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Google web sayfalarının daha hızlı yüklenmesi için TCP geliştirmeleri öneriyor

7 yıl
5,3b
1
12
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Chrome web tarayıcısını kullanıcıların hizmetine sunduğunda internette daha hızlı gezinme sloganını temel alan Google, tarayıcıda ve kendi hizmetlerinde yaptığı optimizasyonlar ile kısmen de olsa bunu sağlıyor. Ancak web sayfalarının daha hızlı yüklenmesi adına da bir çağrıda bulundu.

Google, internet sitelerinin yüklenme hızlarını daha da artırmak için TCP standardında geliştirmeler yapılmasını istiyor. Aktarım Kontrol Protokolü - Transmission Control Protocol (TCP) temel olarak internette veri transferi için kullanılıyor ve Google bu protokolde yapılacak düzenlemeler ile hızın artacağına inanıyor. 

Google; TCP bağlantısını başlatan veri miktarını artırma, başlangıç zaman aşımı süresini üç saniyeden bir saniyeye indirme, yeni TCP Fast Open protokolünü kullanma ve ağ yoğunluğunu yönetmek için daha iyi bir algoritma geliştirme şeklinde önerilerini bildiriyor.

Bu değişiklikler geçmişe yönelik uyumlu ve açık kaynak olacak. Google'ın internetin hızlanması adına çağrıda bulunması sevindirici ancak bu değişikliklerin uygulamaya geçirilebilmesi için onay süreci ve kurulum prosedürlerinin de hızlandırılması gerekiyor. Aksi takdirde yıllar sürecek bir süreç kaçınılmaz olur.

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sahoron 7 yıl en beğenilen
Mr.Legend
isyankar_emreOh be Chrome daah hızlı olursa kullanıcılar Explorer ve firefoxın yüzüne bakmaz.
Dün akşamdan beri yazılarını görüyorum ve gördüğüm kadarı ile sen Türkçe kelime yazmayı bilmiyorsun. daah nedir ya. Kaç konudur saçma sapan kelimeler yazıyorsun!

Bu tip hatalar günlük hayatımızda olabilir tıpkı arkadaşın yaptığı gibi daha yerine a'yı h'den önce yazmak gibi. Ayrıca klavye ile hızlı yazarken bazen konunun dışına çıkıp alakası olmayan şeyler dahi yazdığım oluyor. Ama senin böyle çok küçük bir hata için hemen bu tip yorum yapman hiç doğru değil, yakıştıramadım. Türkçe'mizi savunacağız ama hemen her hataya atlamamak gerekiyor, asıl hatalı olanlar İngilizce şekilde Türkçe yazanlardır.
Mr.Legendisyankar_emreOh be Chrome daah hızlı olursa kullanıcılar Explorer ve firefoxın yüzüne bakmaz.Dün akşamdan beri yazıların...
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DH Misafiri 7 yıl
Bilmiyorumda chrome bana daha iyi geliyo hele i.explorer aman aman
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koxp94 7 yıl
Batuist
Aslına bakarsanız benim şu an 8Mbitee kadar internetim ama teoride 12Mbit ile bağlanan modemim pratikte bana 10Mbit internet hızı sunuyor. Sadece ve sadece bu hızı bana adam akıllı verebilseler bana yeterde artar bile.. serverdan hattımın kapasitesince veri hiç tıkanmadan gelse sayfalar anında yükklenir buda bana yeterli bir hız olur. Ama bir sayfa adresi yazdıktan sonra 10Mbit internetle bile sinir bozucu bir süre sayfanın açılmasını bekliyorsam ben bağlantılardan ziyade bu yavaşlığı internet trafiğine eklenen vasat bilgisayarları server olarak kullanmaya bağlarım.. Türkiyenin tanınmış bir forum sitesine giriyorsunuz bekle ki sayfa açılacak. halbuki netim pratikte bana max. 1,3MB (megabyte) hızında internet hattı sunuyor. sayfayı toplasan 2MB anca eder.. ama serverdan data gelmeyince istediğiniz kadar tarayıcıları hızlandırın değişen birşey olmuyor. Ben artık bağlantılardan çok mevcut serverlardan şikayetçiyim. Yurt içinde adam gibi hosting veren firmaların barındırıldığı internet sayfaları çok hızlı bir şekilde açılıyor mesela.. ama adam hala p4 bilgisayarı nette web server olarak kullanıyor sonra internet neden yavaş... (örnek site olarak www.freesmscraze.com adresini verebilirim. birde marifetmiş gibi yazmışlar:)google bence interneti hızlandırmak istiyorsa hosting işine girsin... adam gibi serverlarda tutsunlar interneti bak o zaman nasıl yetecek bana 10Mbit internet...

