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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google görsel arama motoruna "Animasyonlu Gif" filtre seçeneği ekledi

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünya internet devlerinden Google, servislerini yeni özellikler ile geliştirmeye devam ediyor. Daha önce görsel arama motorunu yenileyerek kullanıcılarına daha rahat ve etkili bir arama imkanı sağlayan firma tarafından gelen son yenilik, görsel arama motoruna yeni bir "animasyonlu gif" arama seçeneği eklemesi oldu.
Google'ın resmi Plus hesabından yapılan duyuru ile ortaya çıkan özellik sayesinde kullanıcılar, görsel arama motoru içerisinde animasyonlu gif araması yapabilecekler. Görsel arama sayfası içerisinde yer alan "arama araçları" altındaki "tüm türler" bölümü içerisine gelecek olan arama filtresi sayesinde, gif animasyonları sadece isim yazılarak bulunabilecek ve ayrıca bulunan bu animasyonlar, direkt olarak görsel ön izleme penceresinde izlenebilecek.
Ayrıca internet devi tarafından görsel arama motoruna eklenen bir diğer yenilik, gene "arama araçları" altındaki "herhangi bir renk" bölümü içerisine "şeffaf arka fon" seçeneğinin eklenmiş olması. Bu seçenek sayesinde kullanıcılar, arka fonu olmayan şeffaf (Transparent) animasyonlu gif araması da yapabilecekler.
Henüz tüm kullanıcılar için kullanılabilir durumda olmaya servisin, çok kısa bir zaman içerisinde herkesin kullanımına açılacağı belirtiliyor. 
https://plus.google.com/+google/posts/F1YjHaT7ZUk 

https://plus.google.com/+google/posts/F1YjHaT7ZUk Yorum Yaz
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Güzel olmuş
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saltooo 6 yıl
evet güzel olmuşş
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nedim@tm 6 yıl
Gİfler ,benimde ilgilendiğim ve aradığım görseller arasında bulunuyor Google,nin böyle bir özelliği bünyesine kazandırmış olması sevindirici
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Fx_57,5 6 yıl
konudışı akar
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itachi237 6 yıl
vaay iyiymiş ^^
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