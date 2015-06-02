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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google I/O'da yer alan ilk Türk girişimci Gram Games oldu

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google I/O'da yer alan ilk Türk girişimci Gram Games oldu
 
Gram Games ekibi

Google’ın her yıl geliştiricilere yönelik düzenlediği, stratejilerini ve yeniliklerini tanıttığı Google I/O 2015 etkinliğinde bu sene ilk kez Türkiye’den bir girişim yer aldı. iOS ve Android platformaları için savaş oyunu Railroad Gangs, puzzle oyunu 1010! ve kart oyunu Gran Tower gibi mobil içerikler üreten 2013 yılında İstanbul’da kurulmuş Gram Games, Google I/O etkinliğinde canlı yayında tanıtılan ilk Türk Girişimi oldu.

Geliştiriciler tarafından oldukça ilgi gören Google I/O 2015 etkinliğinde, AdMob Ürün Yönetimi Yardımcı Başkanı Jonathan Alferness’in AdMob’un yeniliklerinden bahsettiği sunumunda; Gram Games’in başarı hikayesi anlatıldı, ekip tanıtıldı ve AdMob ile birlikte üzerinde çalıştıkları 1010! oyununun verilerine yer verildi.

2014’ün sonlarında mobil reklam platformu AdMob’u kullanarak oyun ekranında banner reklam ve bölümler arasında reklam göstermeye başlayan 1010! ile birlikte günlük $5K gelire ulaşan Gram Games, bu sayede gelirini 7 kat arttırmış oldu ve akabinde çalışan sayısını 20'ye yükselterek yeni ofislerine taşındı.

Bu gelişmeyle birlikte yeni bir başarıya daha imza atan Gram Games’in ve oyunları 1010!’in anlatıldığı oturumu direkt olarak buradan izleyebilirsiniz.

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MarlonJD 3 yıl en beğenilen
SentnieL
5k gelir nedir K kısaltması Türkçe değil kı Türkçe haberde kullanılsın bin yazmak zormu geliyor?

k : SI birim sisteminde 10^3 yerine kullanılır. Uluslararası kabul edilmiş bir standarttır.
SentnieL5k gelir nedir K kısaltması Türkçe değil kı Türkçe haberde kullanılsın bin yazmak zormu geliyor?k : SI birim sisteminde 10^3 ...
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salgado3046 3 yıl
Ne garip milletiz ya arkadaşlarımızın başarısını konuşacağımıza yada bizde nasıl böyle şeyler yaabiliriz, nasıl ileri gidebilirizi tartışacağımıza, bir birimizle fikir alış verişi yapacağımıza bir kıytırık K ya takılı kalmışız. Arkadaşlar bunları aşıp dünya ya yetişmemiz lazım saygılar.
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DaRKFoRCeS 3 yıl
Bireysel başarının zor olduğu bir ülkede böyle ekiplere ihtiyaç var.
Artık mobil sektör çok gelişti.Arada pc ile ilgilenirlerse de güzel olur.
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MarlonJD 3 yıl en beğenilen
SentnieL
5k gelir nedir K kısaltması Türkçe değil kı Türkçe haberde kullanılsın bin yazmak zormu geliyor?

k : SI birim sisteminde 10^3 yerine kullanılır. Uluslararası kabul edilmiş bir standarttır.
1 Yanıt Yanıtla +4
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umut_baris 3 yıl MarlonJD
MarlonJD

SentnieL

5k gelir nedir K kısaltması Türkçe değil kı Türkçe haberde kullanılsın bin yazmak zormu geliyor?


k : SI birim sisteminde 10^3 yerine kullanılır. Uluslararası kabul edilmiş bir standarttır.

Arkadaş 5000 yazmak zor mu?

Haberin dili Türkçe!

Nasıl insanlarsınız anlayamıyorum!






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Guest-9D2914531 3 yıl
1000 yerine k yazilmamaliydi ama ustunde cok durmaya gerek yok
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Neyinkafasi 3 yıl
SentnieL
5k gelir nedir K kısaltması Türkçe değil kı Türkçe haberde kullanılsın bin yazmak zormu geliyor?

Artık bu Türkçe takıntılı insanlardan iyice tiksinmeye başladım.Ben anlıyorum, o anlıyor, herkes anlıyor, SANANE?
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WHITE_Wolf 3 yıl
5k gelir nedir K kısaltması Türkçe değil kı Türkçe haberde kullanılsın bin yazmak zormu geliyor?
2 Yanıt Yanıtla
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smart1978 3 yıl WHITE_Wolf
SentnieL

5k gelir nedir K kısaltması Türkçe değil kı Türkçe haberde kullanılsın bin yazmak zormu geliyor?

K tum dunyaca bilinen bir ifade kilo
... Cok mu yabanci geldi ?!

Lugatindan kilo/K yi cikar cikarabiliyorsan ya da alternatifi ...


K kilo demek diger bir uzun acilimi 1000 bin demek ...


en.wikipedia.org/...
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Mr. Jingles 3 yıl WHITE_Wolf
SentnieL
5k gelir nedir K kısaltması Türkçe değil kı Türkçe haberde kullanılsın bin yazmak zormu geliyor?

Haklısın ama kendi cümlende bile imlâ hatası var.

"kullanılsın" dediğin kısımda nokta koyman gerekiyordu. Ayrıca zormu geliyor kısmında da "zor mu" diyerek ayırman gerekiyordu.
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