Google çeviri uygulaması artık görüntüleri anlık olarak Türkçe'ye çevirebiliyor

Günümüz teknolojisi anlık olarak gösterilen görüntüleri tarayarak metin çevirisi yapmaya elverişli. Ancak şu an için bu durumun karşısındaki en büyük etken yetersiz dil desteği. Çeviri konusunda en popüler uygulamalardan birisi Google Çeviri ise artık Türkçe dil desteğine kavuşmuş durumda.

Türkçe ile birlikte 20 yeni dil desteği daha çeviri uygulamasına eklenirken artık metinleri görüntülediğinizde bu diller arasında çeviri yapma imkanına sahip oluyorsunuz. Uygulamaya bir çok yeni dilin eklenmesi yurt dışı seyahatlerinde tabelaların veya menülerin çevrilmesi için önemli bir gelişme.

Yeni özellik hem Android hem de iOS platformu için aynı anda kullanıma sunuldu. Google Çeviri uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan yükleyebilir veya kurabilirsiniz. Bir kaç test sonucunda çeviri hizmetinin sağlıklı çalıştığını söyleyebilirim.

http://googleblog.blogspot.com.tr/2015/07/see-world-in-your-language-with-google.html