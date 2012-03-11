Google, fotoğrafını çektiğiniz yapının internet üzerinden yerini bulacak bir patentin onayını bekliyor

Arama motoru devi Google, mobil işletim sistemi Android için kameraya ek bir özellik kazandıran bir patent için onay bekliyor.





2008 yılında ABD Patent Ofisi'ne yapılan bir başvuruya göre Google, fotoğrafı çekilen bir yapının internet üzerindeki sunucularda veritabanı karşılaştırması yaparak lokasyonu ile ilgili bilgiler elde edecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Böylece fotoğrafını çektiğiniz herhangi bir yapının yer bilgisini, yakınlardaki tarihi mekanları, geliş ve gidiş bilgilerini, internet üzerinden anında öğrenebiliyorsunuz. Patent kabul edilirse Android'li cihazlarda bu özelliği kısa bir süre sonra görmeye başlayabiliriz.





Telefonlarımızda kullandığımız GPS tabanlı navigasyon uygulamaları pek çok açıdan ihtiyacımızı karşılıyor ancak yetersiz kaldığı durumlarda bu teknoloji alternatif bir yöntem olabilir.

Piyasada buna benzer uygulamaları bulmak mümkün ancak Google'ın elindeki veritabanlarını düşündüğümüzde en akıcı ve yakın sonuçları alabileceğimiz ihtimali yüksek. Ayrıca Google'ın farklı hizmetleri de bu teknoloji ile bir araya getirebileceğini söyleyebiliriz.





Bunun yanında bu teknolojinin Google'ın yıl sonuna doğru piyasaya sürme planları yaptığı gözlük biçimindeki giyilebilir bilgisayarlar için geliştirilmiş olabileceği de belirtiliyor.