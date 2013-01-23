Google son çeyrek ve yıl geneli mali raporlarını açıkladı

Haber Editörü
Arama motoru devi Google, 2012 yılının tamamlanmasıyla birlikte mali raporlarını kamuoyu ile paylaştı.
Gelirinin büyük kısmını reklam faaliyetlerinden elde ettiğini bildiğimiz Google, 31 Aralık'ta biten son çeyrek tablolarına göre 14.42 milyar dolar gelir elde etti. mali açıdan güçlü bir yıl geçiren Google, yıl bazında yüzde 36, çeyrek bazında ise yüzde 8 oranında artış kaydetti. Ve ilk kez yıl genelinde 50 milyar dolarlık gelire ulaştı.
Son çeyrekte faaliyet karı 3.39 milyar dolar olurken, önceki yıl aynı döneme göre yüzde 33 artış yaşandı. Firmanın net geliri ise 2.89 milyar dolar ile önceki yıl aynı döneme göre artış gösterdi. Hisse başı kazanç ise 8.62$ oldu.
Google'ın bu rakam içerisindeki reklam ve diğer hizmet gelirleri 12.91 milyar dolar oldu. Bunun 8.64 milyar doları Google sitelerinden, 3.44 milyar doları ise ortak sitelerden geldi. 1.5 milyar dolar ise Motorola Mobility üzerinden elde edildi.
Google'ın ABD dışında elde ettiği rakam 6.9 milyar dolar. En yüksek gelir 1.3 milyar dolar ile İngiltere'den elde edildi. Google kendisine trafik yönlendiren ortak sitelerine ise son çeyrekte 3.08 milyar dolar ödedi.
Son çeyrekte çalışan sayısını da artıran Google, toplam olarak 53861 seviyesine ulaştı. Bunun 37544'ü Google'da, 11113'ü Motorola Mobility'de, 5204'ü Motorola Home bölümünde bulunuyor.
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Daha geçen açıklandı android üzerinde nkazandığı para devede kulak hala siz çıkmış esas para orda diyorsunuz. adam arama motoru devi parayı motordan kırıyor diğer yerlere yatırıyor.
azıcık araştırın ağalar.
microsoft kadar hiçbir firma kazanamaz.office ve windows yeter microsofta.ben para vermiyorum nasıl kazanacak diye düşünme.Ben kamu kuruluşunda çalışıyorum nerden baksan 200 tane pc var ve hepsi lisanslı olmak zorunda eğer olmazsa maliye öttürür gerisini sen hesapla işte.
Win 7 Ultimate 400 tl
office pro 2010 1pc için 357 dolar
al kendin bak misal.
akakce.com/...
www7.buyoffice.microsoft.com/...
Google'ın gözlüğü duyurulmadan önce öyle bir şey yoktu. Şimdi bakıyorum, tüm firmalar giyilebilir ve ekranlı teknolojik gözlükler üretmeye başlıyor.
Hayatımızı kolaylaştıracak ne varsa Google sayesınde veya onun gaz vermesiyle oluyor. İnşallah Google daha fazla kazanır da daha güzel ve enteresan şeyler görürüz.
Blind type gibi...
Usta cikti mi bu BlindType ?? Bulamadim da..
reklamdan aldığı payın içinde androidden ettiği kar. Üreticilere lisans bedeli olmadan veriyor androidi. Ya play store'dan kazanacak(ki korsan bu kadar yaygınken zor) ya da reklamlardan. Google da gelirinin çoğunu andridlerdeki reklamlardan kazanıyor zaten.
Google'ın Android üzerinden kar ettiğini sanmıyorum.Hatta geliştirilmesinde görevli mühendislerin maaşlarını falan düşünürsek zarar bile ediyor olabilir.