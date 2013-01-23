Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google son çeyrek ve yıl geneli mali raporlarını açıkladı

6 yıl
395
1
20
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google son çeyrek ve yıl geneli mali raporlarını açıkladı

Arama motoru devi Google, 2012 yılının tamamlanmasıyla birlikte mali raporlarını kamuoyu ile paylaştı.

Gelirinin büyük kısmını reklam faaliyetlerinden elde ettiğini bildiğimiz Google, 31 Aralık'ta biten son çeyrek tablolarına göre 14.42 milyar dolar gelir elde etti. mali açıdan güçlü bir yıl geçiren Google, yıl bazında yüzde 36, çeyrek bazında ise yüzde 8 oranında artış kaydetti. Ve ilk kez yıl genelinde 50 milyar dolarlık gelire ulaştı. 

Son çeyrekte faaliyet karı 3.39 milyar dolar olurken, önceki yıl aynı döneme göre yüzde 33 artış yaşandı. Firmanın net geliri ise 2.89 milyar dolar ile önceki yıl aynı döneme göre artış gösterdi. Hisse başı kazanç ise 8.62$ oldu.

Google'ın bu rakam içerisindeki reklam ve diğer hizmet gelirleri 12.91 milyar dolar oldu. Bunun 8.64 milyar doları Google sitelerinden, 3.44 milyar doları ise ortak sitelerden geldi. 1.5 milyar dolar ise Motorola Mobility üzerinden elde edildi.

Google'ın ABD dışında elde ettiği rakam 6.9 milyar dolar. En yüksek gelir 1.3 milyar dolar ile İngiltere'den elde edildi. Google kendisine trafik yönlendiren ortak sitelerine ise son çeyrekte 3.08 milyar dolar ödedi.

Son çeyrekte çalışan sayısını da artıran Google, toplam olarak 53861 seviyesine ulaştı. Bunun 37544'ü Google'da, 11113'ü Motorola Mobility'de, 5204'ü Motorola Home bölümünde bulunuyor. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozankaradas 6 yıl
Zenginin parası züğürtün çenesini yorar diye boşuna dememişler arkadaş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 6 yıl
vankomisin
Virinom
jackchilinaAndroid bu payın neresinde acaba?
Googleın Android üzerinden kar ettiğini sanmıyorum.Hatta geliştirilmesinde görevli mühendislerin maaşlarını falan düşünürsek zarar bile ediyor olabilir.
reklamdan aldığı payın içinde androidden ettiği kar. Üreticilere lisans bedeli olmadan veriyor androidi. Ya play storedan kazanacak(ki korsan bu kadar yaygınken zor) ya da reklamlardan. Google da gelirinin çoğunu andridlerdeki reklamlardan kazanıyor zaten.

Daha geçen açıklandı android üzerinde nkazandığı para devede kulak hala siz çıkmış esas para orda diyorsunuz. adam arama motoru devi parayı motordan kırıyor diğer yerlere yatırıyor.
azıcık araştırın ağalar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
|Perseus| 6 yıl
Google teknolojiye çok katkı sağlayan bir şirket bence para olarak bazı şirketleri geçemese de çok önemli bir şirket.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onsos1100 6 yıl
google ne kadar çabalasa da microsoft kadar kazanamıyor.android platformu ile yaptığı ise sadece samsung'u zengin etmek.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 6 yıl onsos1100
onsos1100

google ne kadar çabalasa da microsoft kadar kazanamıyor.android platformu ile yaptığı ise sadece samsung'u zengin etmek.

microsoft kadar hiçbir firma kazanamaz.office ve windows yeter microsofta.ben para vermiyorum nasıl kazanacak diye düşünme.Ben kamu kuruluşunda çalışıyorum nerden baksan 200 tane pc var ve hepsi lisanslı olmak zorunda eğer olmazsa maliye öttürür
gerisini sen hesapla işte.


Win 7 Ultimate 400 tl

office pro 2010 1pc için 357 dolar


al kendin bak misal.

akakce.com/...

www7.buyoffice.microsoft.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
Google'ın reklamlarını zevkle izliyorum. Çünkü biliyorum ki o reklamlarla Google para kazanacak ve Dünyaya Android, daha iyi arama motoru, giyilebilir gözlük gibi bir sürü teknoloji kazandıracak.

Google'ın gözlüğü duyurulmadan önce öyle bir şey yoktu. Şimdi bakıyorum, tüm firmalar giyilebilir ve ekranlı teknolojik gözlükler üretmeye başlıyor.

Hayatımızı kolaylaştıracak ne varsa Google sayesınde veya onun gaz vermesiyle oluyor. İnşallah Google daha fazla kazanır da daha güzel ve enteresan şeyler görürüz.

Blind type gibi...




1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tupacamaru 6 yıl
google androidin indirdiğimiz bütün ücretsiz uygulamalarının altında,üstünde,sağında,solunda yayınlanan reklamları babası hayrına yayınlamıyor sadece s3ün dünya çapında 30 milyon sattığını düşündüğümüzde bu pazarın büyüklüğünü siz göz önüne getirin google bir firmaya sadece 1 modelde 30 milyon reklam yayınlayacağı taahhüt ettiğnde bütün firmalar reklam vemek için kuyruğa girer daha bunun htcsi lgsi sonysi huaweisi ztesi diğer japon kaynaklı firmaları pantechi sharpı çin üreticiler xiaomisi opposu merdiven altı kopya üretim yapan s3e benzeyen diğer firmaları saymıyoruz bile...ha tabi android tabletleri unutmamak lazım .....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engurlu 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Google'ın reklamlarını zevkle izliyorum. Çünkü biliyorum ki o reklamlarla Google para kazanacak ve Dünyaya Android, daha iyi arama motoru, giyilebilir gözlük gibi bir sürü teknoloji kazandıracak.

Google'ın gözlüğü duyurulmadan önce öyle bir şey yoktu. Şimdi bakıyorum, tüm firmalar giyilebilir ve ekranlı teknolojik gözlükler üretmeye başlıyor.

Hayatımızı kolaylaştıracak ne varsa Google sayesınde veya onun gaz vermesiyle oluyor. İnşallah Google daha fazla kazanır da daha güzel ve enteresan şeyler görürüz.

Blind type gibi...






Usta cikti mi bu BlindType ?? Bulamadim da..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
liju1952 6 yıl
Paylaşım için teşekkürler!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vankomisin 6 yıl
Virinom
jackchilinaAndroid bu payın neresinde acaba?
Googleın Android üzerinden kar ettiğini sanmıyorum.Hatta geliştirilmesinde görevli mühendislerin maaşlarını falan düşünürsek zarar bile ediyor olabilir.

reklamdan aldığı payın içinde androidden ettiği kar. Üreticilere lisans bedeli olmadan veriyor androidi. Ya play store'dan kazanacak(ki korsan bu kadar yaygınken zor) ya da reklamlardan. Google da gelirinin çoğunu andridlerdeki reklamlardan kazanıyor zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jackchilina 6 yıl
Android bu payın neresinde acaba?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 6 yıl jackchilina
jackchilina
Android bu payın neresinde acaba?

Google'ın Android üzerinden kar ettiğini sanmıyorum.Hatta geliştirilmesinde görevli mühendislerin maaşlarını falan düşünürsek zarar bile ediyor olabilir.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
395 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, uygulama haber ve google
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: 2013'e damgasını vuracak akıllı telefonlar mercek altında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim