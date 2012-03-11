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Google, fotoğrafını çektiğiniz yapının internet üzerinden yerini bulacak bir patentin onayını bekliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,6b
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Arama motoru devi Google, mobil işletim sistemi Android için kameraya ek bir özellik kazandıran bir patent için onay bekliyor.

2008 yılında ABD Patent Ofisi'ne yapılan bir başvuruya göre Google, fotoğrafı çekilen bir yapının internet üzerindeki sunucularda veritabanı karşılaştırması yaparak lokasyonu ile ilgili bilgiler elde edecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor.
Böylece fotoğrafını çektiğiniz herhangi bir yapının yer bilgisini, yakınlardaki tarihi mekanları, geliş ve gidiş bilgilerini, internet üzerinden anında öğrenebiliyorsunuz. Patent kabul edilirse Android'li cihazlarda bu özelliği kısa bir süre sonra görmeye başlayabiliriz.

Telefonlarımızda kullandığımız GPS tabanlı navigasyon uygulamaları pek çok açıdan ihtiyacımızı karşılıyor ancak yetersiz kaldığı durumlarda bu teknoloji alternatif bir yöntem olabilir.
Piyasada buna benzer uygulamaları bulmak mümkün ancak Google'ın elindeki veritabanlarını düşündüğümüzde en akıcı ve yakın sonuçları alabileceğimiz ihtimali yüksek. Ayrıca Google'ın farklı hizmetleri de bu teknoloji ile bir araya getirebileceğini söyleyebiliriz. 

Bunun yanında bu teknolojinin Google'ın yıl sonuna doğru piyasaya sürme planları yaptığı gözlük biçimindeki giyilebilir bilgisayarlar için geliştirilmiş olabileceği de belirtiliyor.

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mawoix 7 yıl
bence güzel düşünülmüş.. bazen herhangi bir kişinin fotoğrafını incelerken "burası neresiydi, biliyorum ben burayı ya" dediğim oluyor..
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mehmednaim 7 yıl en beğenilen
mmnder16
google arama motoru geliştiğinden bu yana her zaman googleın keşke böyle bir teknolojiyi kullansa diye iç geçiriyordum. sonunda sesimi duymuş olsa gerek ki böyle bir teknoloji uzak değil :) umarım en kısa zamanda kullanırız..bir de googledan şu teknolojiyi bekliyorum, mesela çektiğim bir hayvan resmini aynen kelime arar gibi aratmaya yarayan bir teknoloji, böylece ne oluğunu bilmediğimiz resimler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinebileceğiz :)

Bilgisayarda Google görüntü arama sayfasında herhangi bir görüntüyü arama kutusuna sürükleyerek istediğiniz bilmediğiniz şeylerin aramasını yaptırabilirsiniz.
mmnder16google arama motoru geliştiğinden bu yana her zaman googleın keşke böyle bir teknolojiyi kullansa diye iç geçiriyordum. sonunda sesimi ...
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UgurSirin 7 yıl ekrem71
ekrem71






Arama motoru devi Google, mobil işletim sistemi Android için kameraya ek bir özellik kazandıran bir patent için onay bekliyor.



2008 yılında ABD Patent Ofisi'ne yapılan bir başvuruya göre Google, fotoğrafı çekilen bir yapının internet üzerindeki sunucularda veritabanı karşılaştırması yaparak lokasyonu ile ilgili bilgiler elde edecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

 

Böylece fotoğrafını çektiğiniz herhangi bir yapının yer bilgisini, yakınlardaki tarihi mekanları, geliş ve gidiş bilgilerini, internet üzerinden anında öğrenebiliyorsunuz. Patent kabul edilirse Android'li cihazlarda bu özelliği kısa bir süre sonra görmeye başlayabiliriz.



Telefonlarımızda kullandığımız GPS tabanlı navigasyon uygulamaları pek çok açıdan ihtiyacımızı karşılıyor ancak yetersiz kaldığı durumlarda bu teknoloji alternatif bir yöntem olabilir.

 

Piyasada buna benzer uygulamaları bulmak mümkün ancak Google'ın elindeki veritabanlarını düşündüğümüzde en akıcı ve yakın sonuçları alabileceğimiz ihtimali yüksek. Ayrıca Google'ın farklı hizmetleri de bu teknoloji ile bir araya getirebileceğini söyleyebiliriz. 



Bunun yanında bu teknolojinin Google'ın yıl sonuna doğru piyasaya sürme planları yaptığı gözlük biçimindeki giyilebilir bilgisayarlar için geliştirilmiş olabileceği de belirtiliyor.

