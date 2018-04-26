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Google, Inbox by Gmail uygulamasının çentikli iPhone X uyumlu olacağını doğruladı

Arama devi Google, App Store'da yer alan Inbox by Gmail uygulamasının, çok yakında çentikli iPhone X ile uyumlu olacağını doğruladı. Bu gelişmenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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iPhone X'in geçtiğimiz Kasım ayında piyasaya sürülmesinden bu yana, geliştiriciler uygulamalarını yeni 5.8 inç çentikli ekranına uyumlu hale getiriyorlar. Bazı geliştiriciler çok hızlı davransalar da, Google daha iyi bir e-posta deneyimi sunan uygulaması Inbox by Gmail konusunda biraz geç kalmış görünüyor.

Google güncellemenin tarihini henüz açıklamadı

Wall Street Journal gazetesi yazarı David Pierce, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Google'ın App Store'da yer alan Inbox by Gmail uygulamasına bir güncelleme geleceğini doğruladığını açıkladı. Yapılan açıklamada Google'ın, iPhone X'in 5.8 inç büyüklüğündeki çentikli ekranını daha verimli kullanacağı belirtiliyor.
Uzun bir süredir, iPhone X'un sıradışı ekranı nedeniyle Inbox by Gmail uygulamasının uyumsuz olduğu ve birçok özelliğinin verimli çalışmadığı kullanıcılar tarafından şikayet konusuydu. Google henüz ne zaman geleceğini açıklamadığı bu güncellemeyle, sorunları ortadan kaldırmayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde Amazon'da benzer bir güncellemeyi Alexa uygulaması için yapmış ve iPhone X ile uyumlu hale getirmişti.

https://twitter.com/pierce/status/989137596302344192 Yorum Yaz
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interwap 1 yıl
İsterse uyumlu olmasın. AppStore dan kalkar.
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a_y_k_u_t 1 yıl
Çentikli iPhone X uyumlu olacağını doğruladı. Bir de çentiksiz iphone x mi var ? Iphone x ile uyumlu olacağını doğruladı deseniz yeterdi :)
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Kerim5100 1 yıl a_y_k_u_t
Yok yani kendi akıllarınca çentik kavramını benimsetecekler bize


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