adama P4 yetiyorsa tabi ki onu kullanacak
hem ağ gecikmesiyle işlemcinin ne alakası var
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S 7 yıl
Sonuçta Google destek veriyor, geliştiriciler tarafından tercih edilecek gibi.
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MrSilence 7 yıl
Batuist
Aslına bakarsanız benim şu an 8Mbitee kadar internetim ama teoride 12Mbit ile bağlanan modemim pratikte bana 10Mbit internet hızı sunuyor. Sadece ve sadece bu hızı bana adam akıllı verebilseler bana yeterde artar bile.. serverdan hattımın kapasitesince veri hiç tıkanmadan gelse sayfalar anında yükklenir buda bana yeterli bir hız olur. Ama bir sayfa adresi yazdıktan sonra 10Mbit internetle bile sinir bozucu bir süre sayfanın açılmasını bekliyorsam ben bağlantılardan ziyade bu yavaşlığı internet trafiğine eklenen vasat bilgisayarları server olarak kullanmaya bağlarım.. Türkiyenin tanınmış bir forum sitesine giriyorsunuz bekle ki sayfa açılacak. halbuki netim pratikte bana max. 1,3MB (megabyte) hızında internet hattı sunuyor. sayfayı toplasan 2MB anca eder.. ama serverdan data gelmeyince istediğiniz kadar tarayıcıları hızlandırın değişen birşey olmuyor. Ben artık bağlantılardan çok mevcut serverlardan şikayetçiyim. Yurt içinde adam gibi hosting veren firmaların barındırıldığı internet sayfaları çok hızlı bir şekilde açılıyor mesela.. ama adam hala p4 bilgisayarı nette web server olarak kullanıyor sonra internet neden yavaş... (örnek site olarak www.freesmscraze.com adresini verebilirim. birde marifetmiş gibi yazmışlar:)google bence interneti hızlandırmak istiyorsa hosting işine girsin... adam gibi serverlarda tutsunlar interneti bak o zaman nasıl yetecek bana 10Mbit internet...

evet win server iis ve asp.net kullansaydı saçmalık olabilirdi ama adam bir ihtimal freebsd apache php kullanıyor ve bu bir marifet, en azından yazılımsal marifet :)
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müntekim 7 yıl
müntekim
Zaman aşımını bir saniyeye indirme ancak amerikada olur herhalde. Yeni algoritma tıkanıklık anında paket kaybını azaltmaya yönelik , diğer öneriler de mantıklı gözüküyor ama tcp fast hariç diğer öneriler sadece tcp için ince ayar.Asıl kaynak burasıhttp://googlecode.blogspot.com/2012/01/lets-make-tcp-faster.html

Biraz anlam kargaşası olmuş ama neyine eksi verdiniz hayret bişe!!!!
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sahoron 7 yıl en beğenilen
Mr.Legend
isyankar_emreOh be Chrome daah hızlı olursa kullanıcılar Explorer ve firefoxın yüzüne bakmaz.
Dün akşamdan beri yazılarını görüyorum ve gördüğüm kadarı ile sen Türkçe kelime yazmayı bilmiyorsun. daah nedir ya. Kaç konudur saçma sapan kelimeler yazıyorsun!

Bu tip hatalar günlük hayatımızda olabilir tıpkı arkadaşın yaptığı gibi daha yerine a'yı h'den önce yazmak gibi. Ayrıca klavye ile hızlı yazarken bazen konunun dışına çıkıp alakası olmayan şeyler dahi yazdığım oluyor. Ama senin böyle çok küçük bir hata için hemen bu tip yorum yapman hiç doğru değil, yakıştıramadım. Türkçe'mizi savunacağız ama hemen her hataya atlamamak gerekiyor, asıl hatalı olanlar İngilizce şekilde Türkçe yazanlardır.
Yanıtla +4
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Batuist 7 yıl
Aslına bakarsanız benim şu an 8Mbite'e kadar internetim ama teoride 12Mbit ile bağlanan modemim pratikte bana 10Mbit internet hızı sunuyor. Sadece ve sadece bu hızı bana adam akıllı verebilseler bana yeterde artar bile.. serverdan hattımın kapasitesince veri hiç tıkanmadan gelse sayfalar anında yükklenir buda bana yeterli bir hız olur. Ama bir sayfa adresi yazdıktan sonra 10Mbit internetle bile sinir bozucu bir süre sayfanın açılmasını bekliyorsam ben bağlantılardan ziyade bu yavaşlığı internet trafiğine eklenen vasat bilgisayarları server olarak kullanmaya bağlarım.. Türkiyenin tanınmış bir forum sitesine giriyorsunuz bekle ki sayfa açılacak. halbuki netim pratikte bana max. 1,3MB (megabyte) hızında internet hattı sunuyor. sayfayı toplasan 2MB anca eder.. ama serverdan data gelmeyince istediğiniz kadar tarayıcıları hızlandırın değişen birşey olmuyor. Ben artık bağlantılardan çok mevcut serverlardan şikayetçiyim. Yurt içinde adam gibi hosting veren firmaların barındırıldığı internet sayfaları çok hızlı bir şekilde açılıyor mesela.. ama adam hala p4 bilgisayarı nette web server olarak kullanıyor sonra internet neden yavaş... (örnek site olarak www.freesmscraze.com adresini verebilirim. birde marifetmiş gibi yazmışlar:)
google bence interneti hızlandırmak istiyorsa hosting işine girsin... adam gibi serverlarda tutsunlar interneti bak o zaman nasıl yetecek bana 10Mbit internet...
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cagataykoroglu 7 yıl
isyankar_emre
Oh be Chrome daah hızlı olursa kullanıcılar Explorer ve firefoxın yüzüne bakmaz.

bu durumdan çıkarın ne?
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Furkan! 7 yıl
isyankar_emre
Oh be Chrome daah hızlı olursa kullanıcılar Explorer ve firefoxın yüzüne bakmaz.

Nick entry uyumu zaten cevap bile vermen gerekmezdi Mr.Legend
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Mr.Legend 7 yıl
isyankar_emre
Oh be Chrome daah hızlı olursa kullanıcılar Explorer ve firefoxın yüzüne bakmaz.

Dün akşamdan beri yazılarını görüyorum ve gördüğüm kadarı ile sen Türkçe kelime yazmayı bilmiyorsun. "daah" nedir ya. Kaç konudur saçma sapan kelimeler yazıyorsun!
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