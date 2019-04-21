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Google'ın Fotoğraflar uygulaması katlanabilir telefonlarla uyumlu hale geldi

Google'ın Fotoğraflar uygulamasına katlanabilir telefonlarla uyumlu hale gelmesini sağlayacak iyileştirmeler eklendi. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
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1
Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold, pek çok tartışmaya konu olmasına rağmen, katlanabilir telefonlar son günlerin en büyük akıllı telefon trendlerinden biri olmaya devam ediyor. Rouyu ve Huawei gibi pek çok teknoloji devinin katıldığı bu furyanın en büyük destekçilerinden biri de Google.
İlk günden bu yana katlanabilir telefonların en büyük destekçilerinden biri olan, hatta katlanabilir telefonlar için özelleştirilmiş bir Android işletim sistemi hazırlayan Google, desteklerine ara vermeden devam ediyor. Amerikalı teknoloji devi, şimdi de kendi bünyesi altındaki uygulamaları katlanabilir telefonlarla uyumlu hale getiriyor.
Şirketin katlanabilir telefon desteğine kavuşacak ilk uygulaması Google Fotoğraflar. Katlanabilir telefonlar için yayınlanan geliştirmeler arasında uygulamayı ikinci ekrana taşıyarak başka bir uygulamayla birlikte kullanabilmenize olanak tanıyan Ekran Sürekliliği ve daha pek çok kullanışlı özellik yer alıyor.
Google Fotoğraflar'a gelen yenilikler yalnızca bunlarla sınırlı değil. Fotoğraf ve videolarınızdan hangilerinin henüz yedeklenmediğini görmenize ve yedeklenecek öğeleri proaktif bir şekilde seçebilmenize yardımcı olacak yeni bir galeri görünümü de iOS ve Android kullanıcıları ile buluştu.
https://www.phonearena.com/news/Google-Photos-foldable-smartphones-support_id115461 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
estrofem 4 hf.
Google'ın bütün ürünleri gibi kontrol etmesi zahmetli...
Telefonda çekilen fotoğrafları kendi bünyesine yedeklememesi için illa o kendi ince ayarlarından bunu ayarlamak gerekiyor.
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