Google yeni bir menü çubuğu tasarımı deniyor

Google'ın sosyal ağ pazarında iddialı konuma gelmek için büyük yatırım yaptığı Google+'ın Haziran ayında yaygın kullanıma başlamasıyla birlikte Google'ın bütün hizmetlerinde de bir değişim yaşanmaya başladı. Bunların en çok göze çarpanı ise Google hizmetlerine girildiğinde sayfa üst kısmında çıkan siyah menü çubuğu.





Bu çubuk üzerinde son olarak bir değişiklik yapan Google, arama sayfasına girildiğinde sol üst köşedeki Google logosunun altına menüyü gizlemiş ve siyah çubuğu kaldırmıştı. Şimdi yeniden bir tasarım yapan Google bu kez hesap bilgisi kısmını değiştiriyor.





Test sürecinde elde edilen bilgilere göre yeni tasarım Google+ bildirim aracının görülebilmesini artırma amacı taşıyor. Yeni tasarımda siyah çubuk aynen kalırken hesap bilgisinin ve Google+ bilgilendirme aracının olduğu kısım bu çubuktan ayrılıyor ve hemen altında sağ üst kısma yerleşiyor. Böylece Google+ bildirim aracı sayfa ile bütünleşmiş oluyor.





Google+ sosyal ağını nadiren kullananlar için bu tasarım biraz daha dikkat çekici olacak. Kullanıcı sayısı 100 milyonu geçen Google bu yıl için yeni kullanıcı edinme stratejileri güdeceğini belirtmişti. Ancak Google'ın hizmetlerine sosyal ağını bu kadar entegre etmesi pek çok eleştiriye de sebep oluyor.