Google I/O 2013'ün dört saatlik açılış konuşmasını izleyin





San Francisco dün 6.000'in üzerinde katılımcısıyla geniş kapsamlı bir geliştirici konferansının açılış konuşmasına ev sahipliği yaptı. Dünyanın dört bir yanından bir milyonun üzerinde teknoloji tutkunu, Moscone Center'deki I/O 2013'ün ilk gününe odaklandı ve internet devinin hizmetleriyle alakalı yeniliklerin tanıtımına tanıklık etti. Özellikle Android ve Chrome platformları için 2008'den beri her yıl organize edilen I/O, bu sene Google'nin üst düzey başkan yardımcısı Vic Gundotra'nın sunumuyla başladı. Kısa süre önce Android'in babası olarak nitelendirilen Andy Rubin'den boşalan ekosistemin liderlik koltuğuna oturan Sundar Pichai, mobil işletim sistemleri, Play Store dijital içerik mağazası ve Chrome internet tarayıcısı hakkında önemli istatistikler paylaştı; yeni servisler ve Google Maps, mesajlaşma sistemi, Play Store gibi mevcut servislerin yeni versiyonları gün yüzüne çıkarıldı.

Yayınlanan Google I/O 2013 konferans programında üç saat süreceği bildirilen birinci günün açılış konuşması, Türkiye saatiyle 19:00'da başladıktan yaklaşık dört saat sonra son bulabildi. Geçen yılki etkinliğe sesiyle ilgili ciddi sorunlar yaşadığı için katılamayan ve bu organizasyonu takip eden dönemde bazı gelir beyanlarına dahil olamayan Google CEO'su Larry Page, önceki gün yayınladığı bir yazıyla ses problemine açıklık getirmiş; konferansta konuşma yapabileceğinin ipuçlarını vermişti. Beklenen oldu ve açılış konuşmasının sonuna doğru şirketin bir numaralı ismi uzun bir konuşma yapmak üzere sahneye çıktı. Açıklamalarının ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Page, Google'nin çalışmaları ve endüstri şartlarıyla alakalı çarpıcı sözler sarf etti. Açılış konuşmasına dair değerlendirmeleri de içine alan Google I/O 2013'ün dört saatlik ilk canlı yayınının tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz. Önümüzdeki saatlerde yeni yayınlar yapılmaya devam edecek.





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