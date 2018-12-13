Google, duck.com alan adını rakibi DuckDuckGo arama motoruna verdi

Gizlilik odaklı olmasıyla kullanıcıların beğenisini kazanan DuckDuckGo rakibi Google ile yine gündemde. En son yaşanan sorun ise Google’un duck.com alan adına sahip olmasıyla alakalı. Duck.com adresine giren kullanıcılar Google’un kendi sitesine yönlendiriliyordu. DuckDuckGo’da, Google’un kullanıcıların kafasını karıştırmak için bunu yaptığını belirtmişti.

İlk çözüm yeterli olmadı

Google çok geçmeden site üzerinde küçük bir değişikli yapmıştı. Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan düzenleme ile duck.com’a girenlere belirli uyarılar göstermeye başladı. Bu uyarılarda Google’un sahip olduğu On2 şirketinin eski adının Duck Corporation olduğu ve DuckDuckGo’yu ziyaret etmek için geldilerse verilen linke tıklayarak ulaşabilecekleri belirtiliyordu. Hatta “Ördekler hakkında bir şeyler öğrenmek için geldiyseniz bu da Vikipedi sayfası.” şeklinde bir şaka da bulunuyordu. Görünen o ki bu çözüm yeterli gelmemiş ve Google duck.com alan adını DuckDuckGo’ya bırakmış. Artık duck.com alan adına girdiğiniz de DuckDuckGo arama motoruna yönlendirileceksiniz.

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DuckDuckGo 2008 yılında kuruldu ve Google dahil pek çok firmanın kullanıcıları takip ettiğini, kendilerinin ise gizliliğe çok önem verdiğini belirtiyor. Google duck.com’u 2010 yılında satın almış. Google’un elinde zero.com, like.com vb. şeklinde kısa ve değerli binlerce domain bulunuyor.

https://www.theverge.com/2018/12/12/18137369/duckduckgo-duck-com-google-acquisition