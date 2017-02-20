Google ve Bing'den korsanla mücadelede yeni dönem

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Önde gelen arama motorlarından Google ve Bing; İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi ile gerçekleşen uzun görüşmelerin ardından Gönüllü Uygulama Yasası’nı imzalayarak haziran ayına kadar sürdürecekleri yeni korsanla mücadele stratejisini başlatmış oldu. İngiltere’de daha önce benzeri olmayan bu yasa ile Google ve Bing korsan içeriklerin bulunduğu sayfaların geniş kullanıcı kitlesine ulaşmasını engellemeye çalışacak.

Kültür Medya ve Spor Dairesi’nin de yardımıyla hazırlanan yasa uyarınca ülkede halihazırda kullanılan korsanla mücadele yöntemlerinden; mahkeme kararıyla sitenin engellenmesi, korsan içerik paylaşan sitelere verilecek reklamlara kısıtlama getirilmesi ve Gerçek Site kampanyası kapsamında yapılan bilinçlendirme çabalarının bir adım ötesine gidilerek korsan içeriklere sahip sitelerin arama sonuçlarında görülmemesi ya da çok daha aşağı sıralarda görülmesi sağlanacak.

İstemese de Korsan Kullanan Kullanıcılar Korunacak

Fikri Mülkiyet Ofisi’nin yöneticilerinden Eddy Leviten de insanlar internette bir şey aradığı zaman, böyle bir niyetleri olmasa da, korsan içerikleri kullanmak durumunda kalabildiklerini ve istedikleri şeyin arama motorlarında üst sıradaki sonuçlara orijinal içerikler yerleştirilerek hem internet kullanıcılarının hem de içerik üreticilerinin korunması olduğunu dile getirdi.

Ülkede korsandan belki de çok etkilenen kurum olan müzik endüstrisi birliği BPI’ın Geoff Taylor, bu uygulamanın belki vampirlere sıkılmış gümüş kurşun etkisi yaratmayacağını ancak en azından korsan sitelerin kullanıcıların ulaşmasının daha zor olduğu yerlere indirgenmesiyle müzikseverlerin daha hakkaniyetli sonuçlara ulaşabileceğini belirtti.

Google geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruyla korsan içeriklerle mücadelenin arttığı 2011 yılından günümüze 2 milyar URL’yi ve 1 milyon web sitesini telif hakkı gerekçesiyle kapattığını açıklamıştı.

http://www.ibtimes.co.uk/google-bing-demote-copyright-infringing-websites-search-results-1607444?utm_source=news_republic&utm_medium=referral&utm_campaign=rss&utm_content=/rss/news_republic/technology