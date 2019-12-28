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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google'ın Mesajlar uygulamasına sohbet baloncukları geliyor

    Google, Mesajlar uygulaması için kullanıcıların devam etmekte olan sohbetlerini küçük bir kutucuk halinde ekranlarında tutabilmelerini sağlayan sohbet baloncuklarını tanıttı.
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    Mobil Uygulamalar
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Amerikalı teknoloji devi Google'ın kısa mesajlar (SMS, MMS) ve sohbet (RCS) için geliştirmiş olduğu Mesajlar uygulaması, Android kanadında 500 milyonu aşkın indirme sayısıyla en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi.
    Kullanışlı arayüzü ve kullanıcı deneyimini daha konforlu hale getiren pek çok özelliği ile beğeni toplayan uygulamaya kullanıcıların beğenisini toplayacak yepyeni bir özellik daha geliyor.
    Google, kullanıcıların devam etmekte olan sohbetlerini küçük bir kutucuk halinde ekranlarında tutabilmelerini sağlayan sohbet baloncuklarını tanıttı. Yeni özelliğin Facebook Messenger'da yer alan sohbet baloncuklarından hiçbir farkı yok. Biçim ve işlev bakımından her iki uygulamadaki sohbet baloncukları da aynı.
    Ekranınızda beliren baloncuğu ekranın diğer bölümlerine sürükleyebiliyor, sabitleyebiliyor veya sohbeti kapatmak istediğinizde aşağı doğru itebiliyorsunuz. Yeni özellikten memnun kalmadığınız takdirde ayarlar kısmından devre dışı da bırakabiliyorsunuz.
    Bazı internet kullanıcıları Mesajlar'ın yeni özelliğini manuel olarak etkinleştirerek ekran görüntüleri almışlar. Aşağıda o ekran görüntülerinden bir kısmı yer alıyor.
    Google'ın Mesajlar uygulamasına sohbet baloncukları geliyor
     
    Yeni özellik önümüzdeki günlerde tüm Mesajlar kullanıcıları için yayınlanmış olacaktır. Uygulamayı Android kullanıcıları buradan indirebilirler.

    https://www.gsmarena.com/google_messages_testing_floating_conversation_bubbles_on_android_10-news-40762.php Yorum Yaz
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    Biyturs_OnSr 1 sa.

    Android kanadında 500 milyonu aşkın indirme sayısıyla en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi.

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