Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, duck.com alan adını rakibi DuckDuckGo arama motoruna verdi

DuckDuckGo arama motoru tarafından insanların kafasını karıştırmak amacıyla kullanıldığı söylenen Google’a ait duck.com alan adı üzerinde sonunda anlaşıldı. Duck.com artık DuckDuckGo’nun.
5 ay
7b
1
5
Web Siteleri
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google, duck.com alan adını rakibi DuckDuckGo arama motoruna verdi
Tam Boyutta Gör
Gizlilik odaklı olmasıyla kullanıcıların beğenisini kazanan DuckDuckGo rakibi Google ile yine gündemde. En son yaşanan sorun ise Google’un duck.com alan adına sahip olmasıyla alakalı. Duck.com adresine giren kullanıcılar Google’un kendi sitesine yönlendiriliyordu. DuckDuckGo’da, Google’un kullanıcıların kafasını karıştırmak için bunu yaptığını belirtmişti.

İlk çözüm yeterli olmadı

Google çok geçmeden site üzerinde küçük bir değişikli yapmıştı. Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan düzenleme ile duck.com’a girenlere belirli uyarılar göstermeye başladı. Bu uyarılarda Google’un sahip olduğu On2 şirketinin eski adının Duck Corporation olduğu ve DuckDuckGo’yu ziyaret etmek için geldilerse verilen linke tıklayarak ulaşabilecekleri belirtiliyordu. Hatta “Ördekler hakkında bir şeyler öğrenmek için geldiyseniz bu da Vikipedi sayfası.” şeklinde bir şaka da bulunuyordu. Görünen o ki bu çözüm yeterli gelmemiş ve Google duck.com alan adını DuckDuckGo’ya bırakmış. Artık duck.com alan adına girdiğiniz de DuckDuckGo arama motoruna yönlendirileceksiniz.

Ayrıca Bkz. "Google’da 2018 yılında en çok neleri aradık?"

DuckDuckGo 2008 yılında kuruldu ve Google dahil pek çok firmanın kullanıcıları takip ettiğini, kendilerinin ise gizliliğe çok önem verdiğini belirtiyor. Google duck.com’u 2010 yılında satın almış. Google’un elinde zero.com, like.com vb. şeklinde kısa ve değerli binlerce domain bulunuyor.


https://www.theverge.com/2018/12/12/18137369/duckduckgo-duck-com-google-acquisition Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bluemersini 5 ay
Şu siteyi internette her okuduğuna inan tiplerin öğrenmesini istemiyorum. Sonra filtreleniyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orientem 5 ay
Güzel olmuş duckduckgo yazmak cidden zorluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 5 ay
Domain trollü.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vonderplanitz 5 ay esmerbuyucu
!!Domain trollü falan değil!!
Duck.com ==> DuckDuckGo.com'a yönlendiriyor.
İnsanları yanlış yönlendirmeyelim lütfen.
@orientem DuckDuckGo tüm bilgisayarlarımda kısayol çubugunda olsa da duck.com cok daha iyi.
Google gerçekten büyüklük yapmış. $10'a domain alıp $100.000 'e satmak isteyen uyanıklarla dolu dünyaya ders gibi. Google zaten arama algoritması ve özellikle image search ile alanında lider. DuckDuckGo'yu destekleyerek pastadan herkesin pay almasını sağlayarak arama motoru pazarını gelişmesini düşündü. Bu herksin yapamayacağı bir büyüklük.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Volvo'dan ilginç reklam: "Bu aracı satın almayın, ona abone olun" 5 ay Samsung, Notebook 9 Pen (2019) dizüstü bilgisayarını duyurdu 5 ay Profesyonel tercümanlık globalleşme ile en çok kazandıran meslekler arasına girdi 5 ay Kimsenin bilmediği F/P kralı bluetooth kulaklık "QCY T1 Pro incelemesi" 5 ay Opera’nın Android tarayıcısına kripto para cüzdanı eklendi 5 ay İkinci 100 Günlük Eylem Planı’ndaki teknoloji ve savunma sanayi eylemleri neler? 5 ay Huawei P Smart 2019 ön siparişe başladı 5 ay Cortex-A75 tabanlı MediaTek Helio P90 duyuruldu 5 ay Qualcomm: Apple mahkeme kararına uymayarak, Çin'de yasaklı iPhone satışına devam ediyor 5 ay LOL ve PUBG benzeri oyun modlarına sahip Brawl Stars yayınlandı 5 ay Huawei televizyon sektörüne adım atıyor 5 ay Samsung ve Apple anlaştı: Yeni iPhone'lar Y-OCTA ekran ile daha ince olacak 5 ay Razer da kripto madencilik işine giriyor 5 ay Intel Gen11 grafikler Radeon Vega 8 ayarında olacak 5 ay Oppo Find X Lamborghini elimizde | Tasarımı çok iddalı 5 ay Volkswagen'den yeni skandal: Binlerce kullanılmış araç sıfır niyetine satıldı! 5 ay DonanımHaber mobil uygulamasında Android’e gece modu eklendi 5 ay Xiaomi, 5G demosunda akıllı lambayı neredeyse gecikmesiz kontrol edebildi 5 ay Adata hız odaklı UE700 Pro USB bellek modelini duyurdu 5 ay Mac için Microsoft Office uygulamalarına karanlık mod özelliği geldi 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Google, duck.com alan adını rakibi DuckDuckGo arama motoruna verdi Sonraki Netflix, 2018'in izlenme rakamlarını açıkladı 5 ay Messi’nin marka elçisi olduğu Sirin Labs iflasa sürükleniyor 5 ay Türkiye Uzay Ajansı resmen kuruldu 5 ay Samsung Galaxy S10 serisinin fiyatı ve lansman tarihi ortaya çıktı 5 ay Samsung, Çin'deki cep telefonu fabrikalarından birini kapatıyor 5 ay Türk Telekom, eleştiri yağmuruna tutulan limitsiz tarifeleri siteden kaldırdı [Güncelleme] 5 ay InSight uzay aracı, Mars'ta 'selfie' yakaladı 5 ay Intel işlemcilerde big.Little dönemi başlıyor 5 ay Intel’in grafik birimi Xe adını alacak 5 ay Asus dünyanın ilk 3 bant WiFi 6 yönlendiricisini satışa sunuyor 5 ay T625 genel maksat helikopterinin yeni ismi: Gökbey 5 ay Virgin Galactic, ilk kez uzaya çıkmaya hazırlanıyor 5 ay Nokia 8 için Android Pie Beta güncellemesi yayınlandı 5 ay 2si1 | Yılın oyunu ödülü ve sonrası 5 ay Samsung, Tesla'nın otonom araçları için yonga üretebilir 5 ay Giyilebilir cihazların ilk örneklerinden olan Puma RS-Computer yeniden piyasaya çıkıyor 5 ay TP-Link üç bant WiFi 6 yönlendiricisini duyurdu 5 ay Türkiye’de üretilen ‘dolusavar’ seri üretime geçti 5 ay Google’da 2018 yılında en çok neleri aradık? 5 ay Samsung blok zinciri teknolojisini akıllı telefonlarında kullanabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim