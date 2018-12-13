Google, duck.com alan adını rakibi DuckDuckGo arama motoruna verdi

İlk çözüm yeterli olmadı
Google çok geçmeden site üzerinde küçük bir değişikli yapmıştı. Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan düzenleme ile duck.com’a girenlere belirli uyarılar göstermeye başladı. Bu uyarılarda Google’un sahip olduğu On2 şirketinin eski adının Duck Corporation olduğu ve DuckDuckGo’yu ziyaret etmek için geldilerse verilen linke tıklayarak ulaşabilecekleri belirtiliyordu. Hatta “Ördekler hakkında bir şeyler öğrenmek için geldiyseniz bu da Vikipedi sayfası.” şeklinde bir şaka da bulunuyordu. Görünen o ki bu çözüm yeterli gelmemiş ve Google duck.com alan adını DuckDuckGo’ya bırakmış. Artık duck.com alan adına girdiğiniz de DuckDuckGo arama motoruna yönlendirileceksiniz.Ayrıca Bkz. "Google’da 2018 yılında en çok neleri aradık?"
DuckDuckGo 2008 yılında kuruldu ve Google dahil pek çok firmanın kullanıcıları takip ettiğini, kendilerinin ise gizliliğe çok önem verdiğini belirtiyor. Google duck.com’u 2010 yılında satın almış. Google’un elinde zero.com, like.com vb. şeklinde kısa ve değerli binlerce domain bulunuyor.
https://www.theverge.com/2018/12/12/18137369/duckduckgo-duck-com-google-acquisition Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Duck.com ==> DuckDuckGo.com'a yönlendiriyor.
İnsanları yanlış yönlendirmeyelim lütfen.
@orientem DuckDuckGo tüm bilgisayarlarımda kısayol çubugunda olsa da duck.com cok daha iyi.
Google gerçekten büyüklük yapmış. $10'a domain alıp $100.000 'e satmak isteyen uyanıklarla dolu dünyaya ders gibi. Google zaten arama algoritması ve özellikle image search ile alanında lider. DuckDuckGo'yu destekleyerek pastadan herkesin pay almasını sağlayarak arama motoru pazarını gelişmesini düşündü. Bu herksin yapamayacağı bir büyüklük.