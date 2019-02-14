Google düşük fiyatlı akıllı telefon modelleri üretecek

Teknoloji Editörü
İnternet devi Google'ın 2019 yılı için planladığı yeni stratejiler belli oldu. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre şirket, Apple'ın bu yıl iPhone satışlarında yaşadığı düşüşü değerlendirmek için, düşük fiyatlı Pixel akıllı telefonlar üretmeyi planlıyor.
Kullanıcıları kendi ekosistemine çekmek istiyor
ABD'li dev şirket yüksek fiyatlar nedeniyle amiral gemisi modelleri satın alamayan kullanıcıları, kendi ekosistemine çekmek istiyor. Özellikle yenim nesil iPhone modellerinin düşük satışı, Google'ın iştahını kabartmış durumda ve rakibinin bu dezavantajını avantaja çevirmek için hızlı hareket etme niyetinde.Google'ın uygun fiyatlı akıllı telefonu, gelişmekte olan pazarları hedefleyen ilk premium olmayan model olacak. Geçtiğimiz Ekim'de piyasaya sürülen Pixel 3 modellerinin 799 dolardan başladığı düşünülürse, şirket yeni akıllı telefon modeli için cazip bir fiyat etiketi belirlemek zorunda. Önümüzdeki dönemde bu bütçe dostu Pixel modellerinin detaylarının da açığa çıkması bekleniyor.
https://mspoweruser.com/lower-cost-pixels-an-android-smartwatch-and-a-new-home-speaker-are-reportedly-on-googles-2019-roadmap/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sonra gitsin düşük bütçelileri düşünsün..
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