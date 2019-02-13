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Gmail'in sağ tık menüsüne yeni özellikler geliyor

Arama devi Google bir süre önce Gmail'in masaüstü versiyonuna sağ tık menüsünü getirmişti. Şirketten gelen haberler şimdilik kısıtlı özellikler sunan bu menünün geliştirildiği yönünde.
3 ay
2,7b
1
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bildiğiniz gibi Google birkaç ay önce Gmail arayüzünü elden geçirdi ve yakın bir zaman içinde de Android versiyonunu materyal tasarımla güncelledi. Ancak Google'ın Gmail planları bunlarla sınırlı değil. Zira şirket sağ tık menüsüne yeni özellikler ekleyerek daha da geliştirecek.

22 Şubat'ta kullanıma sunulacak

Şu anda Gmail web arayüzünde herhangi bir e-postaya sağ tıkladığınızda sekmeye taşı, arşivle, okundu olarak işaretle ve sil olmak üzere dört işlev yapabildiğinizi görüyorsunuz. Bu seçenekler pratiklik sağlıyor evet ama Google bu menüyü zenginleştirerek, sıklıkla kullandığınız özellikleri birkaç tıkla yapabilmenizi sağlayacak.
Gelecek yeni özellikler arasında e-postaya cevap vermek, iletme, beklemeye alma ve mesajlarda arama seçenekleri olacağı belirtiliyor. Ancak Google bu güncellemenin ne zaman geleceğini henüz doğrulamış değil. Ancak 22 Şubat tarihinden itibaren kullanıcılara sunulmaya başlanacağı sızan bilgiler arasında.

https://www.zdnet.com/article/google-refreshes-right-click-menu-options-in-gmail/ Yorum Yaz
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