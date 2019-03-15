Facebook, ana gezinti menüsüne oyunları da ekleyecek

Twitch ve YouTube gibi diğer platformlarda oyun içeriğinin fazla olması, Facebook'un bu alanda geride kaldığını gösteriyor. Ancak şirket kullanıcı ana navigasyon menüsüne oyun seçeneklerini de ekleyerek bu açığını kapatma niyetinde.

Hedef daha fazla oyuncu

Facebook konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: "İnsanların favori oyunlarını, gruplarını ve daha fazlasını bulmalarını ve buralarda bağlantı kurmalarını kolaylaştırmak istiyoruz. Bugün, ana gezinti çubuğunda, insanların kendileri için kişiselleştirilmiş oyun içeriklerini keşfetmeleri, oynatmaları, izlemeleri ve paylaşmaları için merkezi bir ev olacak özel bir Facebook Oyun sekmesi açmaya başlıyoruz." ifadeleri yer aldı.

https://www.facebook.com/fbgaminghome/blog/a-new-home-for-facebook-gaming

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Facebook'un oyun bölümüne geçtikten sonra kullanıcılar, oyun videoları izleyebilecek (Twitch benzeri)veya diğer oyun gruplarıyla bağlantı kurabilecek. Şirketin bu hamlesininFacebook platformuna çekip çekmeyeceğini ise zaman gösterecek.