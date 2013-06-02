Google, mobil Chrome için 7 ve 13 Haziran'da iki özel etkinlik düzenleyecek

Google'nin Android ve Chrome odaklı meşhur geliştirici konferansı I/O, birkaç hafta önce San Francisco'da organize edildi. Çok sayıda oturumu bünyesinde barındıran bu etkinlikte, önemli açıklamalar yapıldı; tanıtımlar gerçekleştirildi. Ancak bu büyük konferansa dahil etmediği duyuruları da bulunan arama motoru devi, mobil Chrome internet gezginiyle ilgili iki özel etkinlik düzenleyeceğini ilan etti. İlk kez Google I/O'nun hemen sonrasında bir organizasyona imza atacak olan şirket, daha önce mobil Chrome için özel bir etkinlik yapmamıştı.

Henüz detayları açıklanmayan; fakat yakında yeni açıklamaların olacağı belirtilen özel mobil Chrome etkinliklerinden ilki, Türkiye saatiyle 7 Haziran 20:00'da; ikinci etkinlik ise 13 Haziran 18:00'da başlayacak ve her ikisi de 30 dakika sürecek. Etkinliklerde, mobil Chrome'nin Blink internet tarayıcı motoruna geçişi, Android, Chrome takımlarının lideri Sundar Pichai'nin de dile getirdiği internet gezgininin bilgisayar sürümündeki güvenlik özelliklerinin mobil versiyona uyarlanması gibi yeniliklerin tanıtılabileceğinden bahsediliyor. Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak Chrome Mobile Special Event (7Haziran) ve Mobile Chrome Special Event (13 Haziran) başlıklı organizasyonlar hakkındaki yeni detaylara Google Developers sitesinden ulaşılabilecek. Etkinlikleri aşağıdan canlı olarak izleyebilirsiniz.

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https://developers.google.com/live