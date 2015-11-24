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Google, seçtiğiniz Star Wars tarafına uygun temalar sunmaya başladı

Google ile tarafınızı seçmeye hazır mısınız? Teknoloji devi, Star Wars: The Force Awakens filmi arefesinde kullanıcılara aydınlık ya da karanlık tarafı seçme imkanı sunuyor.
3 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Google, seçtiğiniz Star Wars tarafına uygun temalar sunmaya başladı
 
Star Wars uzun yıllardır popülerliğini korumayı başarmış ve sevenleri tarafından da yaşatılmış bir seri. Kendine has evreni ile dikkat çeken bilim kurgu yapımı Star Wars: The Force Awakens filmi ile birlikte kendini yeniden göstermeye hazırlanıyor. Teknoloji devi Google'da bu uyanışa kayıtsız kalmayarak seriyi seven kullanıcıları için özel bir içerik hazırladı.

www.google.com/starwars adresi üzerinden sunulan özel içerikte kullanıcılardan Star Wars evrenindeki taraflarını seçmeleri isteniyor. Aydınlık veya karanlık tarafı tercih eden kullanıcılar ise takvim, chrome, gmail, youtube, çeviri, haritalar gibi bir çok hizmette özelleştirmelerle karşılaşıyorlar. Seçilen tarafa göre değişiklik gösteren bu özelleştirmeler tabi ki Star Wars evrenine de uygun bir şekilde hazırlanmış.
Bazı özelleştirmelerin yalnızca masaüstü sürümler için geçerli olduğunu hatırlatalım. Tarafını seçen ve durumdan memnun kalmayan kullanıcılar aynı adrese giderek tekrar nötr hale gelebilirler, bu sayede hizmetlerin teması da varsayılan ayarına dönmüş olacaktır. Değiştirme ihtiyacı hissetmeyen kullanıcıların temaları ise Ocak ayının bitişinden itibaren otomatik olarak eski haline döndürülecek.

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OverClocK1ng 3 yıl
WB
Tabikide dark side

En anlamlı karikatürlerden. İnternet'te yoktu, bilgisayarımdan yükledim...
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Patren 3 yıl
gereksiz
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b0Ni 3 yıl
youtube fena oluyor


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alperenxx 3 yıl
giriş yaptım sonra youtubeda video izlerken çivv çivv ışın kılıcı sesi çıkmaya başladı video sesi düzgün çıkmıyordu kaldırdım:)
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Bl00dyHell 3 yıl
Normalde light side derdim ama dark side temaları daha güzel
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WB 3 yıl
Tabikide dark side
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Das Boot 3 yıl
You don't know the power of the dark side
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Andres Escobar 3 yıl
konuyla biraz alakasız olacak ama şu aydınlık taraftaki kadını natalie portman sandım bi an şu yeni üçlemedeki padmeye aşık olmuştum ya bu kadarmı saf güzel olur bi kadın

neyse karanlık tarafı seçtim aynı şeyi lotr içinde bekliyoruz
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Mr.Legend 3 yıl
Çok güzel olmuş :)
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