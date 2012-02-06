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Google yeni bir menü çubuğu tasarımı deniyor

7 yıl
4,9b
1
24
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın sosyal ağ pazarında iddialı konuma gelmek için büyük yatırım yaptığı Google+'ın Haziran ayında yaygın kullanıma başlamasıyla birlikte Google'ın bütün hizmetlerinde de bir değişim yaşanmaya başladı. Bunların en çok göze çarpanı ise Google hizmetlerine girildiğinde sayfa üst kısmında çıkan siyah menü çubuğu.

Bu çubuk üzerinde son olarak bir değişiklik yapan Google, arama sayfasına girildiğinde sol üst köşedeki Google logosunun altına menüyü gizlemiş ve siyah çubuğu kaldırmıştı. Şimdi yeniden bir tasarım yapan Google bu kez hesap bilgisi kısmını değiştiriyor.

Test sürecinde elde edilen bilgilere göre yeni tasarım Google+ bildirim aracının görülebilmesini artırma amacı taşıyor. Yeni tasarımda siyah çubuk aynen kalırken hesap bilgisinin ve Google+ bilgilendirme aracının olduğu kısım bu çubuktan ayrılıyor ve hemen altında sağ üst kısma yerleşiyor. Böylece Google+ bildirim aracı sayfa ile bütünleşmiş oluyor.

Google+ sosyal ağını nadiren kullananlar için bu tasarım biraz daha dikkat çekici olacak. Kullanıcı sayısı 100 milyonu geçen Google bu yıl için yeni kullanıcı edinme stratejileri güdeceğini belirtmişti. Ancak Google'ın hizmetlerine sosyal ağını bu kadar entegre etmesi pek çok eleştiriye de sebep oluyor. 

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masaüçyarımsaat 6 yıl
bncede yenelenme iyidir
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erenesen 7 yıl
google bnce her şekilde güzel ama tasarımlı daha güzel oluyor
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masaüçyarımsaat 7 yıl
bencede sade her zaman en iyidir
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söny 7 yıl
Rakipsiz bir firma olduğu sadeliği bozsada kullanıcak olmasda kullanıcak adamlar rahat olunca
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gfbekir 7 yıl
google+ iyi fakat henuz yaygin degil
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Markhov 7 yıl
adamların tasarımları her zaman iyi oluyor
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MacTavish 7 yıl
Benim ilk Google aramaları dışındaki deneyimim google app engine ile oldu. Google meğerse ne muhteşem bişeymiş, gmail'dir, 2 adımlı giriş sistemidir, Api'dir. Herşey tek hesapta.

Sosyal Ağ kullanmadığım için facebook & google + karşılaştırması yapamam ama google'ın diğer servislerini çok sevdim. Keşke daha önce kullansaymışım.
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HAAltuntas 7 yıl
Sadeliğini kaybetmesin de..
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Romulus 7 yıl HAAltuntas
HAAltuntas

Sadeliğini kaybetmesin de..

+1 Google'ın en sevdiğim yanı sade tasarımı
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Recharged 7 yıl
Sadeliği bozmasınlar yeter.Google'ın en büyük özelliği benim için sadeliği ve basit kullanımı.
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Besiktask34 7 yıl
Republic google,
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triasfact 7 yıl Recharged
Eagle Claw

Sadeliği bozmasınlar yeter.Google'ın en büyük özelliği benim için sadeliği ve basit kullanımı.

+1 , ayrıca kült site haline geldiği için tutuluyor.
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Rainbow6 7 yıl
Ninja filimlerinde de cubugun icinde kilic sakli olurdu bu cubugun icinde de neler saklidir kim bilir ... gereksiz yatirim degil facebook reklam ve kisisel bilgi deposu olarak kredi karti database yuksek olan ve devamli likit donduren bi site yine apple app storeyle dunyanin en buyuk kredi karti database lerinden birine sahip , simdi google bu ikisini birden yapmaya calisiyo kisisel fikrim
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Menow 7 yıl
Olan bir seyi tekrar yapmanin amaci ancak cok daha iyisini yapabilmektir. Google+ facebook dan cok daha iyimi?
Hayir!
Gereksiz yatirim...
Gene sosyal ag mantiginda ama olaya farkli bakan bir sistem kurabilirdi... Ama yapmadi... uyeleri bunyesine cektikten sonra sosyal agi on plana cikartabilirdi... Ama o direk sosyal agi on plana cikardi. Iyi de sosyal ag zaten facebook ile fazlasiyla karsilanan bir ihtiyac. Karsilanmayan bir alanda uye toplasa, ordan sosyal aga gecse... Gmail hizmetini google plus a gore sekillendirse mesela... tabi bu riskli bir hamle. Mail hizmeti oturmus bir hizmet.
Ama yeni bir hizmet cikarsa bunyesine uye toplayan ve bunda on plana sosyal agi sonradan cikarabilecek bir yapi kursa... iste o zaman google plus kazanirdi...
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MacTavish 7 yıl Menow
Menow

Olan bir seyi tekrar yapmanin amaci ancak cok daha iyisini yapabilmektir. Google+ facebook dan cok daha iyimi?

Hayir!

Gereksiz yatirim...

Gene sosyal ag mantiginda ama olaya farkli bakan bir sistem kurabilirdi... Ama yapmadi... uyeleri bunyesine cektikten sonra sosyal agi on plana cikartabilirdi... Ama o direk sosyal agi on plana cikardi. Iyi de sosyal ag zaten facebook ile fazlasiyla karsilanan bir ihtiyac. Karsilanmayan bir alanda uye toplasa, ordan sosyal aga gecse... Gmail hizmetini google plus a gore sekillendirse mesela... tabi bu riskli bir hamle. Mail hizmeti oturmus bir hizmet.

Ama yeni bir hizmet cikarsa bunyesine uye toplayan ve bunda on plana sosyal agi sonradan cikarabilecek bir yapi kursa... iste o zaman google plus kazanirdi...

Bide olaya şu açıdan bakın;

Bugün web sitesi olan çoğu insan adsense, adwords, analytics, youtube, gmail kullanıyorlar.

Google'ın amacı, sizin youtube yüklemelerinizi, analytics sonuçlarınızı, diğer bütün servisleriniz tek noktadan öğrenip sizinle ilgili ne kadar veri varsa toplamak istiyor. Yoksa facebook'a yada başka bir yere rakip olmak için değil.

google+ olmasa bunu yapamaz mı? Yapar. Ama tutup sizi facebook'ta bulacağına kendi veritabanında bulması daha kolay olacaktır.

Diğer bir örnek google chrome. Size, senkronizasyon öneriyor. Çünkü sizin web sitelerinizi öğrenmek istiyor. Anonim olarak değil. Direk kişisel olarak istiyor.

Bunun en kolay örneğini Google hesabı olanlar anlayacaktır, hesap özeti kısmında açıkça görürler.
Orda hangi serviste ne yapmışsanız hepsi tek bir sayfada listeleniyor.
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xLmNt13 7 yıl
Değişiklik iyidir :)
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