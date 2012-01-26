Google web sayfalarının daha hızlı yüklenmesi için TCP geliştirmeleri öneriyor

Chrome web tarayıcısını kullanıcıların hizmetine sunduğunda internette daha hızlı gezinme sloganını temel alan Google, tarayıcıda ve kendi hizmetlerinde yaptığı optimizasyonlar ile kısmen de olsa bunu sağlıyor. Ancak web sayfalarının daha hızlı yüklenmesi adına da bir çağrıda bulundu.





Google, internet sitelerinin yüklenme hızlarını daha da artırmak için TCP standardında geliştirmeler yapılmasını istiyor. Aktarım Kontrol Protokolü - Transmission Control Protocol (TCP) temel olarak internette veri transferi için kullanılıyor ve Google bu protokolde yapılacak düzenlemeler ile hızın artacağına inanıyor.





Google; TCP bağlantısını başlatan veri miktarını artırma, başlangıç zaman aşımı süresini üç saniyeden bir saniyeye indirme, yeni TCP Fast Open protokolünü kullanma ve ağ yoğunluğunu yönetmek için daha iyi bir algoritma geliştirme şeklinde önerilerini bildiriyor.





Bu değişiklikler geçmişe yönelik uyumlu ve açık kaynak olacak. Google'ın internetin hızlanması adına çağrıda bulunması sevindirici ancak bu değişikliklerin uygulamaya geçirilebilmesi için onay süreci ve kurulum prosedürlerinin de hızlandırılması gerekiyor. Aksi takdirde yıllar sürecek bir süreç kaçınılmaz olur.