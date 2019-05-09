Google'ın müzik uygulamaları 15 milyon aboneye ulaştı

Google'ın, YouTube Müzik ve Google Play Müzik hizmetlerinde 15 milyondan fazla aboneyi yakaladığı açıklandı. Yeni yayınlanan rapora göre bu rakamın içine, hizmeti denemek için kullanan hesaplar da dahil. Bu rakam Spotify'ın abone sayısı kadar yüksek olmasa da, Google'ın müzik yayını abonelerini arttırmayı başardığı belirtiliyor.

Rakiplerinin çok gerisinde

Rakiplerine benzer şekilde Youtube Müzik isteğe bağlı müzik akışı için aylık 9.99 dolar abonelik ücreti istiyor. Ayrıca 14.99 dolarlık bir 6 kişilik aile planı da mevcut. Şirket zaten Youtube Müzik'in birinci müzik akışı hizmeti olacağını da açıklamıştı. Bu hizmetin, istenilen tüm işlevlere sahip olduğunda Google Play Müzik servisinin aşamalı olarak sona ereceği belirtiliyor.

Bazı özellik ve verilerin Google Play Müzik'ten, Youtube Müzik hizmetine aktarılması işlemi umulduğu kadar hızlı ilerlemiyor. Zira henüz kullanıcı yüklemeleri ve oynatma listeleri Youtube Müzik platformuna aktarılmış değil. Şirketin, yapacağı yeniliklerle Spotify'ın 100 milyon, Apple Müzik servisinin de 50 milyon abone sayısına ne kadar yaklaşacağını ise zamanla göreceğiz.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-08/google-tops-15-million-music-subscribers-as-it-chases-spotify