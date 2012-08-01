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Google, sosyal pazarlama platformu Wildfire'ı satın alıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Çok sayıda ünlü marka ve teknoloji şirketinin tercih ettiği sosyal pazarlama platformu Wildfire, Google tarafından satın alınıyor. Dört yıl önce sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen pazarlamanın çok daha kolay bir şekilde yürütülebilmesini sağlamak amacıyla yola çıkan Wildfire'ın kurucuları Victoria Ransom ve Alain Chuard, resmi blogları üzerinden Google takımına katılacaklarını duyurdu.
Müşterilerinin Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Youtube, LinkedIn ve diğer sosyal medya sitelerindeki hesaplarını, sayfalarını tek bir platform üzerinden yöneterek daha verimli reklam kampanyaları düzenleyebilmelerini ve sıkı tüketici ilişkileri oluşturabilmelerini mümkün kılan Wildfire platformu, kısa sürede en iyi 50 markadan 30'unun başvurduğu bir çözüm haline geldi.
Toplamda 16,000 müşterisi bulunan şirket için 250 milyon dolar civarında bir ödeme yapacağı rapor edilen Google, Twitter, LinkedIn, Pinterest ve özellikle Facebook üzerine yoğunlaşan bu platform ile Google+'a rakip sosyal ağların bir parçası olabilecek. Halihazırda zaten Admeld ve DoubleClick gibi platformlarla internet reklamcılığı sektöründeki hızlı ilerleyişini sürdüren Mountain View merkezli teknoloji devi, WildFire ile sosyal medyaya hakim olmayı amaçlıyor. Daha önce Buddy Media'yı satın almak isteyen Google'ın teklifi geri çevrilmişti.
Wildfire platformunun müşterileri Google alımından etkilenmeyecek. Ancak ilerleyen dönemlerde bazı değişiklikler yapılacağı tahmin ediliyor. 

http://googleblog.blogspot.com/2012/07/sparking-better-conversation-with.html.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
umut_baris 6 yıl
Google güzel bir fırsatı yakalmış gibi görünüyor. Gelirlerini ikiye katlayacak desenize.
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