Google son çeyrek ve yıl geneli mali raporlarını açıkladı





Arama motoru devi Google, 2012 yılının tamamlanmasıyla birlikte mali raporlarını kamuoyu ile paylaştı.





Gelirinin büyük kısmını reklam faaliyetlerinden elde ettiğini bildiğimiz Google, 31 Aralık'ta biten son çeyrek tablolarına göre 14.42 milyar dolar gelir elde etti. mali açıdan güçlü bir yıl geçiren Google, yıl bazında yüzde 36, çeyrek bazında ise yüzde 8 oranında artış kaydetti. Ve ilk kez yıl genelinde 50 milyar dolarlık gelire ulaştı.





Son çeyrekte faaliyet karı 3.39 milyar dolar olurken, önceki yıl aynı döneme göre yüzde 33 artış yaşandı. Firmanın net geliri ise 2.89 milyar dolar ile önceki yıl aynı döneme göre artış gösterdi. Hisse başı kazanç ise 8.62$ oldu.





Google'ın bu rakam içerisindeki reklam ve diğer hizmet gelirleri 12.91 milyar dolar oldu. Bunun 8.64 milyar doları Google sitelerinden, 3.44 milyar doları ise ortak sitelerden geldi. 1.5 milyar dolar ise Motorola Mobility üzerinden elde edildi.





Google'ın ABD dışında elde ettiği rakam 6.9 milyar dolar. En yüksek gelir 1.3 milyar dolar ile İngiltere'den elde edildi. Google kendisine trafik yönlendiren ortak sitelerine ise son çeyrekte 3.08 milyar dolar ödedi.





Son çeyrekte çalışan sayısını da artıran Google, toplam olarak 53861 seviyesine ulaştı. Bunun 37544'ü Google'da, 11113'ü Motorola Mobility'de, 5204'ü Motorola Home bölümünde bulunuyor.