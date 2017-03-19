Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google verilerine göre ABD'deki evlerin yüzde 79'u güneş panellerine uygun

2015 yılında başlattığı Project Sunroof ile hangi evlerin güneş paneli taktırmaya uygun olduğunu hesaplayan Google'ın yeni raporuna göre ABD'deki evlerin yüzde 79'unda güneş paneli kullanılabilir.
2 yıl
1,7b
1
4
Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Her geçen gün daha yaygın şekilde kullanılmaya başlanan güneş panellerinin önünü açmak için önemli bir girişimde bulunan Google, hangi evlerinin güneş panellerine uygun olduğunu hızlıca gösteren Project Sunroof'u 2015 yılında kullanıma soktu. Google Maps ve Google Earth'ün elde ettiği görüntüleri ve makine öğrenme teknolojisini kullanan Project Sunroof; yıl boyunca çatıların aldığı ortalama güneş ışığını, hava durumunu ve gölge oluşturabilecek yapıları dikkate alarak hangi evlerin çatılarının güneş paneli taktırmaya uygun olduğunu gösteriyor.
Geçtiğimiz günlerde Project Sunroof ile ilgili son verileri yayınlayan Google, ABD'deki evlerin büyük bölümünün güneş paneli kullanmaya uygun olduğunu gösterdi. ABD genelinde 60 milyon evi kapsayan rapora göre ülkedeki her 5 evden 4'ü güneş paneli taktırmaya uygun.
Üstelik Kaliforniya veya Florida gibi güneşli şehirlerde bu rakam yüzde 90'a kadar yükseliyor. Maine ve Minnesota gibi yıl boyu daha az gün ışığı alan eyaletlerde bile güneş panellerine uygun evlerin oranı yüzde 60'ın üzerinde. Genel olarak bakıldığında ABD'deki evlerin yüzde 79'u enerji ihtiyacını güneş panellerinden karşılayabilir.
Google'ın bu yeni veriler, ABD Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (NREL)'nın geçtiğimiz aralık ayında yayınladığı raporu destekler nitelikte. Ülke genelindeki küçük binaların büyük bölümünün güneş paneli kullanmaya uygun olduğunu açıklayan NREL, ABD'nin yıl boyunca ihtiyaç duyduğu enerjinin yüzde 40'ının ev çatılarına takılan güneş panellerinden elde edilebileceğini açıklamıştı.

https://electrek.co/2017/03/14/googles-project-sunroof-data-79-of-us-rooftops-analyzed-are-viable-for-solar-is-yours/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sis651 2 yıl
Şu çatıları tespit eden sistemi JOSM'a eklenti olarak yazmak gerek. Sonra gelsin otomatik bina belirleme ve büyüsün OpenStreetMap haritası...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 2 yıl
Bizede Yandex baksın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eAkman 2 yıl
Siz eklememişsiniz, ben ekleyeyim. Tesla bunu beğendi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ERIKCI 2 yıl
Nasıl bir dilmiş arkadaş neye isim versen karizmatik duruyor :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Almanya kömür madenlerini hidroelektrik tesisine çevirecek 2 yıl IBM, Türkiye’deki ilk Dijital Tasarım Stüdyosunu hayata geçirdi 2 yıl Model S, zincirleme kazadan çevik bir ivmelenme ile kurtuldu 2 yıl Sony’den giriş seviyesine Xperia L1 2 yıl Samsung Galaxy S8 benchmark rekorları kırıyor 2 yıl Hem elektrik gücü sağlayan hem de soğutma işlevi gören batarya 2 yıl Sahillerdeki plastik atıklarla mücadelede dronelar görev almaya başladı 2 yıl IBM Blockchain, kurumsal müşterilere hizmete başlıyor 2 yıl Intel Optane bellekler ilk olarak sunuculara geliyor 2 yıl Türkiye’ye dünyanın en büyük güneş santrali: YEKA – 1 hakkında her şey! 2 yıl NASA, Güneş Sistemi’ni araştırmak için 4 farklı ekip kurdu 2 yıl AMD Radeon RX 500 serisi detaylanıyor 2 yıl Dolby, insanların filmlere verdiği tepkiyi ölçmeye çalışıyor 2 yıl Lucid Air, 52.500 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak 2 yıl Hayalleri süsleyen ince ve hafif oyun bilgisayarını inceledik: MSI GS63 VR 2 yıl Google Motion Stills, Live Photos’un bir sorununa daha çözüm sunuyor 2 yıl Trump'ın ikinci seyahat yasağı kararnamesine teknoloji devleri sessiz kaldı 2 yıl Transformers: The Last Knight'ın yeni fragmanı yayınlandı 2 yıl Çin’de yasaklanan sosyal ağlara Pinterest de eklendi 2 yıl Sokakta oynayan çocuklar çevreci olarak yetişiyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google verilerine göre ABD'deki evlerin yüzde 79'u güneş panellerine uygun Sonraki Drone silahlarının kullanımı yaygınlaşıyor 2 yıl 16 çekirdekli AMD Ryzen işlemcisi geliyor 2 yıl Google, sesli asistanı Home üzerinden reklam yayınlamaya başladı 2 yıl Trafik sigortasında yeni dönem: Fiyatlar %30 düşecek 2 yıl Çin kömür kullanımını yüzde 5 azalttı 2 yıl Mass Effect: Andromeda, 4K HDR ile neredeyse mükemmel görünüyor 2 yıl Google’ın açık kaynak JPEG kodlayıcısı boyutu yüzde 35 düşürüyor 2 yıl Corsair H115i incelemesi "Eskimeyen AIO şampiyonlarından" 2 yıl Uniti, Siemens ortaklığı ile tam otomasyon araç üretim tesisi kuruyor 2 yıl Avrupa Komisyonu’ndan sosyal medyaya son uyarı 2 yıl Super Mario Run’ın Android’e geliş tarihi netleşti 2 yıl American Gods dizisinden yeni fragman yayınlandı 2 yıl Bakırdan 100 kat daha fazla elektrik iletebilen madde geliştirildi 2 yıl Migros'un satın aldığı organik ürün satışı yapan Tazedirekt geri dönüyor 2 yıl BTK, Türkiye'nin 2016 yılı dijital verilerini yayınladı 2 yıl Apple, Çin’e 500 milyon dolarlık yatırım yapacak 2 yıl Kuzey Kore bankaları SWIFT ağından atıldı 2 yıl Huawei P10 Lite tanıtıldı 2 yıl Corsair’den yeni Tenkeyless K63 mekanik klavye 2 yıl Samsung Galaxy S8 duvar kağıtları burada Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Beşiktaş Esports, VFŞL Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim