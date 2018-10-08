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Google kullanıcılarının da veri ihlali yaşadığı ortaya çıktı

Yayınlanan yeni bir rapora göre yüzbinlerce Google+ kullanıcısının özel verilerinin, üçüncü parti uygulama geliştiriciler tarafından ele geçirildiği ortaya çıktı. Gelişmenin detayları haberimizde.
7 ay
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google kullanıcılarının da veri ihlali yaşadığı ortaya çıktı
Facebook'un yaşadığı veri ihlalleri skandalı sonrasında büyük küçük birçok şirketin aynı durumda olduğu belgeleniyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre yüz binlerce Google+ kullanıcısının kişisel verileri, üçüncü parti uygulama geliştiriciler tarafından ele geçirildi ve bu durum Google tarafından sümen altı edildi.

Google CEO'su ifşa edilmek istemedi

Wall Street Journal'ın raporuna göre Mart ayında oraya çıkan bu veri ihlali Google'ı korkuttuğu için medyadan gizlendi. Google+ kullanıcıları eğer üçüncü parti uygulamalara profillerine tam erişim izni verirlerse, tüm kişisel bilgilerinin geliştiriciler tarafından alınabileceği belirtiliyor. 496.951 kullanıcının bu ihlalden etkilendiğini açıklanırken, bu kullanıcıların profil fotoğrafları, cinsiyetleri, doğum tarihleri, isimleri, e-posta adresleri, yaşadığı yerler, meslek ve ilişki durumularının geliştiriclerin eline geçmiş durumda.
Google kullanıcılarının da veri ihlali yaşadığı ortaya çıktı
Google CEO'su Sundar Pichai'nin de bu veri ihlalinin gizlenmesinden haberi olduğu açıklanırken, olası bir sızıntı durumunda tıpkı Facebook da olduğu gibi gözlerin Google'a çevrilmesinden korkulduğu belirtiliyor. Google'ın bu veri ihlaline cevabı ise, Google+'ın tüketici sürümünün kapatıldığını açıklamak oldu.

https://www.wsj.com/articles/google-exposed-user-data-feared-repercussions-of-disclosing-to-public-1539017194?mod=hp_lead_pos1 Yorum Yaz
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terimer 7 ay
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terimer 7 ay
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intel7mix 7 ay
Daha ortaya çıkmayan neler vardır kim bilir.
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Tugrul_512bit 7 ay
Verilerimi kendimiz satsak tek fark bu google ve facebook gibilerinin para kazancındaki azalma olurdu.
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ALKaraca 7 ay
Bildiğimiz veri hırsızı Google ın icraatları.
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baltalı-katil 7 ay ALKaraca
veri hırsızlı dedin mi Apple ve microsoft açık ara liderdir çalmak microsoftun fıtratında var...
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Tugrul_512bit 7 ay
Şimdi bir hırsızlık olayı olsa ve hırsız benimle ilgili bilgileri bildiği için eşyaları çalabilmış olsa, google ve facebook gibi yerleri suçlayabilir miyim?
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