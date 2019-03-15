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Facebook, ana gezinti menüsüne oyunları da ekleyecek

Her ay 700 milyon kişini oyun oynadığı sosyal medya devi Facebook, bu sayıyı arttırmanın peşinde. Şirket sitenin ana gezinti menüsüne oyun seçenekleri ekleyeceğini açıkladı.
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Twitch ve YouTube gibi diğer platformlarda oyun içeriğinin fazla olması, Facebook'un bu alanda geride kaldığını gösteriyor. Ancak şirket kullanıcı ana navigasyon menüsüne oyun seçeneklerini de ekleyerek bu açığını kapatma niyetinde.

Hedef daha fazla oyuncu

Facebook konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: "İnsanların favori oyunlarını, gruplarını ve daha fazlasını bulmalarını ve buralarda bağlantı kurmalarını kolaylaştırmak istiyoruz. Bugün, ana gezinti çubuğunda, insanların kendileri için kişiselleştirilmiş oyun içeriklerini keşfetmeleri, oynatmaları, izlemeleri ve paylaşmaları için merkezi bir ev olacak özel bir Facebook Oyun sekmesi açmaya başlıyoruz." ifadeleri yer aldı.
Facebook'un oyun bölümüne geçtikten sonra kullanıcılar oyun oynayabilecek, oyun videoları izleyebilecek (Twitch benzeri)veya diğer oyun gruplarıyla bağlantı kurabilecek. Şirketin bu hamlesinin daha fazla oyuncuyu Facebook platformuna çekip çekmeyeceğini ise zaman gösterecek.

https://www.facebook.com/fbgaminghome/blog/a-new-home-for-facebook-gaming Yorum Yaz
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isakoc 2 ay
Daha önceden herkes Facebook üzerinden oyun oynarken oyunları kaldırdılar. Şimdi ne oldu da geri teşvik ediyorlar. Zynga, mini clip gibi firmalar Facebook oyunları sayesinde milyarlarca dolar değere ulaşmıştı. Sonra pat oyunların desteğini çektiler. Ardından hepsi android ios platformlarına ağırlık verdiler.
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