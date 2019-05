Google, seçtiğiniz Star Wars tarafına uygun temalar sunmaya başladı

Star Wars uzun yıllardır popülerliğini korumayı başarmış ve sevenleri tarafından da yaşatılmış bir seri. Kendine has evreni ile dikkat çeken bilim kurgu yapımı Star Wars: The Force Awakens filmi ile birlikte kendini yeniden göstermeye hazırlanıyor. Teknoloji devi Google'da bu uyanışa kayıtsız kalmayarak seriyi seven kullanıcıları için özel bir içerik hazırladı.

www.google.com/starwars adresi üzerinden sunulan özel içerikte kullanıcılardan Star Wars evrenindeki taraflarını seçmeleri isteniyor. Aydınlık veya karanlık tarafı tercih eden kullanıcılar ise takvim, chrome, gmail, youtube, çeviri, haritalar gibi bir çok hizmette özelleştirmelerle karşılaşıyorlar. Seçilen tarafa göre değişiklik gösteren bu özelleştirmeler tabi ki Star Wars evrenine de uygun bir şekilde hazırlanmış.

Bazı özelleştirmelerin yalnızca masaüstü sürümler için geçerli olduğunu hatırlatalım. Tarafını seçen ve durumdan memnun kalmayan kullanıcılar aynı adrese giderek tekrar nötr hale gelebilirler, bu sayede hizmetlerin teması da varsayılan ayarına dönmüş olacaktır. Değiştirme ihtiyacı hissetmeyen kullanıcıların temaları ise Ocak ayının bitişinden itibaren otomatik olarak eski haline döndürülecek.