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Google düşük fiyatlı akıllı telefon modelleri üretecek

Teknoloji devi Google, 2019 yılında uygun fiyatlı bütçe dostu telefonlar üreterek, Apple'ın yaşadığı düşüşü değerlendirmek istiyor. İşte Google'ın belirlediği yol haritası.
3 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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İnternet devi Google'ın 2019 yılı için planladığı yeni stratejiler belli oldu. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre şirket, Apple'ın bu yıl iPhone satışlarında yaşadığı düşüşü değerlendirmek için, düşük fiyatlı Pixel akıllı telefonlar üretmeyi planlıyor.

Kullanıcıları kendi ekosistemine çekmek istiyor

ABD'li dev şirket yüksek fiyatlar nedeniyle amiral gemisi modelleri satın alamayan kullanıcıları, kendi ekosistemine çekmek istiyor. Özellikle yenim nesil iPhone modellerinin düşük satışı, Google'ın iştahını kabartmış durumda ve rakibinin bu dezavantajını avantaja çevirmek için hızlı hareket etme niyetinde.
Google'ın uygun fiyatlı akıllı telefonu, gelişmekte olan pazarları hedefleyen ilk premium olmayan model olacak. Geçtiğimiz Ekim'de piyasaya sürülen Pixel 3 modellerinin 799 dolardan başladığı düşünülürse, şirket yeni akıllı telefon modeli için cazip bir fiyat etiketi belirlemek zorunda. Önümüzdeki dönemde bu bütçe dostu Pixel modellerinin detaylarının da açığa çıkması bekleniyor.

https://mspoweruser.com/lower-cost-pixels-an-android-smartwatch-and-a-new-home-speaker-are-reportedly-on-googles-2019-roadmap/ Yorum Yaz
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Fenomenon 3 ay en beğenilen
bütçe dostu dediğin telefon max 300$ olmalı. hatta 200$ olmalı. uygun fiyat diye 500$'lık bir telefon çıkarırlarsa bir işe yaramaz.
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Whippoorwill 3 ay
Bize fark etmiyor ki.
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ibrahimibiss 2 ay
İnsanların gerçekten 1000 TL ve altı sağlam akıllı telefon almaya ihtiyacı var. Ekranı 6 olmasın 5 olsun ama arkasında Google olsun. Ya da yerli telefon mu üretmeyi denesek?
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scorpion20 2 ay ibrahimibiss
onu bi yapabilsek hepsindn iyi ya
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BackConnect 2 ay
Google önce telefonlarına Apple gibi uzun yıllar güncelleme desteği versin.
Sonra gitsin düşük bütçelileri düşünsün..
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ahmetsaid_ak 3 ay
İşte kapitalizm budur sevmediği her şeye kapitalizm diyen tipler öğrenin.
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ozzzy222 3 ay
telefon çılgınlığı ülkemizi batırdı , ah şu ıphonecular ah
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AirSupport 3 ay ozzzy222
İroni dimi bu?
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Askaparta 3 ay
Akıllıca ama ülkemiz de nasiplensin.
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Fenomenon 3 ay en beğenilen
bütçe dostu dediğin telefon max 300$ olmalı. hatta 200$ olmalı. uygun fiyat diye 500$'lık bir telefon çıkarırlarsa bir işe yaramaz.
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Whippoorwill 3 ay
Bize fark etmiyor ki.
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google, akıllı telefon ve
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