Google I/O'da yer alan ilk Türk girişimci Gram Games oldu

Gram Games ekibi





Google’ın her yıl geliştiricilere yönelik düzenlediği, stratejilerini ve yeniliklerini tanıttığı Google I/O 2015 etkinliğinde bu sene ilk kez Türkiye’den bir girişim yer aldı. iOS ve Android platformaları için savaş oyunu Railroad Gangs, puzzle oyunu 1010! ve kart oyunu Gran Tower gibi mobil içerikler üreten 2013 yılında İstanbul’da kurulmuş Gram Games, Google I/O etkinliğinde canlı yayında tanıtılan ilk Türk Girişimi oldu.





Geliştiriciler tarafından oldukça ilgi gören Google I/O 2015 etkinliğinde, AdMob Ürün Yönetimi Yardımcı Başkanı Jonathan Alferness’in AdMob’un yeniliklerinden bahsettiği sunumunda; Gram Games’in başarı hikayesi anlatıldı, ekip tanıtıldı ve AdMob ile birlikte üzerinde çalıştıkları 1010! oyununun verilerine yer verildi.





2014’ün sonlarında mobil reklam platformu AdMob’u kullanarak oyun ekranında banner reklam ve bölümler arasında reklam göstermeye başlayan 1010! ile birlikte günlük $5K gelire ulaşan Gram Games, bu sayede gelirini 7 kat arttırmış oldu ve akabinde çalışan sayısını 20'ye yükselterek yeni ofislerine taşındı.





Bu gelişmeyle birlikte yeni bir başarıya daha imza atan Gram Games’in ve oyunları 1010!’in anlatıldığı oturumu direkt olarak buradan izleyebilirsiniz.