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Google modüler telefon konseptini 50$ seviyesinden satışa sunacak

5 yıl
10,5b
1
57
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google modüler telefon konseptini 50$ seviyesinden satışa sunacak


Phoneblok projesiyle bir anda teknoloji gündemine oturan modüler telefon konsepti, Google, Motorola, Xiaomi, ZTE gibi pek çok devden de destek görmüştü. Motorola'nın başlattığı ve Google'ın devraldığı Project Ara isimli modüler telefon projesi prototip aşamasına kadar geldi ve tüketiciler için oldukça önemli planları var.

Google, projeyi daha iyi tanıtma ve ilk modül geliştirme setlerini dağıtma adına 3 tane geliştirici konferansı düzenleyecek ve bunların ilki 15 Nisan'da Kaliforniya'da olacak. 

Google'ın amacı dokunmatik ekran, WiFi ve devre kartından oluşan iskelet yapıyı 50$ karşılığında tüketiciye sunmak. Tüketiciler daha sonra mobil istasyonlarda diledikleri bileşeni alarak giriş seviyesi, orta seviye veya üst seviye bir cihaz haline getirebilecekler. 

Google bu konferanslarla Android işletim sistemini de buna uygun hale getirmek konusunda adımlar atmayı planlıyor. Böylece birkaç büyük oyuncudan ziyade sayısız geliştirici donanım çalışmalarına katkıda bulunabilecek. Konferansta ilk çalışan prototip görücüye çıkacak. Nihai sürümün ise 2015 yılının başlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor. 

http://www.projectara.com/#project-ara Yorum Yaz
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ProsesMuhendisi 5 yıl en beğenilen
Merhaba Mesut bey bir oyun telefonu toplamak istiyorum.
Sizce Snapdragon mu yoksa Mediatek işlemciyi mi seçmeleyim ?
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gorkem2626 5 yıl
Hayalini kurabildim forumda cogu kisi 720p ekran filan ram 4 gb :D sonra artik savaslar baslar :D sonra bide o parca o telefona uyumlu degil filan alir basini gider :)
Hayalini kurabildim forumda cogu kisi 720p ekran filan ram 4 gb :D sonra artik savaslar baslar :D sonra bide o parca o telefona uyumlu degil filan alir basini ...
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Yanıtla +25
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-BraveHeart- 5 yıl
Abi çok iyi ya ...
1 Yanıt Yanıtla +12
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1 Avatar
kymelria 5 yıl
artık telefonlara da driver güncellemeleri gelir :D
ya da androidin yeni sürümü için ram artırırlar :D
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Captain_Ivy 5 yıl
3-4 seneye masa üstü bilgisayarlar gibi olur bu piyasa da
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selmand 5 yıl
Laptoplarda aynısını yapsalarya
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okan_cehapelioglu 5 yıl
gerçekten muhteşem proje arkadaşlar mesela ben sosyal medyayı cok kullanıyorum çok iyi bi kamera alırım donanııma cok fazla yüklenmem mesela başkası çok oyun oynuyordur adam işlemci gpu kısmına parayı basar inş biran önce yaygınlaşıır
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iscanthere 5 yıl
Harika olur valla
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MetalWave 5 yıl
benim tercihim
nokianın 41 mp kamerası na ek olrak s800 min 3gb ram olan bir 1080p ips ekranlı tel yapmak :)
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MetalWave 5 yıl
her yeni çıkan telefondan sonra aa bunda s800 var çöp niye s804 yok diyenler telefonlarına hangi işlemciyi TAKABİLECEK :D
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kraldostuz 5 yıl
bir tane ericsson 688 telefonum var halen saklıyorum ve gün bir işe yarayacağını hiç düşünmeştim bu prototip parçalarla onu süper akıllı bir telefona çevirecem..
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duyguçiçek 5 yıl
S800AC.
5" 720p ips ekran.
4 GB Ram.
64 GB Rom.
Micro Sd çıkışı.
Note 3 kamerası.
Çıkarılabilir pil.
S pen tarzı bir kalem.
5 MP ön kamera. (geniş açılı)
Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture sensörleri.
OTG.
NFC.
Max 150 Gr ağırlık.
Max 7mm kalınlık
3500 mAh Pil.
Radio.
Parmak izi okuyucu.


S810 çıktığında alır takarız.

1 Yanıt Yanıtla
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Elsa 5 yıl duyguçiçek
duyguçiçek
S800AC.
5" 720p ips ekran.
4 GB Ram.
64 GB Rom.
Micro Sd çıkışı.
Note 3 kamerası.
Çıkarılabilir pil.
S pen tarzı bir kalem.
5 MP ön kamera. (geniş açılı)
Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture sensörleri.
OTG.
NFC.
Max 150 Gr ağırlık.
Max 7mm kalınlık
3500 mAh Pil.
Radio.
Parmak izi okuyucu.


S810 çıktığında alır takarız.



Faul olmuş resmen
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darkaura 5 yıl
hmmm. vergiden siyirmak icin iyi bir yontem olabilir. gsm modulunu iceren 50$lik ana modul otv ve diger vergilere maruz kalir. ust seviye bir telefon icin uzerine konacak pahali parcalarsa herhangi bir radyo unitesi icermediklerinden sadece %18 kdv ye tabi olurlar. hos ben devletimi biliyorsam insanlairn ucuza bir seyler almasini hazmedemez, bir cozum uretir. cozum uretirkenden cogunlukla isle alakasi olmayan baska insanlarida madur eder.
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carter 5 yıl
Sonra iş, benim telefonun 8 cigolayt rami var hesabına döner.
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JohnMullins 5 yıl
imei çakılıyor mu kardaş
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