Google, eski yarıiletken tesisini veri merkezi haline getiriyor

Veri ihtiyacı sürekli olarak artan internet devi Google, bu doğrultuda eski bir yarıiletken tesisini veri merkezi haline getiriyor.

Google Veri Merkezi Operasyonları başkan yardımcısı Joe Kav tarafından resmi olarak açıklanan bilgiye göre dev şirket 1300 dönümlük Hemlock Semiconductor (Yarıiletken) tesisini 600 milyon dolarlık yatırım ile veri merkezi haline getirmek için çalışıyor. Dünyanın en verimli ve teknik olarak gelişmiş veri merkezlerinden birisi haline getirilmesi hedeflenen bu önemli tesis, Kava'nın verdiği bilgiye göre gücünü %100 oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından alacak ve böylece çevre dostu bir alan oluşturulacak.

Enerji konusuna oldukça önem veren Google, şimdiden 2 gigawatt boyutunda yenilenebilir enerji satın almış durumda. Yeni tesinin önümüzdeki yıllarda aktif hale gelmesiyle daha fazlasını da alabileceği belirtilen şirket, veri merkezi açısından eski alanları dönüştürerek ve doğadan yararlanarak gelen talebi etkili şekilde karşılayabiliyor.

http://www.engadget.com/2015/12/23/google-semiconductor-data-center/?ncid=txtlnkusaolp00000595