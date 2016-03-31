Google şimdi de sanal sabit telefon işine giriyor

Arama motoru olarak başladığı ticari hayatına iletişim sektörünü de dahil eden Google, büyük bir kesime hitap etmeye başladı. Önce Google Fiber ile fiber internet hizmeti başlatan firma, Project Fi ile sanal şebeke işletmeciliğine soyunmuştu. Şimdi sırada sanal sabit telefon işletmeciliği var.

Fiber Phone adıyla başlayan yeni hizmet, aslında alışılan konseptten biraz farklı. Google herhangi bir sabit telefon sağlamıyor. Kullanıcı isterse kendi sabit numarasını devam ettirebiliyor veya yeni bir sabit numara alabiliyor.

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Fiber Phone Box adında bir kutu, sabit telefon hattına bağlanıyor ve ardından Google Fiber altyapısı ile iletişime geçiyor. Google Voice temelinde, sahip olduğunuz numarayı kullanarak sınırsız bölgesel veya ulusal arama yapabiliyorsunuz. Akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlar üzerinden arama yapabilmek mümkün. Ayrıca arama bekletme, 911, arayan numara, sesli mesajların metin olarak mail kutusuna gelmesi gibi farklı özellikler de dahil edilmiş.

Ülkemizde de sabit numaranız üzerinden yine sabit hat faturanız temel alınarak internet aramaları yapabildiğiniz benzer çözümler mevcut. Yeni hizmet için Google Fiber faturasına aylık 10$ daha ekleniyor. Hizmet kısıtlı bir bölgede başlamış durumda.