 



Bu teknoloji suçla mücadele konusunda çok büyük bir adım olacaktır. Her gün Türk halkının TV'lerde izlediği suç ve kayıp arama yayınlarında resimler ve görsellere ağırlık veren ekipler bu uygulama sayesinde pek çok alanda suçla mücadelede işe yarayacak belki de suçluları bir kare fotoğraf ile alt edecektir. Tebrikler Google.
Saygılarımla
Webmaster Uğur ŞİRİN
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sis651 7 yıl
10 sene önce de Siemens yapmaya kalkmıştı böyle bir şeyi. O zamanlar oldukça zordu tabi, olan bir şey olmadı. Şimdi olabilir ama, olmasa sanki lan. Bu gerçeklik olayları kasmaya başladı sanki.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
googlemap haritasında (atıyorum) 10 kişi veya 100 kişi aynı yeri doğru tanımlarsa bu tanımı haritaya kabul ediyordu ! iyide şimdi işim gücüm yokda benim gibi düşünene 10 kişinin aynı noktayı tanımlasını bekleyemem düşüncesi sadece bir kişinin düşüncesi değil bu açıdan malesef kullanıcı destekli harita tanımlama noktasında
zaten bilinen yerler dışından özel bir noktayı keşfetmek zor gibi ! dahası wikimapia sayesinde sadece 1 kişinin tek başına tanımladığı yerler bile anında wikipedia aramasında yer alıyor. malesef google map uygulamaları ticari kiralık veya satılık alanların ücretsiz reklamını yapanlar olur diyerekten google genel aramasında çok fazla filitreleme var kısacası google map olayını yüzüne gözüne bulaştırdı desek yeridir misali !
şu an için en iyi (güncel) arama sonucu ! ( google uydu görüntüsü üzerinden ) wikimapia.org/... sunmaktadır. ! :)
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UgurSirin 7 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

googlemap haritasında (atıyorum) 10 kişi veya 100 kişi aynı yeri doğru tanımlarsa bu tanımı haritaya kabul ediyordu ! iyide şimdi işim gücüm yokda benim gibi düşünene 10 kişinin aynı noktayı tanımlasını bekleyemem düşüncesi sadece bir kişinin düşüncesi değil bu açıdan malesef kullanıcı destekli harita tanımlama noktasında
zaten bilinen yerler dışından özel bir noktayı keşfetmek zor gibi ! dahası wikimapia sayesinde sadece 1 kişinin tek başına tanımladığı yerler bile anında wikipedia aramasında yer alıyor. malesef google map uygulamaları ticari kiralık veya satılık alanların ücretsiz reklamını yapanlar olur diyerekten google genel aramasında çok fazla filitreleme var kısacası google map olayını yüzüne gözüne bulaştırdı desek yeridir misali !

şu an için en iyi (güncel) arama sonucu ! ( google uydu görüntüsü üzerinden ) wikimapia.org/... sunmaktadır. ! :)

asSayın playstlye 2010 yılında yapılan bir seminer (Google Maps hizmetine özel) de bu konu tartışıldı ve kendi yazılım mühendislerinin de sizin gibi düşünmesi fakat etik olması gerektiği düşüncesi ile SEO'ların tercihinin bu yönde olması nedeniyle böyle olduğu kararı alınmıştı. Yine de wikimapia ve google maps ortaklığını savunan bir grup öğrencinin geçtiğimiz aylarda sunduğu tezinde bunu çözmüşlerdi. Tabi ne zaman hizmete sunulur nasıl olur orası SEO'ların bileceği bir iş fakat size bu konuda yüzde yüz katılıyorum HER YERDEN PARA KAZANAN GOOGLE! Bu projede ticari düşünmeyi bırakıp kâr amacı gütmeden bir çalışma yapmalıdır.
Bilgi & Kaynak: news.google.com
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BraVe_06 7 yıl
Ben bu özelliği uzun süredir aktif bir şekilde Android cihazımda kullanıyorum. Demek ki patentini yeni alıyorlar.
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FX4100 7 yıl
bekliyoruz.patentli ve yasal olarak
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-gg- 7 yıl
Google amca yapar
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E_Aydin35 7 yıl
Google'nın kafası çalışıyor. :) Şaka bir yana gerçekten çok ciddi derecede önemli atılımlar bunlar belki rakip firmalarınn(pek rakip olmasada Google'a) kafa patlatmaya bile gerek duymayacağı yani bu tür şeyler elbet yapılmış ama pek ardı getirilmemiş Google'ın buna tam alnamıyla netlik getireceğine şüphe yok!.. Google bunların hepsini birbir gerçekleştiriyor..
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söny 7 yıl
Google bu aralar çok patent almaya başladı özellikle androit adına bakalım tutucakmı bunlar
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DH Misafiri 7 yıl
Android tabanlı cihazlar zaten çekilen fotolara konum bilgisini exif'e yazıyorlar.Google maps çekilen fotolardaki exif bilgisini okursa sorun olmaz..Boşuna aramasınlar yani {:
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halitozbasli 7 yıl
Desenize oturdugu sokagın ismini bilmeyenler googledan acık adreslerine ulasa bilecek.
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mehmednaim 7 yıl en beğenilen
mmnder16
google arama motoru geliştiğinden bu yana her zaman googleın keşke böyle bir teknolojiyi kullansa diye iç geçiriyordum. sonunda sesimi duymuş olsa gerek ki böyle bir teknoloji uzak değil :) umarım en kısa zamanda kullanırız..bir de googledan şu teknolojiyi bekliyorum, mesela çektiğim bir hayvan resmini aynen kelime arar gibi aratmaya yarayan bir teknoloji, böylece ne oluğunu bilmediğimiz resimler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinebileceğiz :)

Bilgisayarda Google görüntü arama sayfasında herhangi bir görüntüyü arama kutusuna sürükleyerek istediğiniz bilmediğiniz şeylerin aramasını yaptırabilirsiniz.
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acesinty 7 yıl
az da olsa korkutucu be abi.d
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createemir 7 yıl
Shazam'ın mantığına benzer bişey.
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