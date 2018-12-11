Google+ üzerinde yeni bir açık bulundu, kapanışı öne çekildi

Sosyal ağ pazarında uzun bir süre mücadele ettikten sonra beklentileri karşılayamayan ve son kullanıcı sürümü kapatılma kararı alınan Google+ platformunda yeni bir açık daha keşfedildi.

Açık üstüne açık

Google ilk dönemlerden bu yana sosyal ağ pazarında farklı girişimlerde bulunmuştu. Ne var ki Facebook ve Twitter gibi bütün işi sosyal ağ olmayınca başarılı olamadı. Büyük kullanıcı kitlesine güvenerek 2011 yılında kullanıma sunduğu Google+ ağı da hayal kırıklığı oldu.

Her Google kullanıcısının otomatik olarak ilişkilendirilmesi ilk dönemlerde avantaj gibi görülmüştü ancak bu yöntem kullanıcıları ağa çekmekte işe yaramadı. Yavaş yavaş aktif kullanıcı sayısı düşen platformda açıklar ortaya çıkmaya başladı.

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Geçtiğimiz aylarda milyonlarca kullanıcıyı etkileyen bir açık olduğu açıklanmış ve platformun son kullanıcı sürümünün kapanmasına karar verilmişti. Şimdi ise ikinci bir açık daha bulundu ve kapanış tarihi öne çekildi.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre üçüncü taraf uygulamalar, kullanıcı hesabına erişmesi sırasında bu açık nedeniyle ihtiyacı olmayan ve izin verilmeyen verilere de erişiyor. Bu açıktan şu ana kadar 52 milyon kullanıcı etkilenmiş.

Açığı Google fark ettiği için şimdilik kötü niyetli olarak herhangi bir girişim saptanmamış. Daha fazla sıkıntı yaşamamak için Google kapanışı da öne çekti. Google+ ağının API desteği 90 gün içerisinde sonlandırılacak. Ayrıca Ağustos olarak açıklanan son kullanıcı sürümünün kapanış tarihi de Nisan 2019’a çekildi.

Diğer taraftan açıktan etkilenen son ve kurumsal kullanıcılar email ile bilgilendiriliyor. Google açığın daha başka potansiyel etkilerinin olup olmadığını da araştırıyor.