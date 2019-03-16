Google'ın katlanabilir cihaz patenti ortaya çıktı

Teknoloji devi Google'ın katlanabilir bir cihaz için patent başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Patently Mobile tarafından yayınlanan raporlara göre Google, katlanabilir teknoloji pazarına yeni bir ürün grubu ile giriş yapabilir.

Telefon olup olmadığı belli değil

Başta Samsung ve Huawei olmak üzere, Xiaomi ve Oppo gibi şirketler katlanabilir teknolojilerini kullanıcılarla paylaştılar. LG ve Apple gibi diğer dev şirketler bu teknoloji için henüz erken olduğunu ve olgunlaşması gerektiğini düşünüp beklemede olsalar da, Google bu trende katılmaya hazırlanıyor. Ancak Google'ın patent başvurusu modern bilgisayarlarda kullanılabilecek olan katlanabilir bir OLED paneline işaret ediyor.

https://www.patentlymobile.com/2019/03/patents-from-google-and-zte-show-that-theyre-working-on-folding-smartphones-too.html

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Şirketin katlanabilir cihazşimdiye kadar gördüklerimizden farklı olarakkatlanıyor. Bu da ekranın iki farklı şekilde büküldüğü anlamı taşırken, bunun iyi bir fikir olup olmadığı ise tartışma konusu. Zira katlanabilir cihazların dayanıklılığı hala sorgulanıyor. Bununla birlikte bu patentin biriçin alındığını söyleyemeyiz. Patentte telefon kelimesi geçmiyor ve bu cihazın bir tablet içinbir ekran olabileceği de sızan bilgiler arasında.