Google'ın Fotoğraflar uygulaması katlanabilir telefonlarla uyumlu hale geldi

Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold, pek çok tartışmaya konu olmasına rağmen, katlanabilir telefonlar son günlerin en büyük akıllı telefon trendlerinden biri olmaya devam ediyor. Rouyu ve Huawei gibi pek çok teknoloji devinin katıldığı bu furyanın en büyük destekçilerinden biri de Google.

İlk günden bu yana katlanabilir telefonların en büyük destekçilerinden biri olan, hatta katlanabilir telefonlar için özelleştirilmiş bir Android işletim sistemi hazırlayan Google, desteklerine ara vermeden devam ediyor. Amerikalı teknoloji devi, şimdi de kendi bünyesi altındaki uygulamaları katlanabilir telefonlarla uyumlu hale getiriyor.

Şirketin katlanabilir telefon desteğine kavuşacak ilk uygulaması Google Fotoğraflar. Katlanabilir telefonlar için yayınlanan geliştirmeler arasında uygulamayı ikinci ekrana taşıyarak başka bir uygulamayla birlikte kullanabilmenize olanak tanıyan Ekran Sürekliliği ve daha pek çok kullanışlı özellik yer alıyor.

https://www.phonearena.com/news/Google-Photos-foldable-smartphones-support_id115461

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'a gelen yenilikler yalnızca bunlarla sınırlı değil. Fotoğraf ve videolarınızdan hangilerinin henüz yedeklenmediğini görmenize ve yedeklenecek öğeleri proaktif bir şekilde seçebilmenize yardımcı olacak yeni bir galeri görünümü devekullanıcıları ile buluştu.