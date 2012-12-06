Google, işletmeler için Play mağazası üzerinde özel kanal uygulamasını başlattı





Bireysel kullanıcıları en büyük hedef grubu haline getiren uygulama mağazaları, bununla birlikte kurumsal müşterilerine de özel bir önem veriyor. Android Market olarak yayına başladığı günden bu yana oldukça büyük aşamalar kaydeden ve son olarak Google Play adını alan uygulama mağazası, şimdi özel kanal sistemini devreye sokuyor.





Özel kanal sistemi, Google Apps hizmetini kullanan işletmelerin kendi personeline yönelik olarak sadece kurum içerisinden erişilebilecek bir uygulama kanalı kurmasını sağlıyor. Şirket içi mini uygulama mağazası da diyebileceğimiz sistemde, yöneticiler Google Geliştirici Konsolu'nu kullanarak kanala uygulama ekleyebiliyor ve yönetebiliyor.





Böylece çalışanlar daha kolay uygulamalara erişebilirken, şirketin belirlediği uygulamaları çalışanlara iletmesi de kolaylaşıyor. Uygulamaları cihazlara göndermek yerine kanal üzerinden çalışanlara iletmek bu şekilde daha verimli bir durum ortaya çıkarıyor.





Kanala eklenen uygulamalar resmi olarak eklendiği için, çalışanlara güvenli bir kullanım da sunuyor. Ayrıca geliştirici hesabı olan firmalar kendi uygulamalarını bu kanal üzerinden de yayınlayabiliyor. Kanalların çalışanların erişimine açık olması için, şirket tarafından verilen eposta adresleri ile giriş yapılması gerekiyor.





Uzmanlar bu şekilde Android işletim sisteminin kurumlar arasında daha fazla benimseneceğini belirtiyor.

http://googleenterprise.blogspot.com/2012/12/a-new-way-to-distribute-your-internal.html