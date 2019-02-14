Google düşük fiyatlı akıllı telefon modelleri üretecek

İnternet devi Google'ın 2019 yılı için planladığı yeni stratejiler belli oldu. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre şirket, Apple'ın bu yıl iPhone satışlarında yaşadığı düşüşü değerlendirmek için, düşük fiyatlı Pixel akıllı telefonlar üretmeyi planlıyor.

Kullanıcıları kendi ekosistemine çekmek istiyor

ABD'li dev şirket yüksek fiyatlar nedeniyle amiral gemisi modelleri satın alamayan kullanıcıları, kendi ekosistemine çekmek istiyor. Özellikle yenim nesil iPhone modellerinin düşük satışı, Google'ın iştahını kabartmış durumda ve rakibinin bu dezavantajını avantaja çevirmek için hızlı hareket etme niyetinde.

https://mspoweruser.com/lower-cost-pixels-an-android-smartwatch-and-a-new-home-speaker-are-reportedly-on-googles-2019-roadmap/

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Google'ın uygun fiyatlı akıllı telefonu,hedefleyen ilk premium olmayan model olacak. Geçtiğimiz Ekim'de piyasaya sürülenmodellerininbaşladığı düşünülürse, şirket yeni akıllı telefon modeli içinbelirlemek zorunda. Önümüzdeki dönemde bu bütçe dostumodellerinin detaylarının da açığa çıkması bekleniyor.