Google verilerine göre ABD'deki evlerin yüzde 79'u güneş panellerine uygun

Her geçen gün daha yaygın şekilde kullanılmaya başlanan güneş panellerinin önünü açmak için önemli bir girişimde bulunan Google, hangi evlerinin güneş panellerine uygun olduğunu hızlıca gösteren Project Sunroof'u 2015 yılında kullanıma soktu. Google Maps ve Google Earth'ün elde ettiği görüntüleri ve makine öğrenme teknolojisini kullanan Project Sunroof; yıl boyunca çatıların aldığı ortalama güneş ışığını, hava durumunu ve gölge oluşturabilecek yapıları dikkate alarak hangi evlerin çatılarının güneş paneli taktırmaya uygun olduğunu gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde Project Sunroof ile ilgili son verileri yayınlayan Google, ABD'deki evlerin büyük bölümünün güneş paneli kullanmaya uygun olduğunu gösterdi. ABD genelinde 60 milyon evi kapsayan rapora göre ülkedeki her 5 evden 4'ü güneş paneli taktırmaya uygun.

Üstelik Kaliforniya veya Florida gibi güneşli şehirlerde bu rakam yüzde 90'a kadar yükseliyor. Maine ve Minnesota gibi yıl boyu daha az gün ışığı alan eyaletlerde bile güneş panellerine uygun evlerin oranı yüzde 60'ın üzerinde. Genel olarak bakıldığında ABD'deki evlerin yüzde 79'u enerji ihtiyacını güneş panellerinden karşılayabilir.

Google'ın bu yeni veriler, ABD Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (NREL)'nın geçtiğimiz aralık ayında yayınladığı raporu destekler nitelikte. Ülke genelindeki küçük binaların büyük bölümünün güneş paneli kullanmaya uygun olduğunu açıklayan NREL, ABD'nin yıl boyunca ihtiyaç duyduğu enerjinin yüzde 40'ının ev çatılarına takılan güneş panellerinden elde edilebileceğini açıklamıştı.

https://electrek.co/2017/03/14/googles-project-sunroof-data-79-of-us-rooftops-analyzed-are-viable-for-solar-is-yours/