Google sürücüsüz araç testleri için Chrysler ile anlaştı

Kendi tasarladığı sürücüsüz araçla 2014 yılı sonlarında karşımıza çıkan Google, Chrysler ile yaptığı ortaklık sonucu yeni sürücüz araçları yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Yeni ortaklık sonucu Google sürücüsüz araç testleri için 2017 Chrysler Pacifica Hybrid minivan modelini kullanacak.

Sürücüsüz araç projesi kapsamında ilk defa bir otomobil üreticisiyle beraber çalışan Google'ın böylece daha hızlı sürede daha çok aracı yollara çıkarması mümkün olacak. Fiat Chrysler'ın özel olarak üreteceği minivanlara bu sayede Google'ın kendi sürücüsüz araç sensörleri ve sistemini daha hızlı entegre etmesi de sağlanmış olacak.

Proje kappsamında FCA ile Google mühendislerinin ortaklaşa çalışmasının her iki firmanın sürücüsüz araçları üretmeyi daha iyi kavramasına neden olacağını belirten Google, bu deneyim sonucunda tek bir tuşa basarak A noktasından B noktasına ulaşımı gerçekleştirmenin daha da yaklaşacağını belirtiyor.

Araçların büyük olması nedeniyle yolcuların araca giriş çıkışıyla ilgili farklı çözümler üzerinde de çalışılabileceğini belirten firma sürücüsüz minivanların yıl sonundan önce yollarda olmasını umuyor.

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