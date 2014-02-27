Google modüler telefon konseptini 50$ seviyesinden satışa sunacak









Phoneblok projesiyle bir anda teknoloji gündemine oturan modüler telefon konsepti, Google, Motorola, Xiaomi, ZTE gibi pek çok devden de destek görmüştü. Motorola'nın başlattığı ve Google'ın devraldığı Project Ara isimli modüler telefon projesi prototip aşamasına kadar geldi ve tüketiciler için oldukça önemli planları var.





Google, projeyi daha iyi tanıtma ve ilk modül geliştirme setlerini dağıtma adına 3 tane geliştirici konferansı düzenleyecek ve bunların ilki 15 Nisan'da Kaliforniya'da olacak.





Google'ın amacı dokunmatik ekran, WiFi ve devre kartından oluşan iskelet yapıyı 50$ karşılığında tüketiciye sunmak. Tüketiciler daha sonra mobil istasyonlarda diledikleri bileşeni alarak giriş seviyesi, orta seviye veya üst seviye bir cihaz haline getirebilecekler.





Google bu konferanslarla Android işletim sistemini de buna uygun hale getirmek konusunda adımlar atmayı planlıyor. Böylece birkaç büyük oyuncudan ziyade sayısız geliştirici donanım çalışmalarına katkıda bulunabilecek. Konferansta ilk çalışan prototip görücüye çıkacak. Nihai sürümün ise 2015 yılının başlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

http://www.projectara.com/#project-ara