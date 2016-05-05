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Google sürücüsüz araç testleri için Chrysler ile anlaştı

Bir süredir kendi geliştirdiği araçla sürücüsüz araç testleri yapan Google önümüzdeki dönem testleri için Chrysler ile anlaştı. Firma testlerde yeni Chrysler Pacifica Hybrid modelini kullanacak.
3 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Kendi tasarladığı sürücüsüz araçla 2014 yılı sonlarında karşımıza çıkan Google, Chrysler ile yaptığı ortaklık sonucu yeni sürücüz araçları yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Yeni ortaklık sonucu Google sürücüsüz araç testleri için 2017 Chrysler Pacifica Hybrid minivan modelini kullanacak.
Sürücüsüz araç projesi kapsamında ilk defa bir otomobil üreticisiyle beraber çalışan Google'ın böylece daha hızlı sürede daha çok aracı yollara çıkarması mümkün olacak. Fiat Chrysler'ın özel olarak üreteceği minivanlara bu sayede Google'ın kendi sürücüsüz araç sensörleri ve sistemini daha hızlı entegre etmesi de sağlanmış olacak.
Proje kappsamında FCA ile Google mühendislerinin ortaklaşa çalışmasının her iki firmanın sürücüsüz araçları üretmeyi daha iyi kavramasına neden olacağını belirten Google, bu deneyim sonucunda tek bir tuşa basarak A noktasından B noktasına ulaşımı gerçekleştirmenin daha da yaklaşacağını belirtiyor.
Araçların büyük olması nedeniyle yolcuların araca giriş çıkışıyla ilgili farklı çözümler üzerinde de çalışılabileceğini belirten firma sürücüsüz minivanların yıl sonundan önce yollarda olmasını umuyor.

https://plus.google.com/+SelfDrivingCar/posts/WpRJ2p5mhG7 Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
eski araçları iyi değildi bu iyi olur...
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teramit 3 yıl
tesla binlerce araçla yarı-otonom yollarda seyrediyor google hala anlaştı anlaşacak çıktı çıkacak, gözlük gibi bunu da rafa kaldırmayın.
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berkayjan 3 yıl
Fiat güzel işler çıkarıyor. Nerede potansiyeli olan firmalar varsa tek tek alıyor ya da ortak çalışıyor.
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V4LKyR 3 yıl
Böyle büyük proje ortaklıklarından büyük ürünler geliştirilir... Merakla bekliyoruz.
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