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Google'ın müzik uygulamaları 15 milyon aboneye ulaştı

Arama devi Google'ın, Spotify ve diğer rakipleriyle mücadele ettiği alanlardan biri de müzik hizmeti. Şirketten yapılan açıklamaya göre müzik uygulamaları 15 milyon abone sayısına ulaştı.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google'ın, YouTube Müzik ve Google Play Müzik hizmetlerinde 15 milyondan fazla aboneyi yakaladığı açıklandı. Yeni yayınlanan rapora göre bu rakamın içine, hizmeti denemek için kullanan hesaplar da dahil. Bu rakam Spotify'ın abone sayısı kadar yüksek olmasa da, Google'ın müzik yayını abonelerini arttırmayı başardığı belirtiliyor.

Rakiplerinin çok gerisinde

Rakiplerine benzer şekilde Youtube Müzik isteğe bağlı müzik akışı için aylık 9.99 dolar abonelik ücreti istiyor. Ayrıca 14.99 dolarlık bir 6 kişilik aile planı da mevcut. Şirket zaten Youtube Müzik'in birinci müzik akışı hizmeti olacağını da açıklamıştı. Bu hizmetin, istenilen tüm işlevlere sahip olduğunda Google Play Müzik servisinin aşamalı olarak sona ereceği belirtiliyor.
Bazı özellik ve verilerin Google Play Müzik'ten, Youtube Müzik hizmetine aktarılması işlemi umulduğu kadar hızlı ilerlemiyor. Zira henüz kullanıcı yüklemeleri ve oynatma listeleri Youtube Müzik platformuna aktarılmış değil. Şirketin, yapacağı yeniliklerle Spotify'ın 100 milyon, Apple Müzik servisinin de 50 milyon abone sayısına ne kadar yaklaşacağını ise zamanla göreceğiz.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-08/google-tops-15-million-music-subscribers-as-it-chases-spotify Yorum Yaz
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swat882 1 hf.
Spotify ı geçmeleri oldukça zor
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307kd 1 hf.
newpipe uygulamasını yükleyin youtube arkaplanda çalsın şarkıları
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tesbihcekenhoroz 1 hf.
Mp3fiber sagolsun para verdirtmiyo böyle uygulamalara.
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alemburda34 1 hf.
Spotify candır valla sıkıntısız çok memnunum
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barballow 1 hf.
Uygulamanın bu kullanıcı sayısında kalmasının en önemli nedenlerinden birisi de her ülkede kullanılamıyor olması diye düşünüyorum. Her ülkede kullanılabilse, Apple Music ve Spotify ile rekabet edebilecek bir fiyat politikası uygulayabilse en rekabetçi uygulama olacağını düşünüyorum.
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