Google kullanıcılarının da veri ihlali yaşadığı ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Facebook'un yaşadığı veri ihlalleri skandalı sonrasında büyük küçük birçok şirketin aynı durumda olduğu belgeleniyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre yüz binlerce Google+ kullanıcısının kişisel verileri, üçüncü parti uygulama geliştiriciler tarafından ele geçirildi ve bu durum Google tarafından sümen altı edildi.
Google CEO'su ifşa edilmek istemedi
Wall Street Journal'ın raporuna göre Mart ayında oraya çıkan bu veri ihlali Google'ı korkuttuğu için medyadan gizlendi. Google+ kullanıcıları eğer üçüncü parti uygulamalara profillerine tam erişim izni verirlerse, tüm kişisel bilgilerinin geliştiriciler tarafından alınabileceği belirtiliyor. 496.951 kullanıcının bu ihlalden etkilendiğini açıklanırken, bu kullanıcıların profil fotoğrafları, cinsiyetleri, doğum tarihleri, isimleri, e-posta adresleri, yaşadığı yerler, meslek ve ilişki durumularının geliştiriclerin eline geçmiş durumda.Google CEO'su Sundar Pichai'nin de bu veri ihlalinin gizlenmesinden haberi olduğu açıklanırken, olası bir sızıntı durumunda tıpkı Facebook da olduğu gibi gözlerin Google'a çevrilmesinden korkulduğu belirtiliyor. Google'ın bu veri ihlaline cevabı ise, Google+'ın tüketici sürümünün kapatıldığını açıklamak oldu.
https://www.wsj.com/articles/google-exposed-user-data-feared-repercussions-of-disclosing-to-public-1539017194?mod=hp_lead_pos1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle