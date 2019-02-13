Gmail'in sağ tık menüsüne yeni özellikler geliyor

Bildiğiniz gibi Google birkaç ay önce Gmail arayüzünü elden geçirdi ve yakın bir zaman içinde de Android versiyonunu materyal tasarımla güncelledi. Ancak Google'ın Gmail planları bunlarla sınırlı değil. Zira şirket sağ tık menüsüne yeni özellikler ekleyerek daha da geliştirecek.

22 Şubat'ta kullanıma sunulacak

Şu anda Gmail web arayüzünde herhangi bir e-postaya sağ tıkladığınızda sekmeye taşı, arşivle, okundu olarak işaretle ve sil olmak üzere dört işlev yapabildiğinizi görüyorsunuz. Bu seçenekler pratiklik sağlıyor evet ama Google bu menüyü zenginleştirerek, sıklıkla kullandığınız özellikleri birkaç tıkla yapabilmenizi sağlayacak.

https://www.zdnet.com/article/google-refreshes-right-click-menu-options-in-gmail/

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Gelecek yeni özellikler arasındaveseçenekleri olacağı belirtiliyor. Ancak Google bu güncellemenin ne zaman geleceğini henüz doğrulamış değil. Ancakitibaren kullanıcılara sunulmaya başlanacağı sızan bilgiler arasında.