Google I/O 2013'ün birinci gün açılış konuşmasını canlı olarak takip edin

Google'nin 2008'den beri her yıl düzenlediği geliştirici odaklı konferansı I/O, bugün San Francisco'nun en büyük kongre ve sergi salonu Moscone Center'de binlerce katılımcıya kapılarını açıyor! Organizasyonun büyük bir bölümünü Android ve Chrome oluşturacak. Her iki takımın lideri konumundaki Sundar Pichai etkinlik öncesi verdiği röportajda, önceki yıllarda bir tanıtım platformuna dönüşen I/O'nun bu sene hedefinde tam anlamıyla geliştiricilerin olacağını beyan etmiş olsa da; gerek Android gerekse Chrome ile alakalı büyük duyuruların gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu duyuruların başında gelen Android 4.3, geçtiğimiz saatlerde Google tarafından yanlışlıkla doğrulandı; yeni mesajlaşma servisi Babil ve Hangouts isimleriyle birkaç kez internete sızdırıldı.

buradan veya kaynak bağlantısındaki resmi Google Developers Youtube kanalından ulaşabilirsiniz. Canlı yayını Android 3.0 ve üstü bir sürüme sahip akıllı telefon ya da tablet bilgisayarınızdan Jelly Bean kod adı altında yayınlanacak yeni Android işletim sistemi versiyonu, Google Maps güncellemesi ve mesajlaşma hizmeti dışında henüz diğer tanıtımlarıyla alakalı herhangi bir bilgi paylaşılmayan I/O 2013 konferansının birinci gününe üç saatlik bir açılış konuşmasıyla başlanacak. Konuşma kapsamında, geçen yılki etkinliğe sesiyle ilgili sorunlar sebebiyle katılamayan Google CEO'su Larry Page, Sergey Brin, Sundar Picha, Hugo Barra ve Vic Gundotra gibi üst düzey yöneticilerin açıklamalarda bulunması bekleniyor. Konferans hakkında tüm detaylaraveya kaynak bağlantısındaki resmi Google Developers Youtube kanalından ulaşabilirsiniz. Canlı yayını Android 3.0 ve üstü bir sürüme sahip akıllı telefon ya da tablet bilgisayarınızdan Google I/O 2013 uygulaması yla da takip edebilirsiniz.

http://www.youtube.com/user/GoogleDevelopers