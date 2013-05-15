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Google I/O 2013'ün birinci gün açılış konuşmasını canlı olarak takip edin

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google'nin 2008'den beri her yıl düzenlediği geliştirici odaklı konferansı I/O, bugün San Francisco'nun en büyük kongre ve sergi salonu Moscone Center'de binlerce katılımcıya kapılarını açıyor! Organizasyonun büyük bir bölümünü Android ve Chrome oluşturacak. Her iki takımın lideri konumundaki Sundar Pichai etkinlik öncesi verdiği röportajda, önceki yıllarda bir tanıtım platformuna dönüşen I/O'nun bu sene hedefinde tam anlamıyla geliştiricilerin olacağını beyan etmiş olsa da; gerek Android gerekse Chrome ile alakalı büyük duyuruların gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu duyuruların başında gelen Android 4.3, geçtiğimiz saatlerde Google tarafından yanlışlıkla doğrulandı; yeni mesajlaşma servisi Babil ve Hangouts isimleriyle birkaç kez internete sızdırıldı.
Jelly Bean kod adı altında yayınlanacak yeni Android işletim sistemi versiyonu, Google Maps güncellemesi ve mesajlaşma hizmeti dışında henüz diğer tanıtımlarıyla alakalı herhangi bir bilgi paylaşılmayan I/O 2013 konferansının birinci gününe üç saatlik bir açılış konuşmasıyla başlanacak. Konuşma kapsamında, geçen yılki etkinliğe sesiyle ilgili sorunlar sebebiyle katılamayan Google CEO'su Larry Page, Sergey Brin, Sundar Picha, Hugo Barra ve Vic Gundotra gibi üst düzey yöneticilerin açıklamalarda bulunması bekleniyor. Konferans hakkında tüm detaylara buradan veya kaynak bağlantısındaki resmi Google Developers Youtube kanalından ulaşabilirsiniz. Canlı yayını Android 3.0 ve üstü bir sürüme sahip akıllı telefon ya da tablet bilgisayarınızdan Google I/O 2013 uygulamasıyla da takip edebilirsiniz.

http://www.youtube.com/user/GoogleDevelopers Yorum Yaz
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afavar 6 yıl
Adamlar Macbook kullanıyorlar. :D Aslında biraz garip durmuş. En büyük rakip firmanın bilgisayarlarını sunumda kullanıyorlar.
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berkkarabacak 6 yıl
Multi gameplay sırasında tam bi epic fail yaşandı
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crossfitter 6 yıl
4.5" - 4.7" 720P ekranlı
Snapdragon S800 ve Adreno 330lu

premium bir motorola x phone çıkarsınlar da alalım.
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Rust in Peace 6 yıl
ahahah $650'a bomboş GS4
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carter 6 yıl
ING'de uygun kredi alırken tanıdığa ihtiyacın yok.
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bozok_53_45 6 yıl
aha saf android s4ü duyurdular
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Guest-9D2914531 6 yıl
Sundar Pichai sahnede
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0tyldrm0 6 yıl
Android 5 tanıtılmalıydı..
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