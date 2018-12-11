Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google+ üzerinde yeni bir açık bulundu, kapanışı öne çekildi

Büyük umutlarla hayatına başlayan Google+ sosyal ağı büyük hayal kırıklıkları ile kapanıyor. Google iki büyük açık bulduğu sosyal ağın fişini daha erken çekme kararı aldı.
5 ay
4,8b
1
3
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sosyal ağ pazarında uzun bir süre mücadele ettikten sonra beklentileri karşılayamayan ve son kullanıcı sürümü kapatılma kararı alınan Google+ platformunda yeni bir açık daha keşfedildi.

Açık üstüne açık

Google ilk dönemlerden bu yana sosyal ağ pazarında farklı girişimlerde bulunmuştu. Ne var ki Facebook ve Twitter gibi bütün işi sosyal ağ olmayınca başarılı olamadı. Büyük kullanıcı kitlesine güvenerek 2011 yılında kullanıma sunduğu Google+ ağı da hayal kırıklığı oldu.

Her Google kullanıcısının otomatik olarak ilişkilendirilmesi ilk dönemlerde avantaj gibi görülmüştü ancak bu yöntem kullanıcıları ağa çekmekte işe yaramadı. Yavaş yavaş aktif kullanıcı sayısı düşen platformda açıklar ortaya çıkmaya başladı.

Ayrıca Bkz. "Belirli iPhone modellerinin satışına Çin’de yasak geldi"

Geçtiğimiz aylarda milyonlarca kullanıcıyı etkileyen bir açık olduğu açıklanmış ve platformun son kullanıcı sürümünün kapanmasına karar verilmişti. Şimdi ise ikinci bir açık daha bulundu ve kapanış tarihi öne çekildi.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre üçüncü taraf uygulamalar, kullanıcı hesabına erişmesi sırasında bu açık nedeniyle ihtiyacı olmayan ve izin verilmeyen verilere de erişiyor. Bu açıktan şu ana kadar 52 milyon kullanıcı etkilenmiş.

Açığı Google fark ettiği için şimdilik kötü niyetli olarak herhangi bir girişim saptanmamış. Daha fazla sıkıntı yaşamamak için Google kapanışı da öne çekti. Google+ ağının API desteği 90 gün içerisinde sonlandırılacak. Ayrıca Ağustos olarak açıklanan son kullanıcı sürümünün kapanış tarihi de Nisan 2019’a çekildi.

Diğer taraftan açıktan etkilenen son ve kurumsal kullanıcılar email ile bilgilendiriliyor. Google açığın daha başka potansiyel etkilerinin olup olmadığını da araştırıyor.

 

https://9to5google.com/2018/12/10/faster-google-plus-shutdown/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WaylandIZMIR 5 ay
Biri Google'a sosyal medyada iş yapamayacağını söylesin :) Adamlar bata bata akıllanamadı. Buzz, Google Plus, ve sıradaki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 5 ay
Muhtemelen uzun sure google yeni bir sosyal medya platformu tanitmayacaktir. Youtube a agirlik vericeklerdir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karbon12 5 ay
Tek amaçları var. Dünyadaki herkesin kişisel verilerini toplamak, kullanmak ve satmak. Bunun için her yol mübah. Dünyanın öteki tarafına bedava internet götürmelerinin sebebi de bu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Çift ekranlı Vivo Nex Dual Display Edition duyuruldu 5 ay Lav ile suyun buluştuğu an 5 ay Infinity Blade serisi yolun sonuna geldi 5 ay EOS ağından bugüne kadar 800 bin dolar çalındı 5 ay Çin Hükümeti'nden PUBG ve Fortnite dahil 9 büyük oyuna yasak! 5 ay Samsung Galaxy S10 Lite'ın tasarımını gösteren yeni bir görsel yayınlandı 5 ay NASA'nın uzay aracı, Bennu asteroitinde 'su kalıntıları' buldu 5 ay Touareg'in elektrikli versiyonu Volkswagen I.D. Lounge geliyor 5 ay 10GB RAM'li çılgın telefon | OnePlus 6T McLaren 5 ay iOS'taki Google uygulamasına, Google Lens desteği geldi 5 ay Ford, ısıtmalı emniyet kemerinin patentini aldı 5 ay Telegram büyük bir güncelleme aldı 5 ay 25. yıl şerefine, John Romero’dan ilk Doom oyununa 18 yeni bölüm 5 ay WhatsApp'ın iPhone versiyonunda grup çağrısı özelliği kolaylaştı 5 ay Yargıtay'daki davaların sonucunu doğru tahmin eden yerli yapay zeka 5 ay Facebook artık nereye gideceğinizi bile tahmin edecek 5 ay 10 GB RAM'li OnePlus 6T McLaren Edition resmen tanıtıldı 5 ay Sınıfının ilk örneği elektrikli karavan: Iridium E Mobil 5 ay Xiaomi'den yeni oyuncu telefonu Xiaomi Play 5 ay PlayStation Classic, USB üzerinden oyun çalıştırmak için hacklendi 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Google+ üzerinde yeni bir açık bulundu, kapanışı öne çekildi Sonraki Yer altında baz istasyonu dönemi başlıyor 5 ay Google Haritalar Sizin İçin özelliği 130 yeni ülkede erişime açıldı 5 ay GeForce RTX 2060 ekran kartı ortaya çıktı 5 ay Xiaomi, Apple HomeKit destekli ve uygun fiyatlı MIJIA Bedside Lamp 2’yi duyurdu 5 ay Simülasyon türündeki eSpor oyunları için olimpiyat müjdesi 5 ay Xiaomi, Black Shark telefonları için yeni bir çift taraflı GamePad tanıttı 5 ay Instagram'a sesli mesajlaşma özelliği geldi 5 ay Belirli iPhone modellerinin satışına Çin’de yasak geldi 5 ay Godzilla: King of the Monsters için yeni fragman yayınlandı 5 ay Yüksek sıcaklıkta çalışabilen elektronik devreler geliyor 5 ay Vivo Y93s, Helio P22 ve 4030 mAh batarya ile birlikte tanıtıldı 5 ay Galaxy S10 Lite'ın tasarımını açığa çıkaran kılıf görselleri yayınlandı 5 ay Star Trek Fleet Command gerçek zamanlı galaksi mücadelesini getiriyor 5 ay Samsung, Rize isminde gizemli bir akıllı telefon serisi için patent başvurusunda bulundu 5 ay Araştırma: Türkiye silah satışını yüzde 24 arttırdı 5 ay Turing mimarili mobil ekran kartları CES 2019 fuarında geliyor 5 ay Thermaltake, bellekler için aydınlatma setini duyurdu 5 ay Voyager 2, resmen yıldızlararası uzaya ulaştı 5 ay Ethereum çatallanması Ocak ayında gerçekleşecek 5 ay Su damlası çentikli Huawei Enjoy 9 resmen tanıtıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim