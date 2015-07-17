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Google Inbox, yeni erteleme özelliğiyle dikkat çekiyor

3 yıl
1,2b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Inbox, yeni erteleme özelliğiyle dikkat çekiyor
 
İnternetin büyük ismi Google'ın sosyal e-posta uygulaması Inbox, erteleme üzerine kurulan yeni bir faydalı özellik kazandı.
Bütün detaylarına burada yer verdiğimiz Inbox, temel olarak kişilerin e-postalarının hepsini açmadan gelen kutusunda olup biteni fotoğraflar temelinde görmesine imkan tanıyor ve Gmail'e oranla daha görsel ve sosyal bir deneyim sunuyor. Birçok farklı platformda aktif olarak yer alan Inbox, Google'ın eklediği yeni özelliğiyle ise artık zamansal olarak önemli e-postalar (Özellikle etkinlikler) için ileriye dönelik ertelemelerde daha etkili bir süreç ortaya koyuyor. Ertelenen e-postalar gelen kutusunda gizleniyor ve girilen tarih yaklaştığı zaman en üste çıkarak unutulmayı önlüyor.
Konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/apps/2015/07/17/inbox-for-gmail-lets-you-more-finely-calibrate-the-snooze-timer/ Yorum Yaz
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