı zaten diğeri de boşuna duruyor orada.
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tobepeople 3 ay
Sonunda!
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SEO-Uzmanı 3 ay
kullanmıyorsan kapat :)
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korayalttantire 3 ay
Gereksizdi...
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