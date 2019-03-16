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Google'ın katlanabilir cihaz patenti ortaya çıktı

Birbiri ardına tanıtılan katlanabilir cihazlar sizi yeterince tatmin etmediyse, teknoloji devi Google'ın da katlanabilir bir cihaz üzerinde çalıştığını duymak sizi memnun edebilir. İşte detaylar.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi Google'ın katlanabilir bir cihaz için patent başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Patently Mobile tarafından yayınlanan raporlara göre Google, katlanabilir teknoloji pazarına yeni bir ürün grubu ile giriş yapabilir.

Telefon olup olmadığı belli değil

Başta Samsung ve Huawei olmak üzere, Xiaomi ve Oppo gibi şirketler katlanabilir teknolojilerini kullanıcılarla paylaştılar. LG ve Apple gibi diğer dev şirketler bu teknoloji için henüz erken olduğunu ve olgunlaşması gerektiğini düşünüp beklemede olsalar da, Google bu trende katılmaya hazırlanıyor. Ancak Google'ın patent başvurusu modern bilgisayarlarda kullanılabilecek olan katlanabilir bir OLED paneline işaret ediyor.
Şirketin katlanabilir cihaz konsepti şimdiye kadar gördüklerimizden farklı olarak Z şeklinde katlanıyor. Bu da ekranın iki farklı şekilde büküldüğü anlamı taşırken, bunun iyi bir fikir olup olmadığı ise tartışma konusu. Zira katlanabilir cihazların dayanıklılığı hala sorgulanıyor. Bununla birlikte bu patentin bir telefon için alındığını söyleyemeyiz. Patentte telefon kelimesi geçmiyor ve bu cihazın bir tablet için tasarlanan bir ekran olabileceği de sızan bilgiler arasında.

https://www.patentlymobile.com/2019/03/patents-from-google-and-zte-show-that-theyre-working-on-folding-smartphones-too.html Yorum Yaz
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hamza5806 2 ay
2020 katlanir telefonlarin yılı olacak bu yil daha tam yayginlasamaz
Katlanir telefonlar muhtemelen zaten kotu durumda olan android tablet olayini hemen hemen bitirecek ipad nolur bilemiyorum ama devam edebilir muhtemelen çünkü marketi cok saglam tablete uygun cok uygulama var
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redoano 2 ay
nasıl daha kalın yaparım bunu diye mi düşündüler acaba?
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Askaparta 2 ay
Önce genel kabul görmüş bir telefon çıkarsın da sonra katlasın.
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