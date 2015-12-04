Google, fotoğraf odaklı sanal gerçeklik uygulamasını yayınladı

İnternet devi Google, Android işletim sistemli akıllı telefonlar için geliştirdiği fotoğraf odaklı sanal gerçeklik uygulaması Cardboard Kamera'yı kullanıcıların beğenisine sundu.

İsminden de anlaşılabileceği üzere kişilerin Cardboard isimli sanal gerçeklik aparatıyla izlenebilir fotoğraflar çekmesine imkan tanıyan Android uygulaması Cardboard Kamera, bu açıdan panorama çekim tarzına benzer şeklide çalışma gösteriyor. Telefonu gösterilen yöne doğru kaydırarak kayıt gerçekleştirilebiliyor ve uygulama bunları işleyerek sanal gerçekliğe uygun 360 derecelik içerikler yani fotoğraflar oluşturabiliyor.

Çekilen içerikleri üç boyutlu kayıt altına alan ve böylece sağ ile sol göze farklı görüntü sağlayarak derinlik hissi sağlayan Cardboard Kamera uygulaması, bu sayede daha sonra yapılan izlemeler için orada bulunma hissini üst seviyede yaşatabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Cardboard Kamera uygulamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Google Cardboard ise buradan satın alınabiliyor. iOS sürümününse yakın zamanda gelmesi bekleniyor.

http://mashable.com/2015/12/03/google-cardboard-camera-app/#aarTtTu.45qz