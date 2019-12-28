Google'ın Mesajlar uygulamasına sohbet baloncukları geliyor

Amerikalı teknoloji devi Google'ın kısa mesajlar (SMS, MMS) ve sohbet (RCS) için geliştirmiş olduğu Mesajlar uygulaması, Android kanadında 500 milyonu aşkın indirme sayısıyla en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi.

Kullanışlı arayüzü ve kullanıcı deneyimini daha konforlu hale getiren pek çok özelliği ile beğeni toplayan uygulamaya kullanıcıların beğenisini toplayacak yepyeni bir özellik daha geliyor.

Google, kullanıcıların devam etmekte olan sohbetlerini küçük bir kutucuk halinde ekranlarında tutabilmelerini sağlayan sohbet baloncuklarını tanıttı. Yeni özelliğin Facebook Messenger'da yer alan sohbet baloncuklarından hiçbir farkı yok. Biçim ve işlev bakımından her iki uygulamadaki sohbet baloncukları da aynı.

Bazı internet kullanıcıları Mesajlar'ın yeni özelliğini manuel olarak etkinleştirerek ekran görüntüleri almışlar. Aşağıda o ekran görüntülerinden bir kısmı yer alıyor.

https://www.gsmarena.com/google_messages_testing_floating_conversation_bubbles_on_android_10-news-40762.php